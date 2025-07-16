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Силы Минобороны Сирии начали вывод из Сувейды - РИА Новости, 16.07.2025
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22:56 16.07.2025 (обновлено: 23:04 16.07.2025)
https://ria.ru/20250716/siriya-2029578049.html
Силы Минобороны Сирии начали вывод из Сувейды
Силы Минобороны Сирии начали вывод из Сувейды - РИА Новости, 16.07.2025
Силы Минобороны Сирии начали вывод из Сувейды
Силы министерства обороны Сирии начали вывод из города Сувейда на юге страны после размещения там сил безопасности, сообщил сирийский гостелеканал Al Ikhbariya. РИА Новости, 16.07.2025
2025-07-16T22:56:00+03:00
2025-07-16T23:04:00+03:00
сирия
в мире
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КАИР, 16 июл - РИА Новости. Силы министерства обороны Сирии начали вывод из города Сувейда на юге страны после размещения там сил безопасности, сообщил сирийский гостелеканал Al Ikhbariya.Ранее в среду сирийское МВД сообщило о достижении соглашения о прекращении боевых действий в провинции Сувейда между вооруженными силами Сирии и вооруженными формированиями. Один из лидеров друзской общины на юге Сирии шейх Юсеф Джарбуа заявил, что община достигла соглашения с сирийскими властями о прекращении военных действий всеми сторонами в Сувейде."Начался вывод сил министерства обороны из города Сувейда после размещения сил безопасности там в соответствии с соглашением", - говорится в сообщении телеканала.Во вторник министерство обороны Сирии заявило о вводе войск совместно с силами МВД в город Сувейда, где преимущественно проживает друзское население. Целью операции была объявлена зачистка города от незаконных вооруженных формирований.В минувшее воскресенье стало известно о нападении вооруженных формирований на ряд друзских поселений в провинции Сувейда, в результате чего была перекрыта трасса, связывающая провинцию с Дамаском. Для защиты мирного населения в бой с вооруженными бандами вступили друзские отряды самообороны. По данным министерства обороны Сирии, в ходе боестолкновений были убиты более 30 человек и более 100 получили ранения, также было объявлено о гибели 20 бойцов сил переходного сирийского правительства.В среду израильские ВВС нанесли удары по генеральному штаба и президентскому дворцу в Дамаске с целью защиты друзской общины, несмотря на заявление властей Сирии о предупреждении Израиля о вводе войск в Сувейду, чтобы положить конец межклановым вооруженным столкновениям. В свою очередь, источник в силах безопасности Сирии сообщил телеканалу "Аль-Джазира", что все незаконно действующие группировки покинули город Сувейда.
https://ria.ru/20250716/izrail-2029550276.html
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сирия
дамаск (город)
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Израильские друзы попытаются прорваться через границу с Сирией
Израильские друзы попытаются прорваться через границу с Сирией
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сирия, в мире, дамаск (город), израиль, армия обороны израиля (цахал)
Сирия, В мире, Дамаск (город), Израиль, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ)
Силы Минобороны Сирии начали вывод из Сувейды

Силы МО Сирии начали вывод из Сувейды после размещения там сил безопасности

© Getty ImagesДым после атаки Израиля недалеко от Сувейды, Сирия
Дым после атаки Израиля недалеко от Сувейды, Сирия - РИА Новости, 1920, 16.07.2025
© Getty Images
Дым после атаки Израиля недалеко от Сувейды, Сирия. Архивное фото
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КАИР, 16 июл - РИА Новости. Силы министерства обороны Сирии начали вывод из города Сувейда на юге страны после размещения там сил безопасности, сообщил сирийский гостелеканал Al Ikhbariya.
Ранее в среду сирийское МВД сообщило о достижении соглашения о прекращении боевых действий в провинции Сувейда между вооруженными силами Сирии и вооруженными формированиями. Один из лидеров друзской общины на юге Сирии шейх Юсеф Джарбуа заявил, что община достигла соглашения с сирийскими властями о прекращении военных действий всеми сторонами в Сувейде.
"Начался вывод сил министерства обороны из города Сувейда после размещения сил безопасности там в соответствии с соглашением", - говорится в сообщении телеканала.
Во вторник министерство обороны Сирии заявило о вводе войск совместно с силами МВД в город Сувейда, где преимущественно проживает друзское население. Целью операции была объявлена зачистка города от незаконных вооруженных формирований.
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В среду израильские ВВС нанесли удары по генеральному штаба и президентскому дворцу в Дамаске с целью защиты друзской общины, несмотря на заявление властей Сирии о предупреждении Израиля о вводе войск в Сувейду, чтобы положить конец межклановым вооруженным столкновениям. В свою очередь, источник в силах безопасности Сирии сообщил телеканалу "Аль-Джазира", что все незаконно действующие группировки покинули город Сувейда.
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