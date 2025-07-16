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США согласовали шаги для урегулирования ситуации между Израилем и Сирией
США согласовали шаги для урегулирования ситуации между Израилем и Сирией - РИА Новости, 16.07.2025
США согласовали шаги для урегулирования ситуации между Израилем и Сирией
США согласовали конкретные шаги, которые в ближайшее время положат конец "тревожной и ужасающей" ситуации между Израилем и Сирией, заявил американский... РИА Новости, 16.07.2025
2025-07-16T22:10:00+03:00
2025-07-16T22:10:00+03:00
2025-07-16T22:10:00+03:00
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сирия
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ВАШИНГТОН, 16 июл - РИА Новости. США согласовали конкретные шаги, которые в ближайшее время положат конец "тревожной и ужасающей" ситуации между Израилем и Сирией, заявил американский госсекретарь Марко Рубио. В среду министр обороны Израиля Исраэль Кац пригрозил "болезненными ударами", если правительство Сирии не прекратит нападение на друзскую общину в районе Сувейда на юге САР. Сирийский телеканал Syria TV сообщал, что израильские самолеты нанесли серию авиаударов по зданию генерального штаба в центре Дамаска, а также в районе президентского дворца. По данным минздрава арабской республики, в результате авиаударов Израиля по Дамаску погибли три человека, пострадали 34. "Мы обратились ко всем сторонам, участвующим в столкновениях в Сирии. Мы согласовали конкретные шаги, которые сегодня вечером положат конец этой тревожной и ужасающей ситуации", - говорится в публикации главы госдепа на его странице в социальной сети Х. Рубио добавил, что достигнутые договоренности потребуют от всех сторон выполнения взятых на себя обязательств. Тринадцатого июля стало известно о нападении вооруженных бандформирований на ряд друзских поселений в провинции Сувейда, в результате чего также была перекрыта трасса, связывающая провинцию с Дамаском. Для защиты мирного населения в бой с вооруженными бандами вступили друзские отряды самообороны. По данным министерства обороны Сирии, в ходе боестолкновений были убиты более 30 человек, и более 100 получили ранения, также было объявлено о гибели 18 бойцов сил переходного сирийского правительства. В понедельник министерство обороны САР заявило, что на фоне эскалации, совместно с МВД, были направлены военные подразделения в пострадавшие районы. Созданы безопасные коридоры для мирных жителей, принимаются меры для оперативного прекращения боестолкновений. Минобороны заявило о приверженности защите граждан в соответствии с законом. Во вторник министерство обороны Сирии заявило о вводе войск совместно с силами МВД в город Сувейда, где преимущественно проживает друзское население. Целью операции объявлена зачистка города от незаконных вооруженных формирований. Ожесточенные бои продолжаются в центре города. Власти призвали все стороны конфликта к сотрудничеству с армией и силами внутренней безопасности, а также к проявлению сдержанности, подчеркнув, что дальнейшая эскалация лишь усилит страдания мирных жителей.
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в мире, сирия, израиль, дамаск (город), марко рубио, исраэль кац
В мире, Сирия, Израиль, Дамаск (город), Марко Рубио, Исраэль Кац
США согласовали шаги для урегулирования ситуации между Израилем и Сирией
Рубио: США согласовали шаги, которые положат конец конфликту Израиля и Сирии
ВАШИНГТОН, 16 июл - РИА Новости. США согласовали конкретные шаги, которые в ближайшее время положат конец "тревожной и ужасающей" ситуации между Израилем и Сирией, заявил американский госсекретарь Марко Рубио.
В среду министр обороны Израиля Исраэль Кац
пригрозил "болезненными ударами", если правительство Сирии
не прекратит нападение на друзскую общину в районе Сувейда на юге САР. Сирийский телеканал Syria TV сообщал, что израильские самолеты нанесли серию авиаударов по зданию генерального штаба в центре Дамаска
, а также в районе президентского дворца. По данным минздрава арабской республики, в результате авиаударов Израиля по Дамаску погибли три человека, пострадали 34.
"Мы обратились ко всем сторонам, участвующим в столкновениях в Сирии. Мы согласовали конкретные шаги, которые сегодня вечером положат конец этой тревожной и ужасающей ситуации", - говорится в публикации главы госдепа на его странице в социальной сети Х.
Рубио добавил, что достигнутые договоренности потребуют от всех сторон выполнения взятых на себя обязательств.
Тринадцатого июля стало известно о нападении вооруженных бандформирований на ряд друзских поселений в провинции Сувейда, в результате чего также была перекрыта трасса, связывающая провинцию с Дамаском. Для защиты мирного населения в бой с вооруженными бандами вступили друзские отряды самообороны. По данным министерства обороны Сирии, в ходе боестолкновений были убиты более 30 человек, и более 100 получили ранения, также было объявлено о гибели 18 бойцов сил переходного сирийского правительства.
В понедельник министерство обороны САР заявило, что на фоне эскалации, совместно с МВД, были направлены военные подразделения в пострадавшие районы. Созданы безопасные коридоры для мирных жителей, принимаются меры для оперативного прекращения боестолкновений. Минобороны заявило о приверженности защите граждан в соответствии с законом.
Во вторник министерство обороны Сирии заявило о вводе войск совместно с силами МВД в город Сувейда, где преимущественно проживает друзское население. Целью операции объявлена зачистка города от незаконных вооруженных формирований. Ожесточенные бои продолжаются в центре города.
Власти призвали все стороны конфликта к сотрудничеству с армией и силами внутренней безопасности, а также к проявлению сдержанности, подчеркнув, что дальнейшая эскалация лишь усилит страдания мирных жителей.