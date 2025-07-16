Иммиграционные власти США требуют от арендодателей сведения о клиентах
Иммиграционные власти США требуют от арендаторов данных о договорах с клиентами
Вид на Капитолий в в Вашингтоне. Архивное фото
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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Иммиграционные власти США требуют, чтобы арендодатели предоставляли им информацию о своих арендаторах, передает агентство Ассошиэйтед Пресс.
"Иммиграционные власти требуют, чтобы арендодатели предоставляли договоры об аренде, заявления на аренду, адреса пересылки корреспонденции, удостоверения личности и другую информацию о своих арендаторах, что является признаком того, что администрация (президента США Дональда - ред.) Трампа нацелилась на них в качестве вспомогательной меры в усилиях по массовым депортациям", - говорится в сообщении.
Как рассказал агентству адвокат по сделкам с недвижимостью Эрик Тьюсинк из Атланты, арендодатели получают требование предоставить полные досье на арендаторов, в то время как заявление на аренду может включать информацию о трудовой деятельности, семейном положении и родственных связях. В требовании, поступившем в распоряжение агентства, также содержится запрос на информацию о других лицах, проживавших с арендатором. Один из документов, рассмотренный агентством, направлен из Службы гражданства и иммиграции США (USCIS), который входит в состав министерства внутренней безопасности страны.
В день инаугурации 20 января Трамп в своей первой речи в должности 47-го президента США пообещал немедленно остановить проникновение нелегалов на американскую территорию и начать процесс депортации миллионов мигрантов. Он также ввел общенациональный режим чрезвычайной ситуации в связи с положением на южной границе Штатов.