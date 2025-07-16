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Суд в Екатеринбурге арестовал сына главы азербайджанской диаспоры Шыхлински - РИА Новости, 16.07.2025
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18:35 16.07.2025 (обновлено: 19:46 16.07.2025)
https://ria.ru/20250716/sud-2029543393.html
Суд в Екатеринбурге арестовал сына главы азербайджанской диаспоры Шыхлински
Суд в Екатеринбурге арестовал сына главы азербайджанской диаспоры Шыхлински - РИА Новости, 16.07.2025
Суд в Екатеринбурге арестовал сына главы азербайджанской диаспоры Шыхлински
Ленинский районный суд Екатеринбурга арестовал сына председателя свердловской областной общественной национально-культурной организации "Азербайджан — Урал"... РИА Новости, 16.07.2025
2025-07-16T18:35:00+03:00
2025-07-16T19:46:00+03:00
екатеринбург
происшествия
россия
свердловская область
следственный комитет россии (ск рф)
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 июл — РИА Новости. Ленинский районный суд Екатеринбурга арестовал сына председателя свердловской областной общественной национально-культурной организации "Азербайджан — Урал" Мутвалы Шыхлински, обвиняемого в насилии над представителем власти, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.&quot;Ходатайство следователя об избрании меры пресечения для Мутвалы Шыхлински удовлетворить, отправить под арест до 14 сентября&quot;, — озвучил решение судья.Первого июля источник в силовых структурах заявил РИА Новости о задержании главы азербайджанской диаспоры в Екатеринбурге Шахина Шыхлински. Сообщалось, что во время оперативных мероприятий его сын, находясь за рулем Mercedes-Benz, сдавал машину назад и чуть не переехал одного из силовиков. Позднее Шыхлински-старшего отпустили.Незадолго до этого, 28 июня, региональное управление СК России объявило о задержании участников преступной группы по делу о заказных убийствах в Екатеринбурге в 2001, 2010 и 2011-м годах. Суд арестовал восьмерых фигурантов.
https://ria.ru/20250630/kriminal-2026280787.html
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екатеринбург, происшествия, россия, свердловская область, следственный комитет россии (ск рф)
Екатеринбург, Происшествия, Россия, Свердловская область, Следственный комитет России (СК РФ)
Суд в Екатеринбурге арестовал сына главы азербайджанской диаспоры Шыхлински

Суд в Екатеринбурге арестовал сына председателя организации "Азербайджан —Урал"

© РИА Новости / Ирина Семенова | Перейти в медиабанкМутвалы Шыхлински
Мутвалы Шыхлински - РИА Новости, 1920, 16.07.2025
© РИА Новости / Ирина Семенова
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Мутвалы Шыхлински
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 июл — РИА Новости. Ленинский районный суд Екатеринбурга арестовал сына председателя свердловской областной общественной национально-культурной организации "Азербайджан — Урал" Мутвалы Шыхлински, обвиняемого в насилии над представителем власти, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
«

"Ходатайство следователя об избрании меры пресечения для Мутвалы Шыхлински удовлетворить, отправить под арест до 14 сентября", — озвучил решение судья.

Виды Екатеринбурга - РИА Новости, 1920, 30.06.2025
Источник рассказал о деятельности членов ОПГ, задержанных на Урале
30 июня, 13:01
Первого июля источник в силовых структурах заявил РИА Новости о задержании главы азербайджанской диаспоры в Екатеринбурге Шахина Шыхлински. Сообщалось, что во время оперативных мероприятий его сын, находясь за рулем Mercedes-Benz, сдавал машину назад и чуть не переехал одного из силовиков.
Позднее Шыхлински-старшего отпустили.
Незадолго до этого, 28 июня, региональное управление СК России объявило о задержании участников преступной группы по делу о заказных убийствах в Екатеринбурге в 2001, 2010 и 2011-м годах. Суд арестовал восьмерых фигурантов.
Молоток судьи - РИА Новости, 1920, 16.07.2025
В Екатеринбурге продлили арест двум фигурантам дела об ОПГ
Вчера, 17:14
 
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