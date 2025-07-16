https://ria.ru/20250716/spetsoperatsiya-2029366395.html

ВС России уничтожили четыре БПЛА ВСУ на Красноармейском направлении

ВС России уничтожили четыре БПЛА ВСУ на Красноармейском направлении - РИА Новости, 16.07.2025

ВС России уничтожили четыре БПЛА ВСУ на Красноармейском направлении

Военнослужащие расчета ЗРК "Тор-М1" группировки войск "Центр" уничтожили четыре ударных БПЛА ВСУ на красноармейском направлении, рассказали журналистам в... РИА Новости, 16.07.2025

2025-07-16T05:38:00+03:00

2025-07-16T05:38:00+03:00

2025-07-16T05:38:00+03:00

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

россия

безопасность

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ЛУГАНСК, 16 июл - РИА Новости. Военнослужащие расчета ЗРК "Тор-М1" группировки войск "Центр" уничтожили четыре ударных БПЛА ВСУ на красноармейском направлении, рассказали журналистам в Минобороны РФ. "Военнослужащие расчета зенитного ракетного комплекса (ЗРК) "Тор-М1" группировки войск "Центр" осуществили воздушное прикрытие позиций российских подразделений от ударных беспилотников ВСУ, уничтожив за один боевой выезд четыре вражеские цели на красноармейском направлении специальной военной операции", - рассказали в оборонном ведомстве. Минобороны уточняет, что для выполнения боевых задач по прикрытию подразделений от различных типов БПЛА противника военнослужащие расчета ЗРК "Тор-М1" выдвигаются в район боевого дежурства, где проводят круглосуточный мониторинг воздушного пространства.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), россия, безопасность