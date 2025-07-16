https://ria.ru/20250716/ssha-2029350482.html

Нацгвардейцы, отправленные в июне в Лос-Анджелес, были отозваны

Нацгвардейцы, отправленные в июне в Лос-Анджелес, были отозваны - РИА Новости, 16.07.2025

Нацгвардейцы, отправленные в июне в Лос-Анджелес, были отозваны

Официальный представитель Пентагона Шон Парнелл подтвердил РИА Новости, что две тысячи нацгвардейцев, ранее отправленных администрацией президента США Дональда... РИА Новости, 16.07.2025

2025-07-16T01:30:00+03:00

2025-07-16T01:30:00+03:00

2025-07-16T01:34:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 16 июл - РИА Новости. Официальный представитель Пентагона Шон Парнелл подтвердил РИА Новости, что две тысячи нацгвардейцев, ранее отправленных администрацией президента США Дональда Трампа в Лос-Анджелес для подавления беспорядков, были отозваны."Благодаря нашим войскам, которые откликнулись на призыв, беззаконие в Лос-Анджелесе пошло на спад. В связи с этим министр (обороны США Пит Хегсет - ред.) распорядился освободить 2000 бойцов Национальной гвардии Калифорнии (79-я бригада) из состава федеральной миссии по защите", - заявил Парнелл.Протесты против политики президента Дональда Трампа начались во многих американских штатах после беспорядков в Лос-Анджелесе 7 июня, вызванных рейдом службы иммиграционного и таможенного контроля США (ICE) в центре города, где прошла массовая операция по выявлению нелегальных мигрантов. Стычки с протестующими вспыхнули на фоне сообщений о возможных сокращениях федерального финансирования штата. На следующий день Белый дом объявил о вводе в город бойцов национальной гвардии.Трамп ранее заявил, что отзовет нацгвардию из Калифорнии, когда в штате станет безопасно.

https://ria.ru/20250712/los-andzheles-2028718725.html

https://ria.ru/20250630/tramp-2026396415.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, лос-анджелес, министерство обороны сша, дональд трамп, пит хегсет, калифорния, сша