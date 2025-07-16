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Сын главы азербайджанской диаспоры на Урале не признал вину - РИА Новости, 16.07.2025
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20:03 16.07.2025
https://ria.ru/20250716/sud-2029560523.html
Сын главы азербайджанской диаспоры на Урале не признал вину
Сын главы азербайджанской диаспоры на Урале не признал вину - РИА Новости, 16.07.2025
Сын главы азербайджанской диаспоры на Урале не признал вину
Сын председателя свердловской областной общественной национально-культурной организации "Азербайджан-Урал" Мутвалы Шыхлински, обвиняемый по делу о насилии в... РИА Новости, 16.07.2025
2025-07-16T20:03:00+03:00
2025-07-16T20:03:00+03:00
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 июл – РИА Новости. Сын председателя свердловской областной общественной национально-культурной организации "Азербайджан-Урал" Мутвалы Шыхлински, обвиняемый по делу о насилии в отношении представителя власти и арестованный судом до 14 сентября, заявил, что вину свою не признает, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. "Нет, вину не признаю", – сказал фигурант журналистам. При этом Шыхлински заявил, что сожалеет о случившемся. Как утверждает фигурант, оперативника он не видел. Материал об избрании Шыхлински меры пресечения Ленинский районный суд Екатеринбурга рассматривал в среду, по данным инстанции, Мутвалы Шыхлински вменяют часть 1 статьи 318 УК РФ (Применение насилия в отношении представителя власти). Заседание было закрыто для прессы, об этом просил следователь, ссылаясь на возможное разглашение материалов уголовного дела и персональных данных потерпевшего по делу. Источник в силовых структурах 1 июля сообщил РИА Новости, что председателя Свердловской областной общественной национально-культурной организации "Азербайджан-Урал" Шахина Шыхлински задержали. Позднее в местных СМИ писали, что он был отпущен. При этом на видеокадрах видно, что во время задержания его сын Мутвалы Шыхлински, который был за рулем Mercedes-Benz, сдавая назад, чуть не задавил оперативника. Против Мутвалы Шыхлински возбудили уголовное дело. Следственное управление СК РФ по Свердловской области в конце июня сообщило о задержании в Екатеринбурге участников преступной группы по делу об убийствах прошлых лет. По версии следствия, фигуранты, "входившие в состав этнической преступной группы", причастны к ряду эпизодов убийств и покушений на убийство в 2001, 2010, 2011 годах. Суд арестовал восьмерых фигурантов дела.
https://ria.ru/20250712/kiselev-2028756733.html
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происшествия, екатеринбург, россия, урал, следственный комитет россии (ск рф), азербайджан
Происшествия, Екатеринбург, Россия, Урал, Следственный комитет России (СК РФ), Азербайджан
Сын главы азербайджанской диаспоры на Урале не признал вину

Сын главы организации "Азербайджан-Урал" Шыхлински заявил, что не признал вину

© Фото : РИА НовостиМутвалы Шыхлински в суде
Мутвалы Шыхлински в суде - РИА Новости, 1920, 16.07.2025
© Фото : РИА Новости
Мутвалы Шыхлински в суде
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 июл – РИА Новости. Сын председателя свердловской областной общественной национально-культурной организации "Азербайджан-Урал" Мутвалы Шыхлински, обвиняемый по делу о насилии в отношении представителя власти и арестованный судом до 14 сентября, заявил, что вину свою не признает, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
"Нет, вину не признаю", – сказал фигурант журналистам.
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При этом Шыхлински заявил, что сожалеет о случившемся. Как утверждает фигурант, оперативника он не видел.
Материал об избрании Шыхлински меры пресечения Ленинский районный суд Екатеринбурга рассматривал в среду, по данным инстанции, Мутвалы Шыхлински вменяют часть 1 статьи 318 УК РФ (Применение насилия в отношении представителя власти).
Заседание было закрыто для прессы, об этом просил следователь, ссылаясь на возможное разглашение материалов уголовного дела и персональных данных потерпевшего по делу.
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Источник в силовых структурах 1 июля сообщил РИА Новости, что председателя Свердловской областной общественной национально-культурной организации "Азербайджан-Урал" Шахина Шыхлински задержали. Позднее в местных СМИ писали, что он был отпущен. При этом на видеокадрах видно, что во время задержания его сын Мутвалы Шыхлински, который был за рулем Mercedes-Benz, сдавая назад, чуть не задавил оперативника. Против Мутвалы Шыхлински возбудили уголовное дело.
Следственное управление СК РФ по Свердловской области в конце июня сообщило о задержании в Екатеринбурге участников преступной группы по делу об убийствах прошлых лет. По версии следствия, фигуранты, "входившие в состав этнической преступной группы", причастны к ряду эпизодов убийств и покушений на убийство в 2001, 2010, 2011 годах. Суд арестовал восьмерых фигурантов дела.
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