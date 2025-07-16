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Слуцкий заявил, что у США есть шанс повлиять на Киев - РИА Новости, 16.07.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:36 16.07.2025
https://ria.ru/20250716/slutskij-2029543487.html
Слуцкий заявил, что у США есть шанс повлиять на Киев
Слуцкий заявил, что у США есть шанс повлиять на Киев - РИА Новости, 16.07.2025
Слуцкий заявил, что у США есть шанс повлиять на Киев
У Вашингтона есть реальный шанс использовать свое влияние на Киев и повлиять на режим Владимира Зеленского в целях "принуждения к миру" в вопросе урегулирования РИА Новости, 16.07.2025
2025-07-16T18:36:00+03:00
2025-07-16T18:36:00+03:00
специальная военная операция на украине
украина
киев
россия
дональд трамп
владимир зеленский
джо байден
нато
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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. У Вашингтона есть реальный шанс использовать свое влияние на Киев и повлиять на режим Владимира Зеленского в целях "принуждения к миру" в вопросе урегулирования украинского конфликта, считает глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий. "Кровопролитие остановят отнюдь не американские или немецкие ракеты. Прямой путь - возобновление российско-украинских переговоров. У Вашингтона, пока война Байдена не превратилась в войну Трампа, есть реальный шанс использовать свое влияние на Киев и повлиять на режим Зеленского в целях "принуждения к миру", - написал он в своем Telegram-канале. Депутат добавил, что выдвигать при этом ультиматумы России - абсолютно бесполезное занятие. По меньшей мере известно уже о четырех странах Евросоюза, которые решили не участвовать в инициативе по закупке вооружений США для Киева. Среди них две крупные страны ЕС - Франция и Италия. По информации издания Politico, Париж не намерен участвовать в инициативе на фоне стремлений развивать собственное оружейное производство. Италия, в свою очередь, не присоединится к проекту из-за нехватки денежных средств, сообщила газета Stampa со ссылкой на источники. Официально об отказе участвовать в закупке заявили в Чехии и Венгрии. Чешский премьер Петр Фиала объяснил, что помощь Украине будет осуществляться другими способами. Глава МИД Венгрии, в свою очередь, отметил, что "венгерские деньги, венгерское оружие" не будут направлены на Украину. Президент США Дональд Трамп, прежде неоднократно критиковавший своего предшественника Джо Байдена за выделение многомиллиардной военной помощи Украине, в понедельник объявил о новой схеме поставок вооружений Киеву через союзников по НАТО. По его словам, США продадут европейским странам крупную партию оружия на миллиарды долларов - включая ракеты, системы ПВО и боеприпасы — после чего союзники передадут её Украине и восполнят свои запасы за счёт новых закупок у американских производителей. Трамп подчеркнул, что схема полностью согласована и будет реализована в ближайшее время на средства стран НАТО. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20250515/zelenskiy-2017232793.html
https://ria.ru/20250228/slutskiy-2002367281.html
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украина, киев, россия, дональд трамп, владимир зеленский, джо байден, нато, госдума рф, евросоюз, леонид слуцкий (политик)
Специальная военная операция на Украине, Украина, Киев, Россия, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Джо Байден, НАТО, Госдума РФ, Евросоюз, Леонид Слуцкий (политик)
Слуцкий заявил, что у США есть шанс повлиять на Киев

Слуцкий: у США есть реальный шанс повлиять на Киев в целях принуждения к миру

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкЛеонид Слуцкий
Леонид Слуцкий - РИА Новости, 1920, 16.07.2025
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Леонид Слуцкий. Архивное фото
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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. У Вашингтона есть реальный шанс использовать свое влияние на Киев и повлиять на режим Владимира Зеленского в целях "принуждения к миру" в вопросе урегулирования украинского конфликта, считает глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.
"Кровопролитие остановят отнюдь не американские или немецкие ракеты. Прямой путь - возобновление российско-украинских переговоров. У Вашингтона, пока война Байдена не превратилась в войну Трампа, есть реальный шанс использовать свое влияние на Киев и повлиять на режим Зеленского в целях "принуждения к миру", - написал он в своем Telegram-канале.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 15.05.2025
Клоунада Зеленского разбивается о позицию России, заявил Слуцкий
15 мая, 22:48
Депутат добавил, что выдвигать при этом ультиматумы России - абсолютно бесполезное занятие.
По меньшей мере известно уже о четырех странах Евросоюза, которые решили не участвовать в инициативе по закупке вооружений США для Киева. Среди них две крупные страны ЕС - Франция и Италия. По информации издания Politico, Париж не намерен участвовать в инициативе на фоне стремлений развивать собственное оружейное производство. Италия, в свою очередь, не присоединится к проекту из-за нехватки денежных средств, сообщила газета Stampa со ссылкой на источники.
Официально об отказе участвовать в закупке заявили в Чехии и Венгрии. Чешский премьер Петр Фиала объяснил, что помощь Украине будет осуществляться другими способами. Глава МИД Венгрии, в свою очередь, отметил, что "венгерские деньги, венгерское оружие" не будут направлены на Украину.
Президент США Дональд Трамп, прежде неоднократно критиковавший своего предшественника Джо Байдена за выделение многомиллиардной военной помощи Украине, в понедельник объявил о новой схеме поставок вооружений Киеву через союзников по НАТО. По его словам, США продадут европейским странам крупную партию оружия на миллиарды долларов - включая ракеты, системы ПВО и боеприпасы — после чего союзники передадут её Украине и восполнят свои запасы за счёт новых закупок у американских производителей. Трамп подчеркнул, что схема полностью согласована и будет реализована в ближайшее время на средства стран НАТО.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Леонид Слуцкий - РИА Новости, 1920, 28.02.2025
Трамп понял о Зеленском то, что Россия повторяла много раз, заявил Слуцкий
28 февраля, 22:35
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаКиевРоссияДональд ТрампВладимир ЗеленскийДжо БайденНАТОГосдума РФЕвросоюзЛеонид Слуцкий (политик)
 
 
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