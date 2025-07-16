https://ria.ru/20250716/strelba-2029395952.html

Полиция начала проверку после инцидента со стрельбой в лагере на Байкале

Полиция начала проверку после инцидента со стрельбой в лагере на Байкале - РИА Новости, 16.07.2025

Полиция начала проверку после инцидента со стрельбой в лагере на Байкале

Проверка начата после инцидента со стрельбой в оздоровительном лагере на байкальском острове Ольхон, сообщило ГУМВД РФ по Иркутской области. РИА Новости, 16.07.2025

2025-07-16T10:23:00+03:00

2025-07-16T10:23:00+03:00

2025-07-16T10:23:00+03:00

происшествия

ольхон

иркутская область

байкал

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

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ИРКУТСК, 16 июл - РИА Новости. Проверка начата после инцидента со стрельбой в оздоровительном лагере на байкальском острове Ольхон, сообщило ГУМВД РФ по Иркутской области. Инцидент со стрельбой произошел на острове Ольхон в оздоровительном лагере вечером 12 июля. "По предварительным данным, на территории возник конфликт на почве ревности между 24-летним сожителем сотрудницы и 46-летним работником, который перерос в драку. В ситуацию вмешался директор учреждения, который применил принадлежавший ему травматический пистолет. После этого агрессор покинул учреждение и попытался скрыться. Никто из отдыхающих не пострадал", - говорится в сообщении. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа полиции. Виновника конфликта сотрудники Росгвардии задержали в 15 километрах от места инцидента. В настоящее время по данному факту проводится проверка. Ход проверки контролирует прокуратура. По данным местных СМИ конфликт со стрельбой произошел в детском палаточном лагере на берегу Байкала в Ольхонском районе.

https://ria.ru/20250704/strelba-2027280295.html

https://ria.ru/20250712/strelba-2028762220.html

ольхон

иркутская область

байкал

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происшествия, ольхон, иркутская область, байкал, министерство внутренних дел рф (мвд россии), федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)