https://ria.ru/20250716/ssha-2029574176.html

США согласовали шаги для урегулирования ситуации между Израилем и Сирией

США согласовали шаги для урегулирования ситуации между Израилем и Сирией - РИА Новости, 16.07.2025

США согласовали шаги для урегулирования ситуации между Израилем и Сирией

США согласовали конкретные шаги, которые в ближайшее время положат конец "тревожной и ужасающей" ситуации между Израилем и Сирией, заявил американский... РИА Новости, 16.07.2025

2025-07-16T22:10:00+03:00

2025-07-16T22:10:00+03:00

2025-07-16T22:10:00+03:00

в мире

сирия

израиль

дамаск (город)

марко рубио

исраэль кац

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/1a/2001752844_0:149:3076:1879_1920x0_80_0_0_0b54e43e5fe8cc85203872add1905619.jpg

ВАШИНГТОН, 16 июл - РИА Новости. США согласовали конкретные шаги, которые в ближайшее время положат конец "тревожной и ужасающей" ситуации между Израилем и Сирией, заявил американский госсекретарь Марко Рубио. В среду министр обороны Израиля Исраэль Кац пригрозил "болезненными ударами", если правительство Сирии не прекратит нападение на друзскую общину в районе Сувейда на юге САР. Сирийский телеканал Syria TV сообщал, что израильские самолеты нанесли серию авиаударов по зданию генерального штаба в центре Дамаска, а также в районе президентского дворца. По данным минздрава арабской республики, в результате авиаударов Израиля по Дамаску погибли три человека, пострадали 34. "Мы обратились ко всем сторонам, участвующим в столкновениях в Сирии. Мы согласовали конкретные шаги, которые сегодня вечером положат конец этой тревожной и ужасающей ситуации", - говорится в публикации главы госдепа на его странице в социальной сети Х. Рубио добавил, что достигнутые договоренности потребуют от всех сторон выполнения взятых на себя обязательств. Тринадцатого июля стало известно о нападении вооруженных бандформирований на ряд друзских поселений в провинции Сувейда, в результате чего также была перекрыта трасса, связывающая провинцию с Дамаском. Для защиты мирного населения в бой с вооруженными бандами вступили друзские отряды самообороны. По данным министерства обороны Сирии, в ходе боестолкновений были убиты более 30 человек, и более 100 получили ранения, также было объявлено о гибели 18 бойцов сил переходного сирийского правительства. В понедельник министерство обороны САР заявило, что на фоне эскалации, совместно с МВД, были направлены военные подразделения в пострадавшие районы. Созданы безопасные коридоры для мирных жителей, принимаются меры для оперативного прекращения боестолкновений. Минобороны заявило о приверженности защите граждан в соответствии с законом. Во вторник министерство обороны Сирии заявило о вводе войск совместно с силами МВД в город Сувейда, где преимущественно проживает друзское население. Целью операции объявлена зачистка города от незаконных вооруженных формирований. Ожесточенные бои продолжаются в центре города. Власти призвали все стороны конфликта к сотрудничеству с армией и силами внутренней безопасности, а также к проявлению сдержанности, подчеркнув, что дальнейшая эскалация лишь усилит страдания мирных жителей.

https://ria.ru/20250716/ssha-2029520564.html

https://ria.ru/20250716/izrail-2029514533.html

сирия

израиль

дамаск (город)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сирия, израиль, дамаск (город), марко рубио, исраэль кац