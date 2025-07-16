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Молдавские социалисты провели "флешмоб правды" перед зданием парламента

Молдавские социалисты провели "флешмоб правды" перед зданием парламента - РИА Новости, 16.07.2025

Молдавские социалисты провели "флешмоб правды" перед зданием парламента

Молодежное крыло оппозиционной в Молдавии партии социалистов провела "флешмоб правды" перед зданием парламента, тем самым критикуя давление властей на СМИ и... РИА Новости, 16.07.2025

2025-07-16T14:07:00+03:00

2025-07-16T14:07:00+03:00

2025-07-16T14:07:00+03:00

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КИШИНЕВ, 16 июл - РИА Новости. Молодежное крыло оппозиционной в Молдавии партии социалистов провела "флешмоб правды" перед зданием парламента, тем самым критикуя давление властей на СМИ и ограничение свободы слова, сообщает партийная пресс-служба. "Молодежная организация Партии социалистов "Молодая Гвардия" провела "флешмоб правды" в сквере перед зданием парламента. Активисты организации вышли на акцию против противоправной политики властей по ликвидации телевизионных каналов и интернет-ресурсов, против давления властей на журналистов и ограничения свободы слова", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале партии. Председатель молодежной организации молдавских социалистов Екатерина Медведева отметила, что руководители государства каждый день принимают противоправные решения, следствием которых становится ухудшение жизни граждан. Она обратила внимание на то, что участники флешмоба надели маски с лицами представителей ПДС, входящих в Совет по стратегическим инвестициям, целью которого, по словам Медведевой, является жесткая цензура. "Телеканалы закрывают якобы для безопасности. На самом деле мы прекрасно понимаем, что делают это только для того, чтобы на оставшихся телеканалах проходила только позитивная информация о так называемых реформах ПДС (правящей партии "Действие и солидарность" - ред.) и мы слышали только похвалу в адрес президента. Свобода слова при ПДС – это хвалить власть и молчать о проблемах", - подчеркнула она. Очередные выборы в парламент Молдавии пройдут 28 сентября. Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия - под надуманным предлогом арестована глава Гагаузии Гуцул, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России, против ряда оппозиционных политиков заведены уголовные дела. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией". С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Тelegram-канал агентства Sputnik Молдова, "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью прошлого года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.

https://ria.ru/20250503/moldavija-2014801597.html

https://ria.ru/20250618/moldavija-2023643702.html

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в мире, молдавия, кишинев, гагаузия, молодая гвардия , sputnik молдова, московский комсомолец, задержание главы гагаузии гуцул