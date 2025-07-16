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Алжирская газета Le Jeune Indépendant участвует в проекте SputnikPro - РИА Новости, 16.07.2025
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17:04 16.07.2025
https://ria.ru/20250716/sputnikpro-2029520672.html
Алжирская газета Le Jeune Indépendant участвует в проекте SputnikPro
Алжирская газета Le Jeune Indépendant участвует в проекте SputnikPro - РИА Новости, 16.07.2025
Алжирская газета Le Jeune Indépendant участвует в проекте SputnikPro
Журналисты газеты Le Jeune Indépendant присоединились к проекту SputnikPro. Корреспондент Sputnik Afrique Энтони Лефевр провел для коллег из Алжира мастер-класс РИА Новости, 16.07.2025
2025-07-16T17:04:00+03:00
2025-07-16T17:04:00+03:00
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МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Журналисты газеты Le Jeune Indépendant присоединились к проекту SputnikPro. Корреспондент Sputnik Afrique Энтони Лефевр провел для коллег из Алжира мастер-класс по созданию подкастов.Как мастерство и харизма автора влияют на популярность подкаста? Как и на каких платформах распространять подкасты? Какие инструменты искусственного интеллекта можно применять при создании подкастов? Все эти и многие другие вопросы обсудили участники в ходе мастер-класса на французском языке.Новостной директор Le Jeune Indépendant Камель Мансари поблагодарил команду Sputnik за проведение мастер-класса и отметил: "Мы хотим получить опыт в подкастинге, потому что это инновационный медиаформат. Подкасты сейчас востребованы у молодежи благодаря простоте производства и возможности потребления контента в любом месте, даже в дороге".SputnikPro — международный просветительский проект в области медиа, инициированный международным агентством Sputnik. Это система уникальных семинаров, лекций и мастер-классов для журналистов, пресс-секретарей, блогеров и студентов старших курсов профильных отделений вузов от лучших российских и иностранных медиаменеджеров, экспертов и ведущих специалистов агентства. C 2018 года встречи в очном формате прошли в 24 странах и более чем в 80 странах в онлайн-режиме. Число участников SputnikPro превышает 12 700 человек.
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алжир (республика), sputnik
Алжир (республика), Sputnik

Алжирская газета Le Jeune Indépendant участвует в проекте SputnikPro

© РИА Новости / Виталий БелоусовКорреспондент Sputnik Afrique Энтони Лефевр и руководитель проектов дирекции международного сотрудничества Sputnik Анастасия Алямовская в ходе мастер-класса по созданию подкастов
Корреспондент Sputnik Afrique Энтони Лефевр и руководитель проектов дирекции международного сотрудничества Sputnik Анастасия Алямовская в ходе мастер-класса по созданию подкастов - РИА Новости, 1920, 16.07.2025
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Корреспондент Sputnik Afrique Энтони Лефевр и руководитель проектов дирекции международного сотрудничества Sputnik Анастасия Алямовская в ходе мастер-класса по созданию подкастов
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МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Журналисты газеты Le Jeune Indépendant присоединились к проекту SputnikPro. Корреспондент Sputnik Afrique Энтони Лефевр провел для коллег из Алжира мастер-класс по созданию подкастов.
© РИА Новости / Виталий БелоусовЖурналисты газеты Jeune Indépendant в ходе мастер-класса по созданию подкастов
Журналисты газеты Jeune Indépendant в ходе мастер-класса по созданию подкастов - РИА Новости, 1920, 16.07.2025
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Журналисты газеты Jeune Indépendant в ходе мастер-класса по созданию подкастов
Как мастерство и харизма автора влияют на популярность подкаста? Как и на каких платформах распространять подкасты? Какие инструменты искусственного интеллекта можно применять при создании подкастов? Все эти и многие другие вопросы обсудили участники в ходе мастер-класса на французском языке.
Новостной директор Le Jeune Indépendant Камель Мансари поблагодарил команду Sputnik за проведение мастер-класса и отметил: "Мы хотим получить опыт в подкастинге, потому что это инновационный медиаформат. Подкасты сейчас востребованы у молодежи благодаря простоте производства и возможности потребления контента в любом месте, даже в дороге".
SputnikPro — международный просветительский проект в области медиа, инициированный международным агентством Sputnik. Это система уникальных семинаров, лекций и мастер-классов для журналистов, пресс-секретарей, блогеров и студентов старших курсов профильных отделений вузов от лучших российских и иностранных медиаменеджеров, экспертов и ведущих специалистов агентства. C 2018 года встречи в очном формате прошли в 24 странах и более чем в 80 странах в онлайн-режиме. Число участников SputnikPro превышает 12 700 человек.
Первый заместитель Главного редактора Sputnik Сергей Кочетков и генеральный директор Информационного агентства Джибути Абдуразак Али Диране - РИА Новости, 1920, 15.07.2025
Sputnik заключил соглашение о сотрудничестве со СМИ Джибути
15 июля, 12:54
 
Алжир (республика)Sputnik
 
 
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