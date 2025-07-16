https://ria.ru/20250716/svadba-2029548015.html

Путин поздравил работника Магнитогорского комбината со свадьбой

Путин поздравил работника Магнитогорского комбината со свадьбой - РИА Новости, 16.07.2025

Путин поздравил работника Магнитогорского комбината со свадьбой

Президент России Владимир Путин поздравил работника Магнитогорского металлургического комбината (ММК) со свадьбой, отметив, что откладывать рождение ребенка -... РИА Новости, 16.07.2025

2025-07-16T18:59:00+03:00

2025-07-16T18:59:00+03:00

2025-07-16T18:59:00+03:00

общество

россия

владимир путин

магнитогорский металлургический комбинат

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/10/2029541417_0:0:1502:845_1920x0_80_0_0_9cc57406a610a01680c0b017837b4bcd.jpg

МАГНИТОГОРСК, 16 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил работника Магнитогорского металлургического комбината (ММК) со свадьбой, отметив, что откладывать рождение ребенка - ошибка. Один из работников ММК рассказал президенту, что недавно женился и что они с супругой откладывают рождение ребенка в связи с отсутствием собственного жилья. "Поздравляю… То, что вы женились, это хорошо, но то, что вы откладываете рождение ребенка, это ошибка", - сказал Путин во время общения с работниками Магнитогорского металлургического комбината.

https://ria.ru/20250716/putin-2029544970.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, россия, владимир путин, магнитогорский металлургический комбинат