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Су-34 уничтожил боевиков и бронетехнику ВСУ
Су-34 уничтожил боевиков и бронетехнику ВСУ - РИА Новости, 16.07.2025
Су-34 уничтожил боевиков и бронетехнику ВСУ
Самолет Су-34 ВКС РФ уничтожил боевиков и бронетехнику ВСУ в зоне ответственности группировки войск "Южная", сообщили журналистам в Минобороны РФ. РИА Новости, 16.07.2025
2025-07-16T05:18:00+03:00
2025-07-16T05:18:00+03:00
2025-07-16T05:18:00+03:00
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су-34
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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Самолет Су-34 ВКС РФ уничтожил боевиков и бронетехнику ВСУ в зоне ответственности группировки войск "Южная", сообщили журналистам в Минобороны РФ. "Экипаж многофункционального сверхзвукового истребителя-бомбардировщика Су-34 Воздушно-космических сил нанес удар в ночное время суток по скоплению личного состава и бронированной техники ВСУ в зоне ответственности группировки войск "Южная", - говорится в сообщении. Удар наносился по заданным координатам авиационными бомбами с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК). "Получив подтверждение от разведки об уничтожении заданной цели, экипаж благополучно вернулся на аэродром вылета", - добавили в ведомстве.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, вооруженные силы украины, воздушно-космические силы россии, су-34, безопасность
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Су-34 уничтожил боевиков и бронетехнику ВСУ
Су-34 уничтожил боевиков ВСУ в зоне ответственности группировки войск Южная