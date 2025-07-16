https://ria.ru/20250716/strana-2029582758.html

Участники СВПД не сообщали ООН о намерении возобновить антииранские санкции

Участники СВПД не сообщали ООН о намерении возобновить антииранские санкции - РИА Новости, 16.07.2025

Участники СВПД не сообщали ООН о намерении возобновить антииранские санкции

Страны-участники СВПД не уведомляли ООН о намерении запустить механизм восстановления санкций СБ против Ирана, сообщил представитель генсека Всемирной... РИА Новости, 16.07.2025

2025-07-16T23:37:00+03:00

2025-07-16T23:37:00+03:00

2025-07-16T23:37:00+03:00

в мире

иран

сша

франция

стефан дюжаррик

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ООН, 16 июл – РИА Новости. Страны-участники СВПД не уведомляли ООН о намерении запустить механизм восстановления санкций СБ против Ирана, сообщил представитель генсека Всемирной Организации Стефан Дюжаррик в ответ на вопрос РИА Новости. "По состоянию на вчерашний день мы не получали никаких официальных писем", – сказал Дюжаррик в ходе брифинга для журналистов. Ранее портал Axios со ссылкой на источники сообщал, что США, Франция, Германия и Великобритания решили установить конец августа в качестве крайнего срока для достижения ядерного соглашения с Ираном, в противном случае ранее снятые с исламской республики санкции будут восстановлены. В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку, которая предполагала снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы исламской республики. Соединенные Штаты в предыдущий президентский срок Трампа в мае 2018 года вышли из СВПД и восстановили санкции против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись, в частности, от ограничений в ядерных исследованиях и уровне обогащения урана.

https://ria.ru/20250716/tramp-2029559143.html

https://ria.ru/20250716/iran-2029345452.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, иран, сша, франция, стефан дюжаррик