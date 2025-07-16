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Участники СВПД не сообщали ООН о намерении возобновить антииранские санкции - РИА Новости, 16.07.2025
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23:37 16.07.2025
https://ria.ru/20250716/strana-2029582758.html
Участники СВПД не сообщали ООН о намерении возобновить антииранские санкции
Участники СВПД не сообщали ООН о намерении возобновить антииранские санкции - РИА Новости, 16.07.2025
Участники СВПД не сообщали ООН о намерении возобновить антииранские санкции
Страны-участники СВПД не уведомляли ООН о намерении запустить механизм восстановления санкций СБ против Ирана, сообщил представитель генсека Всемирной... РИА Новости, 16.07.2025
2025-07-16T23:37:00+03:00
2025-07-16T23:37:00+03:00
в мире
иран
сша
франция
стефан дюжаррик
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ООН, 16 июл – РИА Новости. Страны-участники СВПД не уведомляли ООН о намерении запустить механизм восстановления санкций СБ против Ирана, сообщил представитель генсека Всемирной Организации Стефан Дюжаррик в ответ на вопрос РИА Новости. "По состоянию на вчерашний день мы не получали никаких официальных писем", – сказал Дюжаррик в ходе брифинга для журналистов. Ранее портал Axios со ссылкой на источники сообщал, что США, Франция, Германия и Великобритания решили установить конец августа в качестве крайнего срока для достижения ядерного соглашения с Ираном, в противном случае ранее снятые с исламской республики санкции будут восстановлены. В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку, которая предполагала снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы исламской республики. Соединенные Штаты в предыдущий президентский срок Трампа в мае 2018 года вышли из СВПД и восстановили санкции против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись, в частности, от ограничений в ядерных исследованиях и уровне обогащения урана.
https://ria.ru/20250716/tramp-2029559143.html
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в мире, иран, сша, франция, стефан дюжаррик
В мире, Иран, США, Франция, Стефан Дюжаррик
Участники СВПД не сообщали ООН о намерении возобновить антииранские санкции

Дюжаррик: страны СВПД не уведомляли ООН о восстановлении санкций против Ирана

© РИА Новости / Роман Махмутов | Перейти в медиабанкШтаб-квартира Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке
Штаб-квартира Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 16.07.2025
© РИА Новости / Роман Махмутов
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Штаб-квартира Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке. Архивное фото
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ООН, 16 июл – РИА Новости. Страны-участники СВПД не уведомляли ООН о намерении запустить механизм восстановления санкций СБ против Ирана, сообщил представитель генсека Всемирной Организации Стефан Дюжаррик в ответ на вопрос РИА Новости.
"По состоянию на вчерашний день мы не получали никаких официальных писем", – сказал Дюжаррик в ходе брифинга для журналистов.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 16.07.2025
Трамп заявил о желании Ирана возобновить переговоры по ядерной программе
Вчера, 19:52
Ранее портал Axios со ссылкой на источники сообщал, что США, Франция, Германия и Великобритания решили установить конец августа в качестве крайнего срока для достижения ядерного соглашения с Ираном, в противном случае ранее снятые с исламской республики санкции будут восстановлены.
В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку, которая предполагала снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы исламской республики. Соединенные Штаты в предыдущий президентский срок Трампа в мае 2018 года вышли из СВПД и восстановили санкции против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись, в частности, от ограничений в ядерных исследованиях и уровне обогащения урана.
Вид на Тегеран, Иран - РИА Новости, 1920, 16.07.2025
США и ЕС установили крайний срок для достижения сделки с Ираном, пишут СМИ
Вчера, 00:02
 
В миреИранСШАФранцияСтефан Дюжаррик
 
 
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