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Су-34 уничтожил боевиков и бронетехнику ВСУ - РИА Новости, 16.07.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
05:18 16.07.2025
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Су-34 уничтожил боевиков и бронетехнику ВСУ
Су-34 уничтожил боевиков и бронетехнику ВСУ - РИА Новости, 16.07.2025
Су-34 уничтожил боевиков и бронетехнику ВСУ
Самолет Су-34 ВКС РФ уничтожил боевиков и бронетехнику ВСУ в зоне ответственности группировки войск "Южная", сообщили журналистам в Минобороны РФ. РИА Новости, 16.07.2025
2025-07-16T05:18:00+03:00
2025-07-16T05:18:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
воздушно-космические силы россии
су-34
безопасность
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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Самолет Су-34 ВКС РФ уничтожил боевиков и бронетехнику ВСУ в зоне ответственности группировки войск "Южная", сообщили журналистам в Минобороны РФ. "Экипаж многофункционального сверхзвукового истребителя-бомбардировщика Су-34 Воздушно-космических сил нанес удар в ночное время суток по скоплению личного состава и бронированной техники ВСУ в зоне ответственности группировки войск "Южная", - говорится в сообщении. Удар наносился по заданным координатам авиационными бомбами с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК). "Получив подтверждение от разведки об уничтожении заданной цели, экипаж благополучно вернулся на аэродром вылета", - добавили в ведомстве.
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россия, вооруженные силы украины, воздушно-космические силы россии, су-34, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Воздушно-космические силы России, Су-34, Безопасность
Су-34 уничтожил боевиков и бронетехнику ВСУ

Су-34 уничтожил боевиков ВСУ в зоне ответственности группировки войск Южная

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкБомбардировщик Су-34
Бомбардировщик Су-34 - РИА Новости, 1920, 16.07.2025
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Бомбардировщик Су-34. Архивное фото
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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Самолет Су-34 ВКС РФ уничтожил боевиков и бронетехнику ВСУ в зоне ответственности группировки войск "Южная", сообщили журналистам в Минобороны РФ.
"Экипаж многофункционального сверхзвукового истребителя-бомбардировщика Су-34 Воздушно-космических сил нанес удар в ночное время суток по скоплению личного состава и бронированной техники ВСУ в зоне ответственности группировки войск "Южная", - говорится в сообщении.
Удар наносился по заданным координатам авиационными бомбами с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК). "Получив подтверждение от разведки об уничтожении заданной цели, экипаж благополучно вернулся на аэродром вылета", - добавили в ведомстве.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияВооруженные силы УкраиныВоздушно-космические силы РоссииСу-34Безопасность
 
 
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