https://ria.ru/20250716/sud-2029543393.html

Суд в Екатеринбурге арестовал сына главы азербайджанской диаспоры Шыхлински

Суд в Екатеринбурге арестовал сына главы азербайджанской диаспоры Шыхлински - РИА Новости, 16.07.2025

Суд в Екатеринбурге арестовал сына главы азербайджанской диаспоры Шыхлински

Ленинский районный суд Екатеринбурга арестовал сына председателя свердловской областной общественной национально-культурной организации "Азербайджан — Урал"... РИА Новости, 16.07.2025

2025-07-16T18:35:00+03:00

2025-07-16T18:35:00+03:00

2025-07-16T19:46:00+03:00

екатеринбург

происшествия

россия

свердловская область

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 июл — РИА Новости. Ленинский районный суд Екатеринбурга арестовал сына председателя свердловской областной общественной национально-культурной организации "Азербайджан — Урал" Мутвалы Шыхлински, обвиняемого в насилии над представителем власти, передает корреспондент РИА Новости из зала суда."Ходатайство следователя об избрании меры пресечения для Мутвалы Шыхлински удовлетворить, отправить под арест до 14 сентября", — озвучил решение судья.Первого июля источник в силовых структурах заявил РИА Новости о задержании главы азербайджанской диаспоры в Екатеринбурге Шахина Шыхлински. Сообщалось, что во время оперативных мероприятий его сын, находясь за рулем Mercedes-Benz, сдавал машину назад и чуть не переехал одного из силовиков. Позднее Шыхлински-старшего отпустили.Незадолго до этого, 28 июня, региональное управление СК России объявило о задержании участников преступной группы по делу о заказных убийствах в Екатеринбурге в 2001, 2010 и 2011-м годах. Суд арестовал восьмерых фигурантов.

https://ria.ru/20250630/kriminal-2026280787.html

https://ria.ru/20250716/sud-2029525098.html

екатеринбург

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свердловская область

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екатеринбург, происшествия, россия, свердловская область, следственный комитет россии (ск рф)