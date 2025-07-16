https://ria.ru/20250716/ssha-2029346957.html

Иммиграционные власти США требуют от арендодателей сведения о клиентах

Иммиграционные власти США требуют от арендодателей сведения о клиентах - РИА Новости, 16.07.2025

Иммиграционные власти США требуют от арендодателей сведения о клиентах

Иммиграционные власти США требуют, чтобы арендодатели предоставляли им информацию о своих арендаторах, передает агентство Ассошиэйтед Пресс. РИА Новости, 16.07.2025

2025-07-16T00:25:00+03:00

2025-07-16T00:25:00+03:00

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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Иммиграционные власти США требуют, чтобы арендодатели предоставляли им информацию о своих арендаторах, передает агентство Ассошиэйтед Пресс. "Иммиграционные власти требуют, чтобы арендодатели предоставляли договоры об аренде, заявления на аренду, адреса пересылки корреспонденции, удостоверения личности и другую информацию о своих арендаторах, что является признаком того, что администрация (президента США Дональда - ред.) Трампа нацелилась на них в качестве вспомогательной меры в усилиях по массовым депортациям", - говорится в сообщении. Как рассказал агентству адвокат по сделкам с недвижимостью Эрик Тьюсинк из Атланты, арендодатели получают требование предоставить полные досье на арендаторов, в то время как заявление на аренду может включать информацию о трудовой деятельности, семейном положении и родственных связях. В требовании, поступившем в распоряжение агентства, также содержится запрос на информацию о других лицах, проживавших с арендатором. Один из документов, рассмотренный агентством, направлен из Службы гражданства и иммиграции США (USCIS), который входит в состав министерства внутренней безопасности страны. В день инаугурации 20 января Трамп в своей первой речи в должности 47-го президента США пообещал немедленно остановить проникновение нелегалов на американскую территорию и начать процесс депортации миллионов мигрантов. Он также ввел общенациональный режим чрезвычайной ситуации в связи с положением на южной границе Штатов.

https://ria.ru/20250627/tramp-2025689966.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, сша