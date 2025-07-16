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Минобороны Израиля пригрозило ударить по Дамаску

Минобороны Израиля пригрозило ударить по Дамаску - РИА Новости, 16.07.2025

Минобороны Израиля пригрозило ударить по Дамаску

Министр обороны Израиля Исраэль Кац пригрозил "болезненными ударами", если правительство Сирии не прекратит нападение на друзскую общину в районе Сувейда на юге РИА Новости, 16.07.2025

2025-07-16T15:07:00+03:00

2025-07-16T15:07:00+03:00

2025-07-16T16:42:00+03:00

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израиль

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исраэль кац

дамаск (город)

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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Министр обороны Израиля Исраэль Кац пригрозил "болезненными ударами", если правительство Сирии не прекратит нападение на друзскую общину в районе Сувейда на юге САР."Предупреждения Дамаску закончились — теперь последуют болезненные удары. Армия обороны Израиля продолжит действовать с силой в районе Сувейда до полного уничтожения сил, напавших на друзов, и до их полного отступления", - заявил Кац, чьи слова приводит пресс-служба оборонного ведомства.Кроме того, политик обратился к представителям друзской общины в Израиле, заверив их в том, что израильские войска делают все для защиты сирийских единоверцев.Ранее Израиль принял решение о наращивании сил в районе границы с Сирией на фоне преследования сирийских друзов со стороны правительственных войск САР. Власти еврейского государства распорядились о нанесении незамедлительного удара по вооруженным силам Сирии в ответ на их действия против друзской общины в городе Сувейда.Во вторник министерство обороны Сирии заявило о вводе войск совместно с силами МВД САР в город Сувейда, где преимущественно проживает друзское население. Целью операции объявлена зачистка города от незаконных вооруженных формирований. Ожесточенные бои продолжаются в центре города.Ранее стало известно о нападении вооруженных формирований на ряд друзских поселений в провинции Сувейда, в результате чего также была перекрыта трасса, связывающая провинцию с Дамаском. Для защиты мирного населения в бой с вооруженными бандами вступили друзские отряды самообороны. По данным министерства обороны Сирии, в ходе боестолкновений были убиты более 30 человек и более 100 получили ранения, также было объявлено о гибели 20 бойцов сил переходного сирийского правительства.

https://ria.ru/20250715/lider-2029226579.html

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Израильские друзы попытаются прорваться через границу с Сирией Израильские друзы попытаются прорваться через границу с Сирией 2025-07-16T15:07 true PT0M49S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, израиль, сирия, исраэль кац, дамаск (город)