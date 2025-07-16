https://ria.ru/20250716/spetsoperatsiya-2029366790.html

В Херсонской области уничтожили наблюдательный пункт ВСУ

В Херсонской области уничтожили наблюдательный пункт ВСУ - РИА Новости, 16.07.2025

В Херсонской области уничтожили наблюдательный пункт ВСУ

Расчет буксируемой 152-миллиметровой гаубицы "Мста-Б" уничтожил украинский наблюдательный пункт и личный состав ВСУ в Херсонской области на правом берегу... РИА Новости, 16.07.2025

2025-07-16T05:45:00+03:00

2025-07-16T05:45:00+03:00

2025-07-16T05:45:00+03:00

специальная военная операция на украине

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херсонская область

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

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ГЕНИЧЕСК, 16 июл - РИА Новости. Расчет буксируемой 152-миллиметровой гаубицы "Мста-Б" уничтожил украинский наблюдательный пункт и личный состав ВСУ в Херсонской области на правом берегу Днепра, сообщили журналистам в министерстве обороны России. "Воздушная разведка обнаружила объект противника, где наблюдались блики оптики, а также были зафиксированы смены личного состава ВСУ. По ранее полученной информации, в этом месте находилась станция РЭБ. Артиллерийскому расчету поступила команда на выполнение огневой задачи по уничтожению выявленного таким образом наблюдательного пункта неонацистов. Расчет 152-миллиметровой буксируемой гаубицы "Мста-Б" выдвинулся на заранее подготовленную позицию. Артиллеристы методично и умело накрыли весь периметр наблюдательного пункта противника, а 4 и 5 выстрел попали точно в цель", - сообщили в военном ведомстве. Операторы БПЛА помогали специалистам в корректировке огня, а также зафиксировали уничтожение цели. Расчеты артиллерийской бригады группировки войск "Днепр" успешно выполняют поставленные задачи по уничтожению противника в Херсонской области на правом берегу Днепра.

https://ria.ru/20250715/svo-2029272656.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, херсонская область , вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)