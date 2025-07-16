https://ria.ru/20250716/sud--2029387527.html

Суд в Екатеринбурге продлил арест шестерым фигурантам дела об ОПГ

Суд в Екатеринбурге продлил арест шестерым фигурантам дела об ОПГ - РИА Новости, 16.07.2025

Суд в Екатеринбурге продлил арест шестерым фигурантам дела об ОПГ

Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга продлил до 19 октября арест шестерым фигурантам дела о преступной группе, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 16.07.2025

2025-07-16T09:44:00+03:00

2025-07-16T09:44:00+03:00

2025-07-16T10:12:00+03:00

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 июл - РИА Новости. Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга продлил до 19 октября арест шестерым фигурантам дела о преступной группе, сообщили РИА Новости в пресс-службе инстанции."Шестерым продлили арест до 19 октября", - сказала собеседница агентства.По данным объединенной пресс-службы судов региона, меру пресечения в виде ареста до 19 июля обжаловали защитники семи из восьми фигурантов дела. Ранее облсуд оставил в силе арест Аяза Сафарова, а жалобу Акифа Сафарова вернул в суд первой инстанции и снял с рассмотрения из-за "процессуальных моментов", также оставили под арестом Ахлимана Гянджиева, Шахина Лалаева, Бакира Сафарова.Следственное управление СК РФ по Свердловской области 28 июня сообщило о задержании в Екатеринбурге участников преступной группы по делу об ОПГ. По версии следствия, фигуранты, "входившие в состав этнической преступной группы", причастны к ряду эпизодов убийств и покушений на убийство в столице Урала в 2001, 2010, 2011 годах. Суд арестовал до 19 июля восьмерых фигурантов.МИД Азербайджана вызвал временного поверенного в делах России в стране Петра Волоковых в связи с задержаниями в Екатеринбурге. Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя РИА Новости вызов в МИД Азербайджана российского дипломата, заявляла, что он дал необходимые разъяснения, ситуация находится под контролем правоохранителей. По ее словам, подозреваемые являются "гражданами России, выходцами из Азербайджана".

https://ria.ru/20250630/istochnik-2026317299.html

https://ria.ru/20250320/ufa-2006249449.html

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екатеринбург, общество, мария захарова, россия, азербайджан, следственный комитет россии (ск рф)