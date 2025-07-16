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В Киеве сообщили о скором начале гражданской войны - РИА Новости, 16.07.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
03:57 16.07.2025
https://ria.ru/20250716/soskin-2029360157.html
В Киеве сообщили о скором начале гражданской войны
В Киеве сообщили о скором начале гражданской войны - РИА Новости, 16.07.2025
В Киеве сообщили о скором начале гражданской войны
Действия киевского режима приводят к постепенному ожесточению общества, ситуация может дойти до гражданской войны заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег... РИА Новости, 16.07.2025
2025-07-16T03:57:00+03:00
2025-07-16T03:57:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
украина
киев
россия
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МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Действия киевского режима приводят к постепенному ожесточению общества, ситуация может дойти до гражданской войны заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин в эфире своего YouTube-канала."По сути мы имеем сегодня на Украине полную катастрофу. Каждый раз продление военного положения, мобилизации приводит к ожесточению, к расколу украинского общества. А по сути же идет уже внутренняя война, она скоро перейдет в гражданскую", — сказал он.Эксперт также отметил, что в шестнадцатый раз киевская военная клика нарушает Конституцию и продлевает военное положение. По его словам, им и не нужно ничего менять, ведь их полностью поддерживает западный мир.С момента введения в феврале 2022 года действие военного положения и всеобщей мобилизации на Украине продлевали каждые 90 дней. В минувший вторник Рада проголосовала за очередное сохранение этого режима до пятого ноября.
https://ria.ru/20250716/ukraina-2029351114.html
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в мире, украина, киев, россия
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Киев, Россия
В Киеве сообщили о скором начале гражданской войны

Соскин: на Украине уже идет внутренняя война

© AP Photo / Tony HicksВид на Киев
Вид на Киев - РИА Новости, 1920, 16.07.2025
© AP Photo / Tony Hicks
Вид на Киев. Архивное фото
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МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Действия киевского режима приводят к постепенному ожесточению общества, ситуация может дойти до гражданской войны заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин в эфире своего YouTube-канала.
"По сути мы имеем сегодня на Украине полную катастрофу. Каждый раз продление военного положения, мобилизации приводит к ожесточению, к расколу украинского общества. А по сути же идет уже внутренняя война, она скоро перейдет в гражданскую", — сказал он.
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Эксперт также отметил, что в шестнадцатый раз киевская военная клика нарушает Конституцию и продлевает военное положение. По его словам, им и не нужно ничего менять, ведь их полностью поддерживает западный мир.
С момента введения в феврале 2022 года действие военного положения и всеобщей мобилизации на Украине продлевали каждые 90 дней. В минувший вторник Рада проголосовала за очередное сохранение этого режима до пятого ноября.
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