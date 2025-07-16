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Путин поздравил работника Магнитогорского комбината со свадьбой - РИА Новости, 16.07.2025
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18:59 16.07.2025
https://ria.ru/20250716/svadba-2029548015.html
Путин поздравил работника Магнитогорского комбината со свадьбой
Путин поздравил работника Магнитогорского комбината со свадьбой - РИА Новости, 16.07.2025
Путин поздравил работника Магнитогорского комбината со свадьбой
Президент России Владимир Путин поздравил работника Магнитогорского металлургического комбината (ММК) со свадьбой, отметив, что откладывать рождение ребенка -... РИА Новости, 16.07.2025
2025-07-16T18:59:00+03:00
2025-07-16T18:59:00+03:00
общество
россия
владимир путин
магнитогорский металлургический комбинат
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МАГНИТОГОРСК, 16 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил работника Магнитогорского металлургического комбината (ММК) со свадьбой, отметив, что откладывать рождение ребенка - ошибка. Один из работников ММК рассказал президенту, что недавно женился и что они с супругой откладывают рождение ребенка в связи с отсутствием собственного жилья. "Поздравляю… То, что вы женились, это хорошо, но то, что вы откладываете рождение ребенка, это ошибка", - сказал Путин во время общения с работниками Магнитогорского металлургического комбината.
https://ria.ru/20250716/putin-2029544970.html
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общество, россия, владимир путин, магнитогорский металлургический комбинат
Общество, Россия, Владимир Путин, Магнитогорский металлургический комбинат
Путин поздравил работника Магнитогорского комбината со свадьбой

Путин поздравил одного из работников ММК со свадьбой

© Фото : Пресс-служба президента РоссииПрезидент РФ Владимир Путин во время осмотра коксовой батареи №12 на территории ПАО "Магнитогорский металлургический комбинат"
Президент РФ Владимир Путин во время осмотра коксовой батареи №12 на территории ПАО Магнитогорский металлургический комбинат - РИА Новости, 1920, 16.07.2025
© Фото : Пресс-служба президента России
Президент РФ Владимир Путин во время осмотра коксовой батареи №12 на территории ПАО "Магнитогорский металлургический комбинат"
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МАГНИТОГОРСК, 16 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил работника Магнитогорского металлургического комбината (ММК) со свадьбой, отметив, что откладывать рождение ребенка - ошибка.
Один из работников ММК рассказал президенту, что недавно женился и что они с супругой откладывают рождение ребенка в связи с отсутствием собственного жилья.
"Поздравляю… То, что вы женились, это хорошо, но то, что вы откладываете рождение ребенка, это ошибка", - сказал Путин во время общения с работниками Магнитогорского металлургического комбината.
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ОбществоРоссияВладимир ПутинМагнитогорский металлургический комбинат
 
 
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