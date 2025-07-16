https://ria.ru/20250716/sputnikpro-2029520672.html

Алжирская газета Le Jeune Indépendant участвует в проекте SputnikPro

Алжирская газета Le Jeune Indépendant участвует в проекте SputnikPro - РИА Новости, 16.07.2025

Алжирская газета Le Jeune Indépendant участвует в проекте SputnikPro

Журналисты газеты Le Jeune Indépendant присоединились к проекту SputnikPro. Корреспондент Sputnik Afrique Энтони Лефевр провел для коллег из Алжира мастер-класс РИА Новости, 16.07.2025

2025-07-16T17:04:00+03:00

2025-07-16T17:04:00+03:00

2025-07-16T17:04:00+03:00

алжир (республика)

sputnik

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МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Журналисты газеты Le Jeune Indépendant присоединились к проекту SputnikPro. Корреспондент Sputnik Afrique Энтони Лефевр провел для коллег из Алжира мастер-класс по созданию подкастов.Как мастерство и харизма автора влияют на популярность подкаста? Как и на каких платформах распространять подкасты? Какие инструменты искусственного интеллекта можно применять при создании подкастов? Все эти и многие другие вопросы обсудили участники в ходе мастер-класса на французском языке.Новостной директор Le Jeune Indépendant Камель Мансари поблагодарил команду Sputnik за проведение мастер-класса и отметил: "Мы хотим получить опыт в подкастинге, потому что это инновационный медиаформат. Подкасты сейчас востребованы у молодежи благодаря простоте производства и возможности потребления контента в любом месте, даже в дороге".SputnikPro — международный просветительский проект в области медиа, инициированный международным агентством Sputnik. Это система уникальных семинаров, лекций и мастер-классов для журналистов, пресс-секретарей, блогеров и студентов старших курсов профильных отделений вузов от лучших российских и иностранных медиаменеджеров, экспертов и ведущих специалистов агентства. C 2018 года встречи в очном формате прошли в 24 странах и более чем в 80 странах в онлайн-режиме. Число участников SputnikPro превышает 12 700 человек.

https://ria.ru/20250715/dzhibuti-2029216766.html

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алжир (республика), sputnik