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Полиция начала проверку после инцидента со стрельбой в лагере на Байкале
Полиция начала проверку после инцидента со стрельбой в лагере на Байкале - РИА Новости, 16.07.2025
Полиция начала проверку после инцидента со стрельбой в лагере на Байкале
Проверка начата после инцидента со стрельбой в оздоровительном лагере на байкальском острове Ольхон, сообщило ГУМВД РФ по Иркутской области. РИА Новости, 16.07.2025
2025-07-16T10:23:00+03:00
2025-07-16T10:23:00+03:00
2025-07-16T10:23:00+03:00
происшествия
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ИРКУТСК, 16 июл - РИА Новости. Проверка начата после инцидента со стрельбой в оздоровительном лагере на байкальском острове Ольхон, сообщило ГУМВД РФ по Иркутской области. Инцидент со стрельбой произошел на острове Ольхон в оздоровительном лагере вечером 12 июля. "По предварительным данным, на территории возник конфликт на почве ревности между 24-летним сожителем сотрудницы и 46-летним работником, который перерос в драку. В ситуацию вмешался директор учреждения, который применил принадлежавший ему травматический пистолет. После этого агрессор покинул учреждение и попытался скрыться. Никто из отдыхающих не пострадал", - говорится в сообщении. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа полиции. Виновника конфликта сотрудники Росгвардии задержали в 15 километрах от места инцидента. В настоящее время по данному факту проводится проверка. Ход проверки контролирует прокуратура. По данным местных СМИ конфликт со стрельбой произошел в детском палаточном лагере на берегу Байкала в Ольхонском районе.
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происшествия, ольхон, иркутская область, байкал, министерство внутренних дел рф (мвд россии), федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
Происшествия, Ольхон, Иркутская область, Байкал, Министерство внутренних дел РФ (МВД России), Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
Полиция начала проверку после инцидента со стрельбой в лагере на Байкале
Полиция начала проверку после инцидента со стрельбой в лагере на острове Ольхон