https://ria.ru/20250716/spetsoperatsiya-2029365564.html

БПЛА уничтожил танк ВСУ на Запорожском направлении

БПЛА уничтожил танк ВСУ на Запорожском направлении - РИА Новости, 16.07.2025

БПЛА уничтожил танк ВСУ на Запорожском направлении

Оператор беспилотного барражирующего боеприпаса "Ланцет" уничтожил танк ВСУ на запорожском направлении, сообщили журналистам в Минобороны РФ. РИА Новости, 16.07.2025

2025-07-16T05:20:00+03:00

2025-07-16T05:20:00+03:00

2025-07-16T05:20:00+03:00

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

безопасность

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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Оператор беспилотного барражирующего боеприпаса "Ланцет" уничтожил танк ВСУ на запорожском направлении, сообщили журналистам в Минобороны РФ. "Оператор беспилотного барражирующего боеприпаса "Ланцет" группировки войск "Восток" уничтожил танк ВСУ на Запорожском направлении", - говорится в сообщении. По данным Минобороны, вражеская боевая машина скрывалась в лесополосе, но была обнаружена с воздуха и поражена. "В результате удара танк полностью сгорел, а экипаж противника уничтожен", - добавили в военном ведомстве.

https://ria.ru/20250715/svo-2029272656.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность