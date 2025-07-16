ВС России нанесли удары по предприятиям ТЭК Украины, используемым ВСУ
МО: ВС РФ нанесли удары по используемым в интересах ВСУ предприятиям ТЭК Украины
© РИА Новости / Валентин Капустин | Перейти в медиабанкПолет истребителя-бомбардировщика Су-34 ВКС России в зоне проведения спецоперации
Полет истребителя-бомбардировщика Су-34 ВКС России в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. ВС РФ нанесли удары по предприятиям ТЭК Украины, используемым в интересах ВСУ, уничтожили две пусковые установки и кабину управления ЗРК С-300ПС , сообщило Минобороны РФ.
"Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение предприятиям военно-промышленного и топливно-энергетического комплекса Украины, используемым в интересах ВСУ, а также пунктам временной дислокации украинских формирований в 148 районах", - говорится в сводке.
В Минобороны добавили, что "уничтожены две пусковые установки, пункт наведения и кабина боевого управления зенитного ракетного комплекса С-300ПС и радиолокационная станция RADA производства Израиля".
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22 июня 2022, 17:18