https://ria.ru/20250716/siriya-2029505129.html

В пригороде Дамаска проходят массовые демонстрации в поддержку друзов

В пригороде Дамаска проходят массовые демонстрации в поддержку друзов - РИА Новости, 16.07.2025

В пригороде Дамаска проходят массовые демонстрации в поддержку друзов

Массовые демонстрации проходят в городе Джарамана в пригороде Дамаска против действующей власти во главе с президентом на переходный период Ахмеда аш-Шараа,... РИА Новости, 16.07.2025

2025-07-16T16:18:00+03:00

2025-07-16T16:18:00+03:00

2025-07-16T18:04:00+03:00

в мире

дамаск (город)

сирия

ахмед аш-шараа

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БЕЙРУТ, 16 июл - РИА Новости. Массовые демонстрации проходят в городе Джарамана в пригороде Дамаска против действующей власти во главе с президентом на переходный период Ахмеда аш-Шараа, рассказали РИА Новости очевидцы.Большую часть населения Джарамны составляют представители друзской конфессии, всего в городе проживают около 2 миллионов человек, включая христиан и мусульман."Тысячи людей вышли к центральной площади города, скандируя призывы к отстранению Джулани (имя действующего президента аш-Шараа в период его лидерства в группировке ХТШ - ред.) и в поддержку друзов в Сувейда", - рассказал собеседник агентства.По словам очевидцев, протестные акции проходят мирно. Участники демонстраций вышли с флагами друзской конфессии, скандируя антиправительственные лозунги.Во вторник министерство обороны Сирии заявило о вводе войск совместно с силами МВД в город Сувейда, где преимущественно проживает друзское население. Целью операции была объявлена зачистка города от незаконных вооруженных формирований.В минувшее воскресенье стало известно о нападении вооруженных формирований на ряд друзских поселений в провинции Сувейда, в результате чего была перекрыта трасса, связывающая провинцию с Дамаском. Для защиты мирного населения в бой с вооруженными бандами вступили друзские отряды самообороны. По данным министерства обороны Сирии, в ходе боестолкновений были убиты более 30 человек и более 100 получили ранения, также было объявлено о гибели 20 бойцов сил переходного сирийского правительства.Духовный лидер общины друзов шейх Хикмат аль-Хиджри 15 июля призвал к сопротивлению всеми возможными средствами вооруженным силам временного правительства, введенных в провинцию Сувейда на юге Сирии. Он подчеркнул, что после многочисленных переговоров с Дамаском, которые не привели ни к каким результатам и не продемонстрировали никакой искренности, на духовенство было оказано давление - как со стороны сирийских властей, так и извне - с целью опубликовать заявление с поддержкой ввода войск в Сувейду.

https://ria.ru/20250716/ssha-2029520564.html

дамаск (город)

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Массовые антиправительственные демонстрации в поддержку друзов в пригороде Дамаска В Джамаране - пригороде Дамаска - проходят массовые антиправительственные демонстрации в поддержку друзов на юге Сирии, сообщили РИА Новости очевидцы. "Тысячи людей вышли к центральной площади города, скандируя призывы к отстранению президента Ахмеда аш-Шараа и в поддержку друзов в Сувейде", - рассказал собеседник агентства. Недавно в город Сувейда, где преимущественно проживают друзы, были введены сирийские войска. Целью операции Дамаск назвал зачистку города от вооруженных формирований. 🔹 Подписаться на РИА Новости / Все наши каналы 2025-07-16T16:18 true PT1M15S

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в мире, дамаск (город), сирия, ахмед аш-шараа