Ульяновские десантники уничтожили украинский пункт управления БПЛА
Расчет орудия Мста-Б ульяновских десантников уничтожил пункт управления БПЛА ВСУ
Читать ria.ru в
ГЕНИЧЕСК, 16 июл - РИА Новости. Расчет орудия "Мста-Б" ульяновских артиллеристов-десантников уничтожил украинский пункт управления беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) на правом берегу Днепра в Херсонской области, сообщили журналистам в министерстве обороны России.
"Разведка с помощью БПЛА обнаружила в глубине территории, контролируемой ВСУ на правом берегу Днепра в Херсонской области, пункт управления БПЛА ВСУ. Противник расположил личный состав и антенны в полуразрушенных строениях, но десантники с помощью разведывательных беспилотников "Zala" вычислили все пункты управления и ретрансляторы ВСУ. Подтвержденные разведданные были немедленно переданы на пункт управления артиллерией. После получения команды на поражение цели артиллеристы-десантники заняли огневую позицию, подготовили к применению 152-миллиметровое орудие "Мста-Б" и точными выстрелами нанесли огневое поражение противнику, уничтожив пункт управления БПЛА с личным составом", - сообщили в оборонном ведомстве.
Результатом точной работы артиллеристов-десантников стало резкое снижение активности беспилотников ВСУ в данном районе.
На Каховском направлении в Херсонской области подразделения Ульяновских десантников продолжают вести активные боевые действия, не допуская попыток противника переправиться на левый берег Днепра и уничтожая его на правобережье реки.
Большую роль в этом играют воины гвардейского Ульяновского артиллерийского полка ВДВ, которые своим огнем уничтожают и рассеивают пехоту противника, накапливающуюся для последующих попыток переправы на левый берег. Также, в ходе контрбатарейной борьбы артиллеристы-десантники успешно противостоят артиллерии противника на правом берегу Днепра.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18