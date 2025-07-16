https://ria.ru/20250716/sud-2029469364.html

И. о. ректора госуниверситета на Урале оставили в СИЗО по делу о взятках

И. о. ректора госуниверситета на Урале оставили в СИЗО по делу о взятках - РИА Новости, 16.07.2025

И. о. ректора госуниверситета на Урале оставили в СИЗО по делу о взятках

Челябинский областной суд оставил под стражей и.о. ректора Уральского госуниверситета физической культуры, обвиняемого в получении взяток от студентов за... РИА Новости, 16.07.2025

2025-07-16T14:28:00+03:00

2025-07-16T14:28:00+03:00

2025-07-16T14:32:00+03:00

происшествия

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челябинский областной суд

взятка

взяточничество

коррупция

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ЧЕЛЯБИНСК, 16 июл – РИА Новости. Челябинский областной суд оставил под стражей и.о. ректора Уральского госуниверситета физической культуры, обвиняемого в получении взяток от студентов за положительные оценки, сообщил пресс-центр прокуратуры региона. Как сообщало СУСК РФ, и.о. ректора обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 290, пунктом "в" части 5 статьи 290 УК РФ (получение взятки за незаконные действия). Постановлением Советского райсуда Челябинска 1 июля ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. "С учетом позиции прокурора апелляционная инстанция Челябинского областного суда постановление районного суда оставила без изменения, апелляционную жалобу – без удовлетворения", - говорится в сообщении. Сторона защиты обжаловала решение суда, с учетом характеризующих материалов настаивала на изменении меры пресечения на домашний арест либо залог в размере 2 миллиона рублей, уточняется в сообщении. По данным следствия, с 1 сентября 2023 года по 23 апреля 2024 года обвиняемый, занимая должность завкафедрой "Физического воспитания и здоровья" института спорта, туризма и сервиса Южно-Уральского государственного университета (национальный исследовательский университет), получил от студента взятку в размере не менее 20 тысяч рублей за внесение в официальные документы ложных сведений и выставление положительных оценок без явки обучающегося на лекции и практические занятия и без сдачи зачетов и экзаменов. Кроме того, с 1 июня 2024 года по 27 июня 2025 года фигурант договорился с другим студентом института о получении взятки в размере 200 тысяч рублей за внесение также ложных сведений и выставление положительных оценок по текущим заданиям без их сдачи и без явки студента на зачетах и экзаменах до окончания обучения в учреждении. По данным с сайта учебного учреждения, исполняющим обязанности ректора является Евгений Черепов, он доктор педагогических наук, доцент. Финалист Уральского федерального округа конкурса управленцев "Лидеры России" 2023-2024 годов, почётный работник сферы образования РФ, имеет нагрудный знак "Отличник физической культуры".

https://ria.ru/20250709/vypusknoy-2028093173.html

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