Участники СВПД не сообщали ООН о намерении возобновить антииранские санкции
Дюжаррик: страны СВПД не уведомляли ООН о восстановлении санкций против Ирана
© РИА Новости / Роман Махмутов | Перейти в медиабанкШтаб-квартира Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке
Штаб-квартира Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке. Архивное фото
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ООН, 16 июл – РИА Новости. Страны-участники СВПД не уведомляли ООН о намерении запустить механизм восстановления санкций СБ против Ирана, сообщил представитель генсека Всемирной Организации Стефан Дюжаррик в ответ на вопрос РИА Новости.
"По состоянию на вчерашний день мы не получали никаких официальных писем", – сказал Дюжаррик в ходе брифинга для журналистов.
Ранее портал Axios со ссылкой на источники сообщал, что США, Франция, Германия и Великобритания решили установить конец августа в качестве крайнего срока для достижения ядерного соглашения с Ираном, в противном случае ранее снятые с исламской республики санкции будут восстановлены.
В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку, которая предполагала снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы исламской республики. Соединенные Штаты в предыдущий президентский срок Трампа в мае 2018 года вышли из СВПД и восстановили санкции против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись, в частности, от ограничений в ядерных исследованиях и уровне обогащения урана.