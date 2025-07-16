https://ria.ru/20250716/simonyan-2029575834.html

Симоньян призвала внести поправки в закон о поиске экстремистского контента

Симоньян призвала внести поправки в закон о поиске экстремистского контента - РИА Новости, 17.07.2025

Симоньян призвала внести поправки в закон о поиске экстремистского контента

Главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян заявила в Telegram-канале, что надеется на внесение поправок к... РИА Новости, 17.07.2025

2025-07-16T22:33:00+03:00

2025-07-16T22:33:00+03:00

2025-07-17T00:05:00+03:00

общество

россия

маргарита симоньян

госдума рф

штрафы

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МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян заявила в Telegram-канале, что надеется на внесение поправок к закону о штрафах за поиск экстремистского контента. "Уважаемое государство, подскажите, пжл (пожалуйста. — Прим. ред.), а как нам впредь расследовать деятельность и клеймить позором разных там экстремистских ФБК*, если нам будет запрещено их даже читать? Надеюсь, будут поправки", — написала она.В среду комитет Госдумы по госстроительству одобрил поправки к законопроекту об ответственности за нарушение порядка деятельности экспедиторов, которыми предлагается ввести штрафы до пяти тысяч рублей за поиск в интернете экстремистских материалов и получение доступа к ним, следует из таблицы поправок ко II чтению, рекомендуемых к принятию.Источник в Госдуме сообщил РИА Новости, что ГД 17 июля рассмотрит проект о штрафах за рекламу VPN и поиск экстремистских материалов с помощью таких сервисов. * Организация признана в России экстремистской и ликвидирована.

https://ria.ru/20250716/vpn-2029506656.html

https://ria.ru/20250716/shtraf-2029572722.html

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общество, россия, маргарита симоньян, госдума рф, штрафы