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В Херсонской области уничтожили наблюдательный пункт ВСУ - РИА Новости, 16.07.2025
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05:45 16.07.2025
https://ria.ru/20250716/spetsoperatsiya-2029366790.html
В Херсонской области уничтожили наблюдательный пункт ВСУ
В Херсонской области уничтожили наблюдательный пункт ВСУ - РИА Новости, 16.07.2025
В Херсонской области уничтожили наблюдательный пункт ВСУ
Расчет буксируемой 152-миллиметровой гаубицы "Мста-Б" уничтожил украинский наблюдательный пункт и личный состав ВСУ в Херсонской области на правом берегу... РИА Новости, 16.07.2025
2025-07-16T05:45:00+03:00
2025-07-16T05:45:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
херсонская область
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
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ГЕНИЧЕСК, 16 июл - РИА Новости. Расчет буксируемой 152-миллиметровой гаубицы "Мста-Б" уничтожил украинский наблюдательный пункт и личный состав ВСУ в Херсонской области на правом берегу Днепра, сообщили журналистам в министерстве обороны России. "Воздушная разведка обнаружила объект противника, где наблюдались блики оптики, а также были зафиксированы смены личного состава ВСУ. По ранее полученной информации, в этом месте находилась станция РЭБ. Артиллерийскому расчету поступила команда на выполнение огневой задачи по уничтожению выявленного таким образом наблюдательного пункта неонацистов. Расчет 152-миллиметровой буксируемой гаубицы "Мста-Б" выдвинулся на заранее подготовленную позицию. Артиллеристы методично и умело накрыли весь периметр наблюдательного пункта противника, а 4 и 5 выстрел попали точно в цель", - сообщили в военном ведомстве. Операторы БПЛА помогали специалистам в корректировке огня, а также зафиксировали уничтожение цели. Расчеты артиллерийской бригады группировки войск "Днепр" успешно выполняют поставленные задачи по уничтожению противника в Херсонской области на правом берегу Днепра.
https://ria.ru/20250715/svo-2029272656.html
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в мире, херсонская область , вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, В мире, Херсонская область , Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
В Херсонской области уничтожили наблюдательный пункт ВСУ

Расчет гаубицы Мста-Б уничтожил украинский наблюдательный пункт

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкВоеннослужащий артиллерийского расчета гаубицы "Мста-Б" на боевой позиции в южном секторе спецоперации
Военнослужащий артиллерийского расчета гаубицы Мста-Б на боевой позиции в южном секторе спецоперации - РИА Новости, 1920, 16.07.2025
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Военнослужащий артиллерийского расчета гаубицы "Мста-Б" на боевой позиции в южном секторе спецоперации. Архивное фото
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ГЕНИЧЕСК, 16 июл - РИА Новости. Расчет буксируемой 152-миллиметровой гаубицы "Мста-Б" уничтожил украинский наблюдательный пункт и личный состав ВСУ в Херсонской области на правом берегу Днепра, сообщили журналистам в министерстве обороны России.
"Воздушная разведка обнаружила объект противника, где наблюдались блики оптики, а также были зафиксированы смены личного состава ВСУ. По ранее полученной информации, в этом месте находилась станция РЭБ. Артиллерийскому расчету поступила команда на выполнение огневой задачи по уничтожению выявленного таким образом наблюдательного пункта неонацистов. Расчет 152-миллиметровой буксируемой гаубицы "Мста-Б" выдвинулся на заранее подготовленную позицию. Артиллеристы методично и умело накрыли весь периметр наблюдательного пункта противника, а 4 и 5 выстрел попали точно в цель", - сообщили в военном ведомстве.
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