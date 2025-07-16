https://ria.ru/20250716/spetsoperatsiya-2029367776.html

Ульяновские десантники уничтожили украинский пункт управления БПЛА

Ульяновские десантники уничтожили украинский пункт управления БПЛА - РИА Новости, 16.07.2025

Ульяновские десантники уничтожили украинский пункт управления БПЛА

Расчет орудия "Мста-Б" ульяновских артиллеристов-десантников уничтожил украинский пункт управления беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) на правом берегу... РИА Новости, 16.07.2025

2025-07-16T06:01:00+03:00

2025-07-16T06:01:00+03:00

2025-07-16T06:01:00+03:00

специальная военная операция на украине

херсонская область

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

воздушно-десантные войска россии

безопасность

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ГЕНИЧЕСК, 16 июл - РИА Новости. Расчет орудия "Мста-Б" ульяновских артиллеристов-десантников уничтожил украинский пункт управления беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) на правом берегу Днепра в Херсонской области, сообщили журналистам в министерстве обороны России. "Разведка с помощью БПЛА обнаружила в глубине территории, контролируемой ВСУ на правом берегу Днепра в Херсонской области, пункт управления БПЛА ВСУ. Противник расположил личный состав и антенны в полуразрушенных строениях, но десантники с помощью разведывательных беспилотников "Zala" вычислили все пункты управления и ретрансляторы ВСУ. Подтвержденные разведданные были немедленно переданы на пункт управления артиллерией. После получения команды на поражение цели артиллеристы-десантники заняли огневую позицию, подготовили к применению 152-миллиметровое орудие "Мста-Б" и точными выстрелами нанесли огневое поражение противнику, уничтожив пункт управления БПЛА с личным составом", - сообщили в оборонном ведомстве. Результатом точной работы артиллеристов-десантников стало резкое снижение активности беспилотников ВСУ в данном районе. На Каховском направлении в Херсонской области подразделения Ульяновских десантников продолжают вести активные боевые действия, не допуская попыток противника переправиться на левый берег Днепра и уничтожая его на правобережье реки. Большую роль в этом играют воины гвардейского Ульяновского артиллерийского полка ВДВ, которые своим огнем уничтожают и рассеивают пехоту противника, накапливающуюся для последующих попыток переправы на левый берег. Также, в ходе контрбатарейной борьбы артиллеристы-десантники успешно противостоят артиллерии противника на правом берегу Днепра.

https://ria.ru/20250715/svo-2029272656.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

херсонская область , вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), воздушно-десантные войска россии, безопасность