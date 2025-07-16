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Суд закрыл от СМИ заседание по делу сына главы диаспоры на Урале - РИА Новости, 16.07.2025
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17:43 16.07.2025 (обновлено: 17:46 16.07.2025)
https://ria.ru/20250716/sud-2029532966.html
Суд закрыл от СМИ заседание по делу сына главы диаспоры на Урале
Суд закрыл от СМИ заседание по делу сына главы диаспоры на Урале - РИА Новости, 16.07.2025
Суд закрыл от СМИ заседание по делу сына главы диаспоры на Урале
Ленинский районный суд Екатеринбурга закрыл от СМИ заседание по мере пресечения для сына председателя свердловской областной общественной национально-культурной РИА Новости, 16.07.2025
2025-07-16T17:43:00+03:00
2025-07-16T17:46:00+03:00
происшествия
екатеринбург
россия
свердловская область
следственный комитет россии (ск рф)
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 июл – РИА Новости. Ленинский районный суд Екатеринбурга закрыл от СМИ заседание по мере пресечения для сына председателя свердловской областной общественной национально-культурной организации "Азербайджан-Урал" Мутвалы Шыхлински, обвиняемого в насилии в отношении представителя власти, передает корреспондент РИА Новости из здания суда. Материал об избрании Шыхлински меры пресечения суд рассматривает в среду, по данным инстанции, ему вменяют часть 1 статьи 318 УК РФ (Применение насилия в отношении представителя власти). Судья объявил, что фигуранту уже предъявлено обвинение. Заседание просил закрыть для присутствующих следователь, ссылаясь на возможное разглашение материалов уголовного дела, при этом адвокат фигуранта был против этого. "Заседание закрыть, прошу представителей средств массовой информации покинуть зал", – озвучил судья. Источник в силовых структурах 1 июля сообщил РИА Новости, что председателя Свердловской областной общественной национально-культурной организации "Азербайджан-Урал" Шахина Шыхлински задержали. Позднее в местных СМИ писали, что он был отпущен. При этом на видеокадрах видно, что во время задержания его сын Мутвалы Шыхлински, который был за рулем Mercedes-Benz, сдавая назад, чуть не задавил оперативника. Против него возбудили уголовное дело. Следственное управление СК РФ по Свердловской области в конце июня сообщило о задержании в Екатеринбурге участников преступной группы по делу об убийствах прошлых лет. По версии следствия, фигуранты, "входившие в состав этнической преступной группы", причастны к ряду эпизодов убийств и покушений на убийство в 2001, 2010, 2011 годах. Суд арестовал восьмерых фигурантов дела.
https://ria.ru/20250716/sud-2029525098.html
екатеринбург
россия
свердловская область
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происшествия, екатеринбург, россия, свердловская область, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Екатеринбург, Россия, Свердловская область, Следственный комитет России (СК РФ)
Суд закрыл от СМИ заседание по делу сына главы диаспоры на Урале

Суд закрыл заседание по мере пресечения для сына председателя "Азербайджан-Урал"

© Фото : РИА НовостиМутвалы Шыхлински в суде
Мутвалы Шыхлински в суде - РИА Новости, 1920, 16.07.2025
© Фото : РИА Новости
Мутвалы Шыхлински в суде
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 июл – РИА Новости. Ленинский районный суд Екатеринбурга закрыл от СМИ заседание по мере пресечения для сына председателя свердловской областной общественной национально-культурной организации "Азербайджан-Урал" Мутвалы Шыхлински, обвиняемого в насилии в отношении представителя власти, передает корреспондент РИА Новости из здания суда.
Материал об избрании Шыхлински меры пресечения суд рассматривает в среду, по данным инстанции, ему вменяют часть 1 статьи 318 УК РФ (Применение насилия в отношении представителя власти). Судья объявил, что фигуранту уже предъявлено обвинение.
Заседание просил закрыть для присутствующих следователь, ссылаясь на возможное разглашение материалов уголовного дела, при этом адвокат фигуранта был против этого.
"Заседание закрыть, прошу представителей средств массовой информации покинуть зал", – озвучил судья.
Источник в силовых структурах 1 июля сообщил РИА Новости, что председателя Свердловской областной общественной национально-культурной организации "Азербайджан-Урал" Шахина Шыхлински задержали. Позднее в местных СМИ писали, что он был отпущен. При этом на видеокадрах видно, что во время задержания его сын Мутвалы Шыхлински, который был за рулем Mercedes-Benz, сдавая назад, чуть не задавил оперативника. Против него возбудили уголовное дело.
Следственное управление СК РФ по Свердловской области в конце июня сообщило о задержании в Екатеринбурге участников преступной группы по делу об убийствах прошлых лет. По версии следствия, фигуранты, "входившие в состав этнической преступной группы", причастны к ряду эпизодов убийств и покушений на убийство в 2001, 2010, 2011 годах. Суд арестовал восьмерых фигурантов дела.
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