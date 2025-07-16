https://ria.ru/20250716/sovfed-2029574384.html

СФ одобрил скидку на госпошлину при дарении жилья близкому родственнику

СФ одобрил скидку на госпошлину при дарении жилья близкому родственнику - РИА Новости, 16.07.2025

СФ одобрил скидку на госпошлину при дарении жилья близкому родственнику

Сенаторы одобрили поправки в Налоговый кодекс РФ о 50-процентной скидке при уплате госпошлины за нотариальное удостоверение договоров дарения недвижимости... РИА Новости, 16.07.2025

2025-07-16T22:12:00+03:00

2025-07-16T22:12:00+03:00

2025-07-16T22:12:00+03:00

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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Сенаторы одобрили поправки в Налоговый кодекс РФ о 50-процентной скидке при уплате госпошлины за нотариальное удостоверение договоров дарения недвижимости членам семьи и близким родственникам. Документ позволяет физлицам, признаваемым в соответствии с Семейным кодексом членами семьи и (или) близкими родственниками, уплачивать госпошлину за нотариальное удостоверение договоров дарения недвижимого имущества в размере 50%. Речь идет о супругах, родителях и детях, в том числе усыновителях и усыновленных, дедушках, бабушках, внуках, полнородных и неполнородных (имеющих общего отца или мать) братьях и сестрах. В пояснительной записке уточняется, что в среднем стоимость нотариального удостоверения договора дарения недвижимости составляет для граждан 25-30 тысяч рублей. При этом при оформлении сделок дарения между пенсионерами (родителями, бабушками, дедушками) и их детьми и внуками стороны зачастую испытывают финансовые трудности и нуждаются в господдержке. Также документ освобождает родителей (законных представителей) детей-инвалидов, инвалидов с детства от уплаты госпошлины при подаче заявлений в суд об ограничении дееспособности гражданина или признании его недееспособным, об ограничении или лишении несовершеннолетнего в возрасте от 14 до 18 лет права самостоятельно распоряжаться своими доходами. Это касается заявлений, поданных в отношении таких инвалидов. Сейчас такая пошлина составляет 3 тысячи рублей. Закон должен вступить в силу со дня его официального опубликования.

https://ria.ru/20250711/gosduma-2028476262.html

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жилье, россия, общество