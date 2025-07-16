Силы Минобороны Сирии начали вывод из Сувейды
Силы МО Сирии начали вывод из Сувейды после размещения там сил безопасности
© Getty ImagesДым после атаки Израиля недалеко от Сувейды, Сирия
© Getty Images
Дым после атаки Израиля недалеко от Сувейды, Сирия. Архивное фото
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КАИР, 16 июл - РИА Новости. Силы министерства обороны Сирии начали вывод из города Сувейда на юге страны после размещения там сил безопасности, сообщил сирийский гостелеканал Al Ikhbariya.
Ранее в среду сирийское МВД сообщило о достижении соглашения о прекращении боевых действий в провинции Сувейда между вооруженными силами Сирии и вооруженными формированиями. Один из лидеров друзской общины на юге Сирии шейх Юсеф Джарбуа заявил, что община достигла соглашения с сирийскими властями о прекращении военных действий всеми сторонами в Сувейде.
"Начался вывод сил министерства обороны из города Сувейда после размещения сил безопасности там в соответствии с соглашением", - говорится в сообщении телеканала.
Во вторник министерство обороны Сирии заявило о вводе войск совместно с силами МВД в город Сувейда, где преимущественно проживает друзское население. Целью операции была объявлена зачистка города от незаконных вооруженных формирований.
В минувшее воскресенье стало известно о нападении вооруженных формирований на ряд друзских поселений в провинции Сувейда, в результате чего была перекрыта трасса, связывающая провинцию с Дамаском. Для защиты мирного населения в бой с вооруженными бандами вступили друзские отряды самообороны. По данным министерства обороны Сирии, в ходе боестолкновений были убиты более 30 человек и более 100 получили ранения, также было объявлено о гибели 20 бойцов сил переходного сирийского правительства.
В среду израильские ВВС нанесли удары по генеральному штаба и президентскому дворцу в Дамаске с целью защиты друзской общины, несмотря на заявление властей Сирии о предупреждении Израиля о вводе войск в Сувейду, чтобы положить конец межклановым вооруженным столкновениям. В свою очередь, источник в силах безопасности Сирии сообщил телеканалу "Аль-Джазира", что все незаконно действующие группировки покинули город Сувейда.