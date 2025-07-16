https://ria.ru/20250716/spetsoperatsiya-2029366000.html

Российские разведчики рассказали об освобождении Николаевки в ДНР

Российские разведчики рассказали об освобождении Николаевки в ДНР - РИА Новости, 16.07.2025

Российские разведчики рассказали об освобождении Николаевки в ДНР

Военнослужащие 5-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады российской группировки "Центр" рассказали об освобождении Николаевки в ДНР: замкомандира... РИА Новости, 16.07.2025

2025-07-16T05:30:00+03:00

2025-07-16T05:30:00+03:00

2025-07-16T05:30:00+03:00

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/0a/1908722767_615:149:2966:1471_1920x0_80_0_0_e939715fecf8c9528cf22c863a126d59.jpg

МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Военнослужащие 5-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады российской группировки "Центр" рассказали об освобождении Николаевки в ДНР: замкомандира разведывательного батальона Владислав Разиков сообщил, что это была "нелегкая прогулка, но их ждали местные жители." Минобороны РФ ранее сообщало, что населенный пункт Николаевка в ДНР был освобожден 13 июля. "Это была нелегкая прогулка, но мы понимали, что местные жители ждут нас. Их радость при встрече - лучшая награда за наши усилия", - сказал Разиков, слова которого приводит МО РФ. По его словам, подразделения действовали в поселке предельно аккуратно - знали, в каких домах скрываются боевики. В настоящее время подразделения продолжают освобождение новых территорий, уделяя особое внимание безопасности оставшихся мирных жителей. "Операция отличалась сложной комбинированной тактикой, сочетающей скрытное проникновение разведгрупп с последующим ударом основных сил, накопленных на окраинах поселка. Особые трудности создавала пересеченная местность с многочисленными естественными препятствиями, потребовавшая тщательной подготовки маршрутов для техники и перемещения мелких групп пехоты", - сообщило Минобороны РФ. Сначала подготовленные группы бойцов скрытно заняли окраины населенного пункта, используя "серое" время суток и особенности рельефа местности для маскировки. "Разведчики проникали буквально в нескольких метрах от вражеских постов, оставаясь незамеченными от глаз противника. Это позволило накопить силы в тылу противника и нанести удар в момент ввода основных сил, которые двигались в том числе на мотоциклах и квадроциклах", - отметили в ведомстве. "Основная фаза операции характеризовалась методичным продвижением от дома к дому при активной поддержке операторов FPV-дронов. Особое внимание уделялось безопасности мирных жителей, многие из которых оставались в подвалах своих домов", - подчеркнули в Минобороны. По словам Разикова, освобождение трех улиц поселка потребовало особой осторожности. "Для минимизации рисков применялись точечные удары по выявленным позициям противника, использовались противотанковые мины, которые забрасывались бойцами лично в различные подвалы и укрытия с личным составом ВСУ", - сказал он. При этом офицер не исключил, что среди боевиков могли находиться иностранные наемники. "Противник использует таблицу переговоров для связи друг с другом, но мы пользуемся радиоперехватами, владеем обстановкой", - сказал заместитель командира батальона по ведению боевых действий Владимир Пополитов, которого цитирует Минобороны. Военнослужащие столкнулись с ожесточенным сопротивлением подготовленного противника, хорошо знавшего местность. Украинские подразделения активно использовали беспилотники и артиллерию, что потребовало от российских бойцов исключительной выносливости и мастерства. Особенно сложными были эпизоды, когда приходилось преодолевать продолжительные открытые пространства под огнем, в том числе ночью и в условиях жаркой погоды, добавили в оборонном ведомстве. Освобождение Николаевки стало возможным благодаря слаженным действиям всех родов войск и грамотному применению современных тактических приемов.

https://ria.ru/20250618/vsu-2023455725.html

https://ria.ru/20250715/svo-2029272656.html

https://ria.ru/20250629/tsentr-2026159881.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

россия

донецкая народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

безопасность, россия, донецкая народная республика, вооруженные силы украины