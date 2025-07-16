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Полномочия Путина и Трампа несравнимы, заявил Степашин - РИА Новости, 16.07.2025
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07:17 16.07.2025
https://ria.ru/20250716/ssha-2029372076.html
Полномочия Путина и Трампа несравнимы, заявил Степашин
Полномочия Путина и Трампа несравнимы, заявил Степашин - РИА Новости, 16.07.2025
Полномочия Путина и Трампа несравнимы, заявил Степашин
Полномочия президента России Владимира Путина и лидера США Дональда Трампа несравнимы, в Штатах есть "глубинное правительство", считает бывший премьер-министр... РИА Новости, 16.07.2025
2025-07-16T07:17:00+03:00
2025-07-16T07:17:00+03:00
политика
россия
сша
сергей степашин
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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Полномочия президента России Владимира Путина и лидера США Дональда Трампа несравнимы, в Штатах есть "глубинное правительство", считает бывший премьер-министр РФ Сергей Степашин. В беседе с РИА Новости Степашин, комментируя отношение новой администрации США к России, заявил, что Трамп и Путин похожи в том, что интересы своих стран они ставят превыше всего. "Другое дело, что там (в США - ред.) есть "глубинное правительство", сами понимаете, полномочия Трампа и полномочия Владимира Путина несравнимы. Несравнимы, давайте говорить откровенно", - сказал Степашин. По словам Степашина, Трампу "уже надо готовиться к новым выборам либо самому, либо вице-президента запускать", но у него и его команды есть шансы продержаться у власти и после следующих выборов. "Я все-таки надеюсь, что Республиканская партия сейчас "набирает листы", что называется, политические, экономические. Я думаю, что у них есть шансы и дальше работать", - добавил Степашин.
https://ria.ru/20250715/tramp-2029332957.html
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политика, россия, сша, сергей степашин, дональд трамп, владимир путин
Политика, Россия, США, Сергей Степашин, Дональд Трамп, Владимир Путин
Полномочия Путина и Трампа несравнимы, заявил Степашин

Экс-премьер Степашин напомнил о существовании в США глубинного правительства

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкБывший премьер-министр РФ Сергей Степашин
Бывший премьер-министр РФ Сергей Степашин - РИА Новости, 1920, 16.07.2025
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Бывший премьер-министр РФ Сергей Степашин. Архивное фото
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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Полномочия президента России Владимира Путина и лидера США Дональда Трампа несравнимы, в Штатах есть "глубинное правительство", считает бывший премьер-министр РФ Сергей Степашин.
В беседе с РИА Новости Степашин, комментируя отношение новой администрации США к России, заявил, что Трамп и Путин похожи в том, что интересы своих стран они ставят превыше всего.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 15.07.2025
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Вчера, 21:07
"Другое дело, что там (в США - ред.) есть "глубинное правительство", сами понимаете, полномочия Трампа и полномочия Владимира Путина несравнимы. Несравнимы, давайте говорить откровенно", - сказал Степашин.
По словам Степашина, Трампу "уже надо готовиться к новым выборам либо самому, либо вице-президента запускать", но у него и его команды есть шансы продержаться у власти и после следующих выборов.
"Я все-таки надеюсь, что Республиканская партия сейчас "набирает листы", что называется, политические, экономические. Я думаю, что у них есть шансы и дальше работать", - добавил Степашин.
Москва - РИА Новости, 1920, 15.07.2025
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Вчера, 21:20
 
ПолитикаРоссияСШАСергей СтепашинДональд ТрампВладимир Путин
 
 
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