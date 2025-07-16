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Ульяновские десантники уничтожили украинский пункт управления БПЛА - РИА Новости, 16.07.2025
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Ульяновские десантники уничтожили украинский пункт управления БПЛА
Ульяновские десантники уничтожили украинский пункт управления БПЛА - РИА Новости, 16.07.2025
Ульяновские десантники уничтожили украинский пункт управления БПЛА
Расчет орудия "Мста-Б" ульяновских артиллеристов-десантников уничтожил украинский пункт управления беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) на правом берегу... РИА Новости, 16.07.2025
2025-07-16T06:01:00+03:00
2025-07-16T06:01:00+03:00
специальная военная операция на украине
херсонская область
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
воздушно-десантные войска россии
безопасность
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ГЕНИЧЕСК, 16 июл - РИА Новости. Расчет орудия "Мста-Б" ульяновских артиллеристов-десантников уничтожил украинский пункт управления беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) на правом берегу Днепра в Херсонской области, сообщили журналистам в министерстве обороны России. "Разведка с помощью БПЛА обнаружила в глубине территории, контролируемой ВСУ на правом берегу Днепра в Херсонской области, пункт управления БПЛА ВСУ. Противник расположил личный состав и антенны в полуразрушенных строениях, но десантники с помощью разведывательных беспилотников "Zala" вычислили все пункты управления и ретрансляторы ВСУ. Подтвержденные разведданные были немедленно переданы на пункт управления артиллерией. После получения команды на поражение цели артиллеристы-десантники заняли огневую позицию, подготовили к применению 152-миллиметровое орудие "Мста-Б" и точными выстрелами нанесли огневое поражение противнику, уничтожив пункт управления БПЛА с личным составом", - сообщили в оборонном ведомстве. Результатом точной работы артиллеристов-десантников стало резкое снижение активности беспилотников ВСУ в данном районе. На Каховском направлении в Херсонской области подразделения Ульяновских десантников продолжают вести активные боевые действия, не допуская попыток противника переправиться на левый берег Днепра и уничтожая его на правобережье реки. Большую роль в этом играют воины гвардейского Ульяновского артиллерийского полка ВДВ, которые своим огнем уничтожают и рассеивают пехоту противника, накапливающуюся для последующих попыток переправы на левый берег. Также, в ходе контрбатарейной борьбы артиллеристы-десантники успешно противостоят артиллерии противника на правом берегу Днепра.
https://ria.ru/20250715/svo-2029272656.html
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херсонская область , вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), воздушно-десантные войска россии, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Херсонская область , Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Воздушно-десантные войска России, Безопасность
Ульяновские десантники уничтожили украинский пункт управления БПЛА

Расчет орудия Мста-Б ульяновских десантников уничтожил пункт управления БПЛА ВСУ

© РИА Новости | Перейти в медиабанкСамоходная гаубица 2С19 "Мста-С" российских вооруженных сил
Самоходная гаубица 2С19 Мста-С российских вооруженных сил - РИА Новости, 1920, 16.07.2025
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ГЕНИЧЕСК, 16 июл - РИА Новости. Расчет орудия "Мста-Б" ульяновских артиллеристов-десантников уничтожил украинский пункт управления беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) на правом берегу Днепра в Херсонской области, сообщили журналистам в министерстве обороны России.
"Разведка с помощью БПЛА обнаружила в глубине территории, контролируемой ВСУ на правом берегу Днепра в Херсонской области, пункт управления БПЛА ВСУ. Противник расположил личный состав и антенны в полуразрушенных строениях, но десантники с помощью разведывательных беспилотников "Zala" вычислили все пункты управления и ретрансляторы ВСУ. Подтвержденные разведданные были немедленно переданы на пункт управления артиллерией. После получения команды на поражение цели артиллеристы-десантники заняли огневую позицию, подготовили к применению 152-миллиметровое орудие "Мста-Б" и точными выстрелами нанесли огневое поражение противнику, уничтожив пункт управления БПЛА с личным составом", - сообщили в оборонном ведомстве.
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Результатом точной работы артиллеристов-десантников стало резкое снижение активности беспилотников ВСУ в данном районе.
На Каховском направлении в Херсонской области подразделения Ульяновских десантников продолжают вести активные боевые действия, не допуская попыток противника переправиться на левый берег Днепра и уничтожая его на правобережье реки.
Большую роль в этом играют воины гвардейского Ульяновского артиллерийского полка ВДВ, которые своим огнем уничтожают и рассеивают пехоту противника, накапливающуюся для последующих попыток переправы на левый берег. Также, в ходе контрбатарейной борьбы артиллеристы-десантники успешно противостоят артиллерии противника на правом берегу Днепра.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеХерсонская областьВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Воздушно-десантные войска РоссииБезопасность
 
 
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