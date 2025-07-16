https://ria.ru/20250716/sud-2029583132.html

Двое военных ВСУ получили срок за теракт и блокировку сел в Курской области

Двое военных ВСУ получили срок за теракт и блокировку сел в Курской области - РИА Новости, 16.07.2025

Двое военных ВСУ получили срок за теракт и блокировку сел в Курской области

Украинский солдат осужден на 15 лет за теракт и блокирование трех населенных пунктов в Курской области РФ, сообщили в СК России. РИА Новости, 16.07.2025

2025-07-16T23:40:00+03:00

2025-07-16T23:40:00+03:00

2025-07-16T23:40:00+03:00

специальная военная операция на украине

курская область

россия

суджанский район

вооруженные силы украины

следственный комитет россии (ск рф)

происшествия

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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Украинский солдат осужден на 15 лет за теракт и блокирование трех населенных пунктов в Курской области РФ, сообщили в СК России. Установлено, что 1 февраля 2025 года Назарий Кис, вооруженный немецкой штурмовой винтовкой Haenel MK 556 с боеприпасами к ней, а также двумя ручными гранатами, в целях совершения террористического акта в составе подразделений вооруженных формирований Украины на американском бронетранспортере MaxxPro незаконно вторгся на территорию Российской Федерации на участке границы в Суджанском районе Курской области. С этого дня и по 6 февраля 2025 года он занимал наблюдательно-огневые позиции вблизи города Суджи Курской области, с которых открывал огонь по российским военнослужащим и мирному населению, препятствуя его эвакуации. Также отмечается, что с 6 по 7 февраля 2025 года Кис участвовал в блокировании села Уланок Суджанского района Курской области, препятствовал эвакуации мирного населения и деятельности органов государственной власти и местного самоуправления. С 7 февраля и вплоть до 10 февраля 2025 года, когда он был взят в плен, Кис содействовал незаконному вооруженному удержанию села Черкасская Конопелька Суджанского района Курской области. "Доказательства, собранные Главным военным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации, признаны судом достаточными для вынесения приговора военнослужащему войсковой части А-2582 (82-я отдельная десантно-штурмовая бригада) вооруженных сил Украины стрелку-солдату Назарию Кису. Он признан виновным в совершении террористического акта на территории Курской области (пункты "а" и "в" части 2 статьи 205 УК РФ)... Приговором суда Кису назначено наказание в виде 15 лет лишения свободы с отбыванием первых 5 лет в тюрьме, остальной части – в исправительной колонии строгого режима", - говорится в Telegram-канале ведомства. Кроме того, за применение оружия против мирных жителей села Дарьино Курской области на 16 лет осужден солдат ВСУ Виктор Зеленько. Установлено, что 27 октября 2024 года Зеленько, вооруженный четырьмя гранатами, автоматом и боеприпасами к нему, в целях совершения террористического акта в составе подразделения незаконно вторгся на территорию Российской Федерации. Находясь на участке местности вблизи села Дарьино Суджанского района Курской области, он оборудовал наблюдательно-огневые позиции, с которых открывал огонь по российским военнослужащим и мирному населению. Седьмого января 2025 года в результате наступательных действий российских военнослужащих Зеленько был задержан и передан следственным органам. "Доказательства, собранные Главным военным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации, признаны судом достаточными для вынесения приговора военнослужащему войсковой части А-4689 (21-я отдельная механизированная бригада) вооруженных формирований Украины стрелку солдату Виктору Зеленько. Он признан виновным в совершении террористического акта на территории Курской области (пункты "а" и "в" части 2 статьи 205 УК РФ)... Приговором суда Зеленько назначено наказание в виде 16 лет лишения свободы с отбыванием первых 5 лет в тюрьме, остальной части – в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20250331/sud-2008369444.html

https://ria.ru/20250429/vsu-2014088030.html

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Дарья Буймова

курская область, россия, суджанский район, вооруженные силы украины, следственный комитет россии (ск рф), происшествия