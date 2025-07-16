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СФ одобрил поправки, освобождающие бойцов СВО от уплаты госпошлины в суде - РИА Новости, 16.07.2025
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14:12 16.07.2025
https://ria.ru/20250716/svo--2029464042.html
СФ одобрил поправки, освобождающие бойцов СВО от уплаты госпошлины в суде
СФ одобрил поправки, освобождающие бойцов СВО от уплаты госпошлины в суде - РИА Новости, 16.07.2025
СФ одобрил поправки, освобождающие бойцов СВО от уплаты госпошлины в суде
Сенаторы одобрили поправки в Налоговый кодекс РФ, освобождающие участников спецоперации и членов их семей от уплаты госпошлины в суде. РИА Новости, 16.07.2025
2025-07-16T14:12:00+03:00
2025-07-16T14:12:00+03:00
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общество
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МОСКВА, 16 июл – РИА Новости. Сенаторы одобрили поправки в Налоговый кодекс РФ, освобождающие участников спецоперации и членов их семей от уплаты госпошлины в суде. В частности, речь идет о делах об установлении фактов, имеющих юридическое значение (установление факта родственных отношений, факта признания отцовства, факта принятия наследства и места открытия наследства), о признании гражданина безвестно отсутствующим или об объявлении гражданина умершим. Закрепляется перечень копий документов, на основании которых будет предоставляться указанная льгота. Федеральный закон должен вступить в силу со дня его официального опубликования.
https://ria.ru/20250714/gosduma-2028918449.html
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россия, общество
Россия, Общество
СФ одобрил поправки, освобождающие бойцов СВО от уплаты госпошлины в суде

СФ одобрил поправки, освобождающие участников СВО от уплаты госпошлины в суде

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкЗдание Совета Федерации России
Здание Совета Федерации России - РИА Новости, 1920, 16.07.2025
© РИА Новости / Мария Девахина
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МОСКВА, 16 июл – РИА Новости. Сенаторы одобрили поправки в Налоговый кодекс РФ, освобождающие участников спецоперации и членов их семей от уплаты госпошлины в суде.
В частности, речь идет о делах об установлении фактов, имеющих юридическое значение (установление факта родственных отношений, факта признания отцовства, факта принятия наследства и места открытия наследства), о признании гражданина безвестно отсутствующим или об объявлении гражданина умершим.
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