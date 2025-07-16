Рейтинг@Mail.ru
Нацгвардейцы, отправленные в июне в Лос-Анджелес, были отозваны - РИА Новости, 16.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
01:30 16.07.2025 (обновлено: 01:34 16.07.2025)
https://ria.ru/20250716/ssha-2029350482.html
Нацгвардейцы, отправленные в июне в Лос-Анджелес, были отозваны
Нацгвардейцы, отправленные в июне в Лос-Анджелес, были отозваны - РИА Новости, 16.07.2025
Нацгвардейцы, отправленные в июне в Лос-Анджелес, были отозваны
Официальный представитель Пентагона Шон Парнелл подтвердил РИА Новости, что две тысячи нацгвардейцев, ранее отправленных администрацией президента США Дональда... РИА Новости, 16.07.2025
2025-07-16T01:30:00+03:00
2025-07-16T01:34:00+03:00
в мире
лос-анджелес
министерство обороны сша
дональд трамп
пит хегсет
калифорния
сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/0d/2022643268_0:211:2891:1837_1920x0_80_0_0_307a1119a7dc8c224e54c465feb945c6.jpg
ВАШИНГТОН, 16 июл - РИА Новости. Официальный представитель Пентагона Шон Парнелл подтвердил РИА Новости, что две тысячи нацгвардейцев, ранее отправленных администрацией президента США Дональда Трампа в Лос-Анджелес для подавления беспорядков, были отозваны."Благодаря нашим войскам, которые откликнулись на призыв, беззаконие в Лос-Анджелесе пошло на спад. В связи с этим министр (обороны США Пит Хегсет - ред.) распорядился освободить 2000 бойцов Национальной гвардии Калифорнии (79-я бригада) из состава федеральной миссии по защите", - заявил Парнелл.Протесты против политики президента Дональда Трампа начались во многих американских штатах после беспорядков в Лос-Анджелесе 7 июня, вызванных рейдом службы иммиграционного и таможенного контроля США (ICE) в центре города, где прошла массовая операция по выявлению нелегальных мигрантов. Стычки с протестующими вспыхнули на фоне сообщений о возможных сокращениях федерального финансирования штата. На следующий день Белый дом объявил о вводе в город бойцов национальной гвардии.Трамп ранее заявил, что отзовет нацгвардию из Калифорнии, когда в штате станет безопасно.
https://ria.ru/20250712/los-andzheles-2028718725.html
https://ria.ru/20250630/tramp-2026396415.html
лос-анджелес
калифорния
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/0d/2022643268_80:0:2811:2048_1920x0_80_0_0_adca17a92963d53f5c61cf8ce5e1974c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, лос-анджелес, министерство обороны сша, дональд трамп, пит хегсет, калифорния, сша
В мире, Лос-Анджелес, Министерство обороны США, Дональд Трамп, Пит Хегсет, Калифорния, США
Нацгвардейцы, отправленные в июне в Лос-Анджелес, были отозваны

Нацгвардейцы, отправленные в Лос-Анджелес для подавления беспорядков, отозваны

© РИА Новости / Алексей Алексеев | Перейти в медиабанкПротесты в Лос-Анджелесе
Протесты в Лос-Анджелесе - РИА Новости, 1920, 16.07.2025
© РИА Новости / Алексей Алексеев
Перейти в медиабанк
Протесты в Лос-Анджелесе. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ВАШИНГТОН, 16 июл - РИА Новости. Официальный представитель Пентагона Шон Парнелл подтвердил РИА Новости, что две тысячи нацгвардейцев, ранее отправленных администрацией президента США Дональда Трампа в Лос-Анджелес для подавления беспорядков, были отозваны.
"Благодаря нашим войскам, которые откликнулись на призыв, беззаконие в Лос-Анджелесе пошло на спад. В связи с этим министр (обороны США Пит Хегсет - ред.) распорядился освободить 2000 бойцов Национальной гвардии Калифорнии (79-я бригада) из состава федеральной миссии по защите", - заявил Парнелл.
Лос-Анджелес, Калифорния - РИА Новости, 1920, 12.07.2025
СМИ: Лос-Анджелес будет выдавать деньги пострадавшим от миграционных рейдов
12 июля, 06:44
Протесты против политики президента Дональда Трампа начались во многих американских штатах после беспорядков в Лос-Анджелесе 7 июня, вызванных рейдом службы иммиграционного и таможенного контроля США (ICE) в центре города, где прошла массовая операция по выявлению нелегальных мигрантов. Стычки с протестующими вспыхнули на фоне сообщений о возможных сокращениях федерального финансирования штата. На следующий день Белый дом объявил о вводе в город бойцов национальной гвардии.
Трамп ранее заявил, что отзовет нацгвардию из Калифорнии, когда в штате станет безопасно.
Протесты против рейда властей США по поиску нелегальных мигрантов в Лос-Анджелесе - РИА Новости, 1920, 30.06.2025
Белый дом подал в суд на власти Лос-Анджелеса из-за мигрантов
30 июня, 21:41
 
В миреЛос-АнджелесМинистерство обороны СШАДональд ТрампПит ХегсетКалифорнияСША
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала