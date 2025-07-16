https://ria.ru/20250716/sud-2029525098.html

В Екатеринбурге продлили арест двум фигурантам дела об ОПГ

В Екатеринбурге продлили арест двум фигурантам дела об ОПГ - РИА Новости, 16.07.2025

В Екатеринбурге продлили арест двум фигурантам дела об ОПГ

Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга продлил до 19 октября арест двум фигурантам дела о преступной группе, сообщает объединенная пресс-служба судов... РИА Новости, 16.07.2025

2025-07-16T17:14:00+03:00

2025-07-16T17:14:00+03:00

2025-07-16T17:20:00+03:00

происшествия

екатеринбург

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ТЮМЕНЬ, 16 июл - РИА Новости. Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга продлил до 19 октября арест двум фигурантам дела о преступной группе, сообщает объединенная пресс-служба судов Свердловской области."Верх-Исетским районным судом удовлетворено ходатайство о продлении меры пресечения в виде содержания под стражей в отношении Абасова Азиза Азай оглы и Лалаева Шахина Мамедали оглы. Абасову и Лалаеву мера пресечения продлена по 19 октября 2025 года. Органами предварительного следствия оба обвиняются в совершении преступления, предусмотренного частью 3 стати 33, пунктам "ж", "з" части 2 статьи 105 УК РФ", - говорится в сообщении.Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга 14 и 15 июля продлил до 19 октября арест шестерым фигурантам дела о преступной группе, в числе которых Камал, Акиф, Аяз, Мазахир, Бакир Сафаровы и Ахлиман Гянджиев.Следственное управление СК РФ по Свердловской области 28 июня сообщило о задержании в Екатеринбурге участников преступной группы по делу об убийствах прошлых лет. По версии следствия, фигуранты, "входившие в состав этнической преступной группы", причастны к ряду эпизодов убийств и покушений на убийство в столице Урала в 2001, 2010, 2011 годах. Суд арестовал до 19 июля восьмерых фигурантов.МИД Азербайджана вызвал временного поверенного в делах России в стране Петра Волоковых в связи с задержаниями в Екатеринбурге. Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя РИА Новости вызов в МИД Азербайджана российского дипломата, заявляла, что он дал необходимые разъяснения, ситуация находится под контролем правоохранителей. По ее словам, подозреваемые являются "гражданами России, выходцами из Азербайджана".

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происшествия, екатеринбург, следственный комитет россии (ск рф), свердловская область, россия