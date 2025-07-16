https://ria.ru/20250716/spetsoperatsiya-2029365391.html

Су-34 уничтожил боевиков и бронетехнику ВСУ

Су-34 уничтожил боевиков и бронетехнику ВСУ - РИА Новости, 16.07.2025

Су-34 уничтожил боевиков и бронетехнику ВСУ

Самолет Су-34 ВКС РФ уничтожил боевиков и бронетехнику ВСУ в зоне ответственности группировки войск "Южная", сообщили журналистам в Минобороны РФ. РИА Новости, 16.07.2025

2025-07-16T05:18:00+03:00

2025-07-16T05:18:00+03:00

2025-07-16T05:18:00+03:00

специальная военная операция на украине

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су-34

безопасность

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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Самолет Су-34 ВКС РФ уничтожил боевиков и бронетехнику ВСУ в зоне ответственности группировки войск "Южная", сообщили журналистам в Минобороны РФ. "Экипаж многофункционального сверхзвукового истребителя-бомбардировщика Су-34 Воздушно-космических сил нанес удар в ночное время суток по скоплению личного состава и бронированной техники ВСУ в зоне ответственности группировки войск "Южная", - говорится в сообщении. Удар наносился по заданным координатам авиационными бомбами с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК). "Получив подтверждение от разведки об уничтожении заданной цели, экипаж благополучно вернулся на аэродром вылета", - добавили в ведомстве.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, вооруженные силы украины, воздушно-космические силы россии, су-34, безопасность