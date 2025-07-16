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БПЛА уничтожил танк ВСУ на Запорожском направлении
БПЛА уничтожил танк ВСУ на Запорожском направлении - РИА Новости, 16.07.2025
БПЛА уничтожил танк ВСУ на Запорожском направлении
Оператор беспилотного барражирующего боеприпаса "Ланцет" уничтожил танк ВСУ на запорожском направлении, сообщили журналистам в Минобороны РФ. РИА Новости, 16.07.2025
2025-07-16T05:20:00+03:00
2025-07-16T05:20:00+03:00
2025-07-16T05:20:00+03:00
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
безопасность
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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Оператор беспилотного барражирующего боеприпаса "Ланцет" уничтожил танк ВСУ на запорожском направлении, сообщили журналистам в Минобороны РФ. "Оператор беспилотного барражирующего боеприпаса "Ланцет" группировки войск "Восток" уничтожил танк ВСУ на Запорожском направлении", - говорится в сообщении. По данным Минобороны, вражеская боевая машина скрывалась в лесополосе, но была обнаружена с воздуха и поражена. "В результате удара танк полностью сгорел, а экипаж противника уничтожен", - добавили в военном ведомстве.
https://ria.ru/20250715/svo-2029272656.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Безопасность
БПЛА уничтожил танк ВСУ на Запорожском направлении
Оператор БПЛА Ланцет уничтожил танк ВСУ на Запорожском направлении