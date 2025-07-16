Минобороны Израиля пригрозило ударить по Дамаску
МО Израиля пригрозило ударить по Дамаску, если не прекратятся атаки на друзов
© The Israeli Air Force’s Official Twitter AccountИстребитель ВВС Израиля в небе
© The Israeli Air Force’s Official Twitter Account
Истребитель ВВС Израиля в небе. Архивное фото
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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Министр обороны Израиля Исраэль Кац пригрозил "болезненными ударами", если правительство Сирии не прекратит нападение на друзскую общину в районе Сувейда на юге САР.
Кроме того, политик обратился к представителям друзской общины в Израиле, заверив их в том, что израильские войска делают все для защиты сирийских единоверцев.
Ранее Израиль принял решение о наращивании сил в районе границы с Сирией на фоне преследования сирийских друзов со стороны правительственных войск САР. Власти еврейского государства распорядились о нанесении незамедлительного удара по вооруженным силам Сирии в ответ на их действия против друзской общины в городе Сувейда.
Во вторник министерство обороны Сирии заявило о вводе войск совместно с силами МВД САР в город Сувейда, где преимущественно проживает друзское население. Целью операции объявлена зачистка города от незаконных вооруженных формирований. Ожесточенные бои продолжаются в центре города.
Ранее стало известно о нападении вооруженных формирований на ряд друзских поселений в провинции Сувейда, в результате чего также была перекрыта трасса, связывающая провинцию с Дамаском. Для защиты мирного населения в бой с вооруженными бандами вступили друзские отряды самообороны. По данным министерства обороны Сирии, в ходе боестолкновений были убиты более 30 человек и более 100 получили ранения, также было объявлено о гибели 20 бойцов сил переходного сирийского правительства.