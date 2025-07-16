https://ria.ru/20250716/spetsoperatsiya-2029427285.html

ВС России нанесли удары по предприятиям ТЭК Украины, используемым ВСУ

ВС России нанесли удары по предприятиям ТЭК Украины, используемым ВСУ - РИА Новости, 16.07.2025

ВС России нанесли удары по предприятиям ТЭК Украины, используемым ВСУ

ВС РФ нанесли удары по предприятиям ТЭК Украины, используемым в интересах ВСУ, уничтожили две пусковые установки и кабину управления ЗРК С-300ПС , сообщило... РИА Новости, 16.07.2025

2025-07-16T12:10:00+03:00

2025-07-16T12:10:00+03:00

2025-07-16T12:27:00+03:00

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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. ВС РФ нанесли удары по предприятиям ТЭК Украины, используемым в интересах ВСУ, уничтожили две пусковые установки и кабину управления ЗРК С-300ПС , сообщило Минобороны РФ."Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение предприятиям военно-промышленного и топливно-энергетического комплекса Украины, используемым в интересах ВСУ, а также пунктам временной дислокации украинских формирований в 148 районах", - говорится в сводке.В Минобороны добавили, что "уничтожены две пусковые установки, пункт наведения и кабина боевого управления зенитного ракетного комплекса С-300ПС и радиолокационная станция RADA производства Израиля".

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Ольга Фомченкова

россия, украина, вооруженные силы украины, с-300пс, безопасность