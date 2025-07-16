В Херсонской области уничтожили наблюдательный пункт ВСУ
Расчет гаубицы Мста-Б уничтожил украинский наблюдательный пункт
© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкВоеннослужащий артиллерийского расчета гаубицы "Мста-Б" на боевой позиции в южном секторе спецоперации
Военнослужащий артиллерийского расчета гаубицы "Мста-Б" на боевой позиции в южном секторе спецоперации. Архивное фото
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ГЕНИЧЕСК, 16 июл - РИА Новости. Расчет буксируемой 152-миллиметровой гаубицы "Мста-Б" уничтожил украинский наблюдательный пункт и личный состав ВСУ в Херсонской области на правом берегу Днепра, сообщили журналистам в министерстве обороны России.
"Воздушная разведка обнаружила объект противника, где наблюдались блики оптики, а также были зафиксированы смены личного состава ВСУ. По ранее полученной информации, в этом месте находилась станция РЭБ. Артиллерийскому расчету поступила команда на выполнение огневой задачи по уничтожению выявленного таким образом наблюдательного пункта неонацистов. Расчет 152-миллиметровой буксируемой гаубицы "Мста-Б" выдвинулся на заранее подготовленную позицию. Артиллеристы методично и умело накрыли весь периметр наблюдательного пункта противника, а 4 и 5 выстрел попали точно в цель", - сообщили в военном ведомстве.
Операторы БПЛА помогали специалистам в корректировке огня, а также зафиксировали уничтожение цели.
Расчеты артиллерийской бригады группировки войск "Днепр" успешно выполняют поставленные задачи по уничтожению противника в Херсонской области на правом берегу Днепра.
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22 июня 2022, 17:18