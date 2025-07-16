https://ria.ru/20250716/sudya-2029403150.html
Судья Тришкин рассказал, как нашел пистолет, из которого стрелял в таксиста
Судья Тришкин рассказал, как нашел пистолет, из которого стрелял в таксиста - РИА Новости, 16.07.2025
Судья Тришкин рассказал, как нашел пистолет, из которого стрелял в таксиста
Судья 2-го Западного окружного суда Альберт Тришкин заявил на заседании Высшей квалификационной коллегии судей (ВККС), разрешившей возбудить против него... РИА Новости, 16.07.2025
2025-07-16T10:46:00+03:00
2025-07-16T10:46:00+03:00
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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Судья 2-го Западного окружного суда Альберт Тришкин заявил на заседании Высшей квалификационной коллегии судей (ВККС), разрешившей возбудить против него уголовное дело, что он нашёл травматический пистолет, из которого стрелял в таксиста, и думал, что оружие неисправно, передает корреспондент РИА Новости. "Я его (оружие - ред.), действительно, нашел за двое суток до указанных событий, состояние довольно-таки нехорошее, я не думал, что оно пригодно для стрельбы и этого не проверял, планировал в ближайшее время сдать его в УВД", - сказал Тришкин. Однако, по его словам, он избавился от оружия после конфликта с таксистом. Тришкин считает, что водитель такси вел себя агрессивно, а свой поступок объяснил непростым эмоциональным состоянием. Судья добавил, что предпринимал все необходимые меры, чтобы загладить причиненный потерпевшему вред. Из изложенных материалов в ходе заседания ВККС следует, что водитель "Яндекс.Такси" прибыл в подмосковный Ленинский городской округ. Двигаясь задним ходом, таксист преградил дорогу автомобилю марки Hyundai, в которой находился судья Тришкин. Между ними возник конфликт, в ходе которого Тришкин произвел выстрел в ногу таксиста из незарегистрированного травматического оружия. По делу о причинении средней тяжести вреда здоровью из хулиганских побуждений, по мотивам ненависти или вражды, а также с использованием оружия (пункты "д", "е", "з" части 2 статьи 112 УК РФ) грозит лишение свободы до пяти лет. Тришкин назначен судьей военного суда в 2016 году, он специализируется на рассмотрении уголовных дел, одно из них - дело лидера "Левого фронта" Сергея Удальцова об оправдании терроризма. Только за этот год Тришкин вынес 10 приговоров по делам о терроризме, а также приговор за наемничество. Данные подсудимых из картотеки суда удалены в целях безопасности. Закон о статусе судей предусматривает неприкосновенность, поэтому возбудить уголовное дело против судьи можно только с согласия ВККС. Обратиться с соответствующим запросом должен лично председатель СК. При ужесточении квалификации или появлении в деле новых статей процедуру необходимо повторить.
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происшествия, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
Судья Тришкин рассказал, как нашел пистолет, из которого стрелял в таксиста
Военный судья Тришкин заявил, что нашёл пистолет, из которого стрелял в таксиста
МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Судья 2-го Западного окружного суда Альберт Тришкин заявил на заседании Высшей квалификационной коллегии судей (ВККС), разрешившей возбудить против него уголовное дело, что он нашёл травматический пистолет, из которого стрелял в таксиста, и думал, что оружие неисправно, передает корреспондент РИА Новости.
"Я его (оружие - ред.), действительно, нашел за двое суток до указанных событий, состояние довольно-таки нехорошее, я не думал, что оно пригодно для стрельбы и этого не проверял, планировал в ближайшее время сдать его в УВД", - сказал Тришкин.
Однако, по его словам, он избавился от оружия после конфликта с таксистом.
Тришкин считает, что водитель такси вел себя агрессивно, а свой поступок объяснил непростым эмоциональным состоянием. Судья добавил, что предпринимал все необходимые меры, чтобы загладить причиненный потерпевшему вред.
Из изложенных материалов в ходе заседания ВККС следует, что водитель "Яндекс.Такси
" прибыл в подмосковный Ленинский городской округ. Двигаясь задним ходом, таксист преградил дорогу автомобилю марки Hyu
ndai, в которой находился судья Тришкин. Между ними возник конфликт, в ходе которого Тришкин произвел выстрел в ногу таксиста из незарегистрированного травматического оружия.
По делу о причинении средней тяжести вреда здоровью из хулиганских побуждений, по мотивам ненависти или вражды, а также с использованием оружия (пункты "д", "е", "з" части 2 статьи 112 УК РФ
) грозит лишение свободы до пяти лет.
Тришкин назначен судьей военного суда в 2016 году, он специализируется на рассмотрении уголовных дел, одно из них - дело лидера "Левого фронта" Сергея Удальцова об оправдании терроризма. Только за этот год Тришкин вынес 10 приговоров по делам о терроризме, а также приговор за наемничество. Данные подсудимых из картотеки суда удалены в целях безопасности.
Закон о статусе судей предусматривает неприкосновенность, поэтому возбудить уголовное дело против судьи можно только с согласия ВККС. Обратиться с соответствующим запросом должен лично председатель СК
. При ужесточении квалификации или появлении в деле новых статей процедуру необходимо повторить.