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БПЛА уничтожил танк ВСУ на Запорожском направлении - РИА Новости, 16.07.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:20 16.07.2025
https://ria.ru/20250716/spetsoperatsiya-2029365564.html
БПЛА уничтожил танк ВСУ на Запорожском направлении
БПЛА уничтожил танк ВСУ на Запорожском направлении - РИА Новости, 16.07.2025
БПЛА уничтожил танк ВСУ на Запорожском направлении
Оператор беспилотного барражирующего боеприпаса "Ланцет" уничтожил танк ВСУ на запорожском направлении, сообщили журналистам в Минобороны РФ. РИА Новости, 16.07.2025
2025-07-16T05:20:00+03:00
2025-07-16T05:20:00+03:00
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
безопасность
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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Оператор беспилотного барражирующего боеприпаса "Ланцет" уничтожил танк ВСУ на запорожском направлении, сообщили журналистам в Минобороны РФ. "Оператор беспилотного барражирующего боеприпаса "Ланцет" группировки войск "Восток" уничтожил танк ВСУ на Запорожском направлении", - говорится в сообщении. По данным Минобороны, вражеская боевая машина скрывалась в лесополосе, но была обнаружена с воздуха и поражена. "В результате удара танк полностью сгорел, а экипаж противника уничтожен", - добавили в военном ведомстве.
https://ria.ru/20250715/svo-2029272656.html
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вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Безопасность
БПЛА уничтожил танк ВСУ на Запорожском направлении

Оператор БПЛА Ланцет уничтожил танк ВСУ на Запорожском направлении

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкОператор FPV-дрона в зоне специальной военной операции
Оператор FPV-дрона в зоне специальной военной операции - РИА Новости, 1920, 16.07.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Оператор FPV-дрона в зоне специальной военной операции. Архивное фото
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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Оператор беспилотного барражирующего боеприпаса "Ланцет" уничтожил танк ВСУ на запорожском направлении, сообщили журналистам в Минобороны РФ.
"Оператор беспилотного барражирующего боеприпаса "Ланцет" группировки войск "Восток" уничтожил танк ВСУ на Запорожском направлении", - говорится в сообщении.
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По данным Минобороны, вражеская боевая машина скрывалась в лесополосе, но была обнаружена с воздуха и поражена.
"В результате удара танк полностью сгорел, а экипаж противника уничтожен", - добавили в военном ведомстве.
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Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Безопасность
 
 
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