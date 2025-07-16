В Индии арестовали водителя, насмерть сбившего старейшего бегуна-марафонца
Суд в Индии арестовал водителя, насмерть сбившего старейшего бегуна-марафонца
© Getty Images / Mint / Priyanka ParasharИндийский бегун Фауджа Сингх
© Getty Images / Mint / Priyanka Parashar
Индийский бегун Фауджа Сингх. Архивное фото
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НЬЮ-ДЕЛИ, 16 июл – РИА Новости. Суд индийского штата Пенджаб в среду арестовал водителя, насмерть сбившего 114-летнего Фауджу Сингха - старейшего бегуна-марафонца в мире.
"Скрывшийся с места происшествия Амритпал Сингх Диллон, обвиняемый в связи со смертью легендарного марафонца Фауджи Сингха, предстал перед судом в среду, после чего был приговорён к 14 дням тюремного заключения", - сообщает телеканал India Today.
Фауджа Сингх, которого в спортивном мире называли "Торнадо в тюрбане", скончался в понедельник после того, как во время прогулки в родной деревне Биас в округе Джаландхар его сбила машина. Расследовавшая этот инцидент полиция в течение 30 часов вышла на след внедорожника Fortuner и его водителя - не имеющего гражданства Индии Амритпала Сингха Диллона, недавно переехавшего в страну из Канады.
Сообщается, что на предварительном допросе Диллон признался в своей причастности к инциденту. Он заявил, что возвращался из расположенного неподалеку города после продажи телефона, когда его автомобиль сбил пожилого человека. Диллон утверждал, что тогда не знал, что жертвой был Фауджа Сингх, и узнал о смерти марафонца лишь позже из новостей.
По сообщениям полиции, после аварии Диллон попытался скрыться, используя объездные дороги, чтобы попасть в свою родную деревню.
Фауджа Сингх родился 1 апреля 1911 года и с раннего детства активно увлекался бегом. Впервые участие в марафоне Сингх принял в возрасте 89 лет в Лондоне.
В 2003 году он стал обладателем мирового рекорда в своей возрастной группе, пробежав марафон в Торонто за 5 часов 40 минут. В 2011 году, завершив марафон в возрасте 100 лет, спортсмен вошёл в Книгу рекордов Гиннесса как самый возрастной марафонец. С апреля 2023 года Фауджа больше не участвовал в соревнованиях, но продолжал болеть за бегунов на марафонах.
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