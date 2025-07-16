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Минобороны Израиля пригрозило ударить по Дамаску - РИА Новости, 16.07.2025
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15:07 16.07.2025 (обновлено: 16:42 16.07.2025)
https://ria.ru/20250716/siriya-2029489834.html
Минобороны Израиля пригрозило ударить по Дамаску
Минобороны Израиля пригрозило ударить по Дамаску - РИА Новости, 16.07.2025
Минобороны Израиля пригрозило ударить по Дамаску
Министр обороны Израиля Исраэль Кац пригрозил "болезненными ударами", если правительство Сирии не прекратит нападение на друзскую общину в районе Сувейда на юге РИА Новости, 16.07.2025
2025-07-16T15:07:00+03:00
2025-07-16T16:42:00+03:00
в мире
израиль
сирия
исраэль кац
дамаск (город)
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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Министр обороны Израиля Исраэль Кац пригрозил "болезненными ударами", если правительство Сирии не прекратит нападение на друзскую общину в районе Сувейда на юге САР."Предупреждения Дамаску закончились — теперь последуют болезненные удары. Армия обороны Израиля продолжит действовать с силой в районе Сувейда до полного уничтожения сил, напавших на друзов, и до их полного отступления", - заявил Кац, чьи слова приводит пресс-служба оборонного ведомства.Кроме того, политик обратился к представителям друзской общины в Израиле, заверив их в том, что израильские войска делают все для защиты сирийских единоверцев.Ранее Израиль принял решение о наращивании сил в районе границы с Сирией на фоне преследования сирийских друзов со стороны правительственных войск САР. Власти еврейского государства распорядились о нанесении незамедлительного удара по вооруженным силам Сирии в ответ на их действия против друзской общины в городе Сувейда.Во вторник министерство обороны Сирии заявило о вводе войск совместно с силами МВД САР в город Сувейда, где преимущественно проживает друзское население. Целью операции объявлена зачистка города от незаконных вооруженных формирований. Ожесточенные бои продолжаются в центре города.Ранее стало известно о нападении вооруженных формирований на ряд друзских поселений в провинции Сувейда, в результате чего также была перекрыта трасса, связывающая провинцию с Дамаском. Для защиты мирного населения в бой с вооруженными бандами вступили друзские отряды самообороны. По данным министерства обороны Сирии, в ходе боестолкновений были убиты более 30 человек и более 100 получили ранения, также было объявлено о гибели 20 бойцов сил переходного сирийского правительства.
https://ria.ru/20250715/lider-2029226579.html
израиль
сирия
дамаск (город)
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Израильские друзы попытаются прорваться через границу с Сирией
Израильские друзы попытаются прорваться через границу с Сирией
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в мире, израиль, сирия, исраэль кац, дамаск (город)
В мире, Израиль, Сирия, Исраэль Кац, Дамаск (город)
Минобороны Израиля пригрозило ударить по Дамаску

МО Израиля пригрозило ударить по Дамаску, если не прекратятся атаки на друзов

© The Israeli Air Force’s Official Twitter AccountИстребитель ВВС Израиля в небе
Истребитель ВВС Израиля в небе - РИА Новости, 1920, 16.07.2025
© The Israeli Air Force’s Official Twitter Account
Истребитель ВВС Израиля в небе. Архивное фото
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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Министр обороны Израиля Исраэль Кац пригрозил "болезненными ударами", если правительство Сирии не прекратит нападение на друзскую общину в районе Сувейда на юге САР.
"Предупреждения Дамаску закончились — теперь последуют болезненные удары. Армия обороны Израиля продолжит действовать с силой в районе Сувейда до полного уничтожения сил, напавших на друзов, и до их полного отступления", - заявил Кац, чьи слова приводит пресс-служба оборонного ведомства.
Кроме того, политик обратился к представителям друзской общины в Израиле, заверив их в том, что израильские войска делают все для защиты сирийских единоверцев.
Ранее Израиль принял решение о наращивании сил в районе границы с Сирией на фоне преследования сирийских друзов со стороны правительственных войск САР. Власти еврейского государства распорядились о нанесении незамедлительного удара по вооруженным силам Сирии в ответ на их действия против друзской общины в городе Сувейда.
Во вторник министерство обороны Сирии заявило о вводе войск совместно с силами МВД САР в город Сувейда, где преимущественно проживает друзское население. Целью операции объявлена зачистка города от незаконных вооруженных формирований. Ожесточенные бои продолжаются в центре города.
Ранее стало известно о нападении вооруженных формирований на ряд друзских поселений в провинции Сувейда, в результате чего также была перекрыта трасса, связывающая провинцию с Дамаском. Для защиты мирного населения в бой с вооруженными бандами вступили друзские отряды самообороны. По данным министерства обороны Сирии, в ходе боестолкновений были убиты более 30 человек и более 100 получили ранения, также было объявлено о гибели 20 бойцов сил переходного сирийского правительства.
Духовный лидер общины друзов шейх Хикмат аль-Хиджри - РИА Новости, 1920, 15.07.2025
Духовный лидер друзов призвал к сопротивлению сирийским силам
15 июля, 13:25
 
В миреИзраильСирияИсраэль КацДамаск (город)
 
 
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