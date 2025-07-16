https://ria.ru/20250716/siriya-2029572945.html

Спецпосланник ООН по Сирии осудил удары Израиля по Дамаску

Спецпосланник ООН по Сирии осудил удары Израиля по Дамаску - РИА Новости, 16.07.2025

Спецпосланник ООН по Сирии осудил удары Израиля по Дамаску

Спецпосланник ООН по Сирии Гейр Педерсен решительно осуждает удары Израиля по центру Дамаска и нарушения Тель-Авивом суверенитета Сирии, говорится в... РИА Новости, 16.07.2025

2025-07-16T21:54:00+03:00

2025-07-16T21:54:00+03:00

2025-07-16T21:54:00+03:00

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ЖЕНЕВА, 16 июл - РИА Новости. Спецпосланник ООН по Сирии Гейр Педерсен решительно осуждает удары Израиля по центру Дамаска и нарушения Тель-Авивом суверенитета Сирии, говорится в опубликованном заявлении на его Telegram-канале. Ранее министр обороны Израиля Исраэль Кац пригрозил "болезненными ударами", если правительство Сирии не прекратит нападение на друзскую общину в районе Сувейды на юге Сирии. В среду Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о нанесении удара по въездным воротам в сирийский Генеральный штаб в Дамаске. "Спецпосланник решительно осуждает участившиеся авиаудары Израиля по сирийской территории, в том числе по центру Дамаска и официальным зданиям, которые ставят под угрозу жизнь гражданского населения и приводят к человеческим жертвам", - сказано в публикации. Педерсен призвал Израиль прекратить все нарушения суверенитета и территориальной целостности Сирии и воздерживаться от односторонних мер, "которые усугубляют конфликт". "Он также настоятельно призывает временные власти провести прозрачное и открытое расследование и привлечь к ответственности виновных в нарушениях", - подчёркивается в заявлении. Тринадцатого июля стало известно о нападении вооруженных бандформирований на ряд друзских поселений в провинции Сувейда, в результате чего также была перекрыта трасса, связывающая провинцию с Дамаском. Для защиты мирного населения в бой с вооруженными бандами вступили друзские отряды самообороны. По данным министерства обороны Сирии, в ходе боестолкновений были убиты более 30 человек, и более 100 получили ранения, также было объявлено о гибели 18 бойцов сил переходного сирийского правительства. В понедельник министерство обороны САР заявило, что на фоне эскалации, совместно с МВД, были направлены военные подразделения в пострадавшие районы. Созданы безопасные коридоры для мирных жителей, принимаются меры для оперативного прекращения боестолкновений. Минобороны заявило о приверженности защите граждан в соответствии с законом. Во вторник министерство обороны Сирии заявило о вводе войск совместно с силами МВД в город Сувейда, где преимущественно проживает друзское население. Целью операции объявлена зачистка города от незаконных вооруженных формирований. Власти призвали все стороны конфликта к сотрудничеству с армией и силами внутренней безопасности, а также к проявлению сдержанности, подчеркнув, что дальнейшая эскалация лишь усилит страдания мирных жителей. В среду сирийское МВД сообщило о достижении соглашения о прекращении боевых действий в провинции Сувейда между вооруженными силами Сирии и вооруженными формированиями.

https://ria.ru/20250716/izrail-2029550276.html

https://ria.ru/20250716/ssha-2029520564.html

https://ria.ru/20250716/konflikt-1915630213.html

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в мире, сирия, израиль, дамаск (город), гейр педерсен, исраэль кац, оон, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024