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Российские разведчики рассказали об освобождении Николаевки в ДНР - РИА Новости, 16.07.2025
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Российские разведчики рассказали об освобождении Николаевки в ДНР
Российские разведчики рассказали об освобождении Николаевки в ДНР - РИА Новости, 16.07.2025
Российские разведчики рассказали об освобождении Николаевки в ДНР
Военнослужащие 5-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады российской группировки "Центр" рассказали об освобождении Николаевки в ДНР: замкомандира... РИА Новости, 16.07.2025
2025-07-16T05:30:00+03:00
2025-07-16T05:30:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Военнослужащие 5-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады российской группировки "Центр" рассказали об освобождении Николаевки в ДНР: замкомандира разведывательного батальона Владислав Разиков сообщил, что это была "нелегкая прогулка, но их ждали местные жители." Минобороны РФ ранее сообщало, что населенный пункт Николаевка в ДНР был освобожден 13 июля. "Это была нелегкая прогулка, но мы понимали, что местные жители ждут нас. Их радость при встрече - лучшая награда за наши усилия", - сказал Разиков, слова которого приводит МО РФ. По его словам, подразделения действовали в поселке предельно аккуратно - знали, в каких домах скрываются боевики. В настоящее время подразделения продолжают освобождение новых территорий, уделяя особое внимание безопасности оставшихся мирных жителей. "Операция отличалась сложной комбинированной тактикой, сочетающей скрытное проникновение разведгрупп с последующим ударом основных сил, накопленных на окраинах поселка. Особые трудности создавала пересеченная местность с многочисленными естественными препятствиями, потребовавшая тщательной подготовки маршрутов для техники и перемещения мелких групп пехоты", - сообщило Минобороны РФ. Сначала подготовленные группы бойцов скрытно заняли окраины населенного пункта, используя "серое" время суток и особенности рельефа местности для маскировки. "Разведчики проникали буквально в нескольких метрах от вражеских постов, оставаясь незамеченными от глаз противника. Это позволило накопить силы в тылу противника и нанести удар в момент ввода основных сил, которые двигались в том числе на мотоциклах и квадроциклах", - отметили в ведомстве. "Основная фаза операции характеризовалась методичным продвижением от дома к дому при активной поддержке операторов FPV-дронов. Особое внимание уделялось безопасности мирных жителей, многие из которых оставались в подвалах своих домов", - подчеркнули в Минобороны. По словам Разикова, освобождение трех улиц поселка потребовало особой осторожности. "Для минимизации рисков применялись точечные удары по выявленным позициям противника, использовались противотанковые мины, которые забрасывались бойцами лично в различные подвалы и укрытия с личным составом ВСУ", - сказал он. При этом офицер не исключил, что среди боевиков могли находиться иностранные наемники. "Противник использует таблицу переговоров для связи друг с другом, но мы пользуемся радиоперехватами, владеем обстановкой", - сказал заместитель командира батальона по ведению боевых действий Владимир Пополитов, которого цитирует Минобороны. Военнослужащие столкнулись с ожесточенным сопротивлением подготовленного противника, хорошо знавшего местность. Украинские подразделения активно использовали беспилотники и артиллерию, что потребовало от российских бойцов исключительной выносливости и мастерства. Особенно сложными были эпизоды, когда приходилось преодолевать продолжительные открытые пространства под огнем, в том числе ночью и в условиях жаркой погоды, добавили в оборонном ведомстве. Освобождение Николаевки стало возможным благодаря слаженным действиям всех родов войск и грамотному применению современных тактических приемов.
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безопасность, россия, донецкая народная республика, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины
Российские разведчики рассказали об освобождении Николаевки в ДНР

Замкомандира Разиков: в Николаевке местные жители ждали российских солдат

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкРоссийские военные в зоне проведения спецоперации
Российские военные в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 16.07.2025
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Российские военные в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Военнослужащие 5-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады российской группировки "Центр" рассказали об освобождении Николаевки в ДНР: замкомандира разведывательного батальона Владислав Разиков сообщил, что это была "нелегкая прогулка, но их ждали местные жители."
Минобороны РФ ранее сообщало, что населенный пункт Николаевка в ДНР был освобожден 13 июля.
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"Это была нелегкая прогулка, но мы понимали, что местные жители ждут нас. Их радость при встрече - лучшая награда за наши усилия", - сказал Разиков, слова которого приводит МО РФ.
По его словам, подразделения действовали в поселке предельно аккуратно - знали, в каких домах скрываются боевики. В настоящее время подразделения продолжают освобождение новых территорий, уделяя особое внимание безопасности оставшихся мирных жителей.
"Операция отличалась сложной комбинированной тактикой, сочетающей скрытное проникновение разведгрупп с последующим ударом основных сил, накопленных на окраинах поселка. Особые трудности создавала пересеченная местность с многочисленными естественными препятствиями, потребовавшая тщательной подготовки маршрутов для техники и перемещения мелких групп пехоты", - сообщило Минобороны РФ.
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Сначала подготовленные группы бойцов скрытно заняли окраины населенного пункта, используя "серое" время суток и особенности рельефа местности для маскировки. "Разведчики проникали буквально в нескольких метрах от вражеских постов, оставаясь незамеченными от глаз противника. Это позволило накопить силы в тылу противника и нанести удар в момент ввода основных сил, которые двигались в том числе на мотоциклах и квадроциклах", - отметили в ведомстве.
"Основная фаза операции характеризовалась методичным продвижением от дома к дому при активной поддержке операторов FPV-дронов. Особое внимание уделялось безопасности мирных жителей, многие из которых оставались в подвалах своих домов", - подчеркнули в Минобороны.
По словам Разикова, освобождение трех улиц поселка потребовало особой осторожности. "Для минимизации рисков применялись точечные удары по выявленным позициям противника, использовались противотанковые мины, которые забрасывались бойцами лично в различные подвалы и укрытия с личным составом ВСУ", - сказал он.
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При этом офицер не исключил, что среди боевиков могли находиться иностранные наемники.
«
"Противник использует таблицу переговоров для связи друг с другом, но мы пользуемся радиоперехватами, владеем обстановкой", - сказал заместитель командира батальона по ведению боевых действий Владимир Пополитов, которого цитирует Минобороны.
Военнослужащие столкнулись с ожесточенным сопротивлением подготовленного противника, хорошо знавшего местность. Украинские подразделения активно использовали беспилотники и артиллерию, что потребовало от российских бойцов исключительной выносливости и мастерства. Особенно сложными были эпизоды, когда приходилось преодолевать продолжительные открытые пространства под огнем, в том числе ночью и в условиях жаркой погоды, добавили в оборонном ведомстве.
Освобождение Николаевки стало возможным благодаря слаженным действиям всех родов войск и грамотному применению современных тактических приемов.
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