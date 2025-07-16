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ВС России уничтожили четыре БПЛА ВСУ на Красноармейском направлении - РИА Новости, 16.07.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
05:38 16.07.2025
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ВС России уничтожили четыре БПЛА ВСУ на Красноармейском направлении
ВС России уничтожили четыре БПЛА ВСУ на Красноармейском направлении - РИА Новости, 16.07.2025
ВС России уничтожили четыре БПЛА ВСУ на Красноармейском направлении
Военнослужащие расчета ЗРК "Тор-М1" группировки войск "Центр" уничтожили четыре ударных БПЛА ВСУ на красноармейском направлении, рассказали журналистам в... РИА Новости, 16.07.2025
2025-07-16T05:38:00+03:00
2025-07-16T05:38:00+03:00
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
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ЛУГАНСК, 16 июл - РИА Новости. Военнослужащие расчета ЗРК "Тор-М1" группировки войск "Центр" уничтожили четыре ударных БПЛА ВСУ на красноармейском направлении, рассказали журналистам в Минобороны РФ. "Военнослужащие расчета зенитного ракетного комплекса (ЗРК) "Тор-М1" группировки войск "Центр" осуществили воздушное прикрытие позиций российских подразделений от ударных беспилотников ВСУ, уничтожив за один боевой выезд четыре вражеские цели на красноармейском направлении специальной военной операции", - рассказали в оборонном ведомстве. Минобороны уточняет, что для выполнения боевых задач по прикрытию подразделений от различных типов БПЛА противника военнослужащие расчета ЗРК "Тор-М1" выдвигаются в район боевого дежурства, где проводят круглосуточный мониторинг воздушного пространства.
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вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), россия, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Россия, Безопасность
ВС России уничтожили четыре БПЛА ВСУ на Красноармейском направлении

Расчет ЗРК "Тор-М1" уничтожил четыре БПЛА ВСУ на Красноармейском направлении

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкЗенитный ракетный комплекс "Тор-М1"
Зенитный ракетный комплекс Тор-М1 - РИА Новости, 1920, 16.07.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Зенитный ракетный комплекс "Тор-М1" . Архивное фото
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ЛУГАНСК, 16 июл - РИА Новости. Военнослужащие расчета ЗРК "Тор-М1" группировки войск "Центр" уничтожили четыре ударных БПЛА ВСУ на красноармейском направлении, рассказали журналистам в Минобороны РФ.
"Военнослужащие расчета зенитного ракетного комплекса (ЗРК) "Тор-М1" группировки войск "Центр" осуществили воздушное прикрытие позиций российских подразделений от ударных беспилотников ВСУ, уничтожив за один боевой выезд четыре вражеские цели на красноармейском направлении специальной военной операции", - рассказали в оборонном ведомстве.
Минобороны уточняет, что для выполнения боевых задач по прикрытию подразделений от различных типов БПЛА противника военнослужащие расчета ЗРК "Тор-М1" выдвигаются в район боевого дежурства, где проводят круглосуточный мониторинг воздушного пространства.
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Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)РоссияБезопасность
 
 
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