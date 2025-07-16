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Симоньян призвала внести поправки в закон о поиске экстремистского контента - РИА Новости, 17.07.2025
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22:33 16.07.2025 (обновлено: 00:05 17.07.2025)
https://ria.ru/20250716/simonyan-2029575834.html
Симоньян призвала внести поправки в закон о поиске экстремистского контента
Симоньян призвала внести поправки в закон о поиске экстремистского контента - РИА Новости, 17.07.2025
Симоньян призвала внести поправки в закон о поиске экстремистского контента
Главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян заявила в Telegram-канале, что надеется на внесение поправок к... РИА Новости, 17.07.2025
2025-07-16T22:33:00+03:00
2025-07-17T00:05:00+03:00
общество
россия
маргарита симоньян
госдума рф
штрафы
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МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян заявила в Telegram-канале, что надеется на внесение поправок к закону о штрафах за поиск экстремистского контента. &quot;Уважаемое государство, подскажите, пжл (пожалуйста. — Прим. ред.), а как нам впредь расследовать деятельность и клеймить позором разных там экстремистских ФБК*, если нам будет запрещено их даже читать? Надеюсь, будут поправки&quot;, — написала она.В среду комитет Госдумы по госстроительству одобрил поправки к законопроекту об ответственности за нарушение порядка деятельности экспедиторов, которыми предлагается ввести штрафы до пяти тысяч рублей за поиск в интернете экстремистских материалов и получение доступа к ним, следует из таблицы поправок ко II чтению, рекомендуемых к принятию.Источник в Госдуме сообщил РИА Новости, что ГД 17 июля рассмотрит проект о штрафах за рекламу VPN и поиск экстремистских материалов с помощью таких сервисов. * Организация признана в России экстремистской и ликвидирована.
https://ria.ru/20250716/vpn-2029506656.html
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общество, россия, маргарита симоньян, госдума рф, штрафы
Общество, Россия, Маргарита Симоньян, Госдума РФ, Штрафы
Симоньян призвала внести поправки в закон о поиске экстремистского контента

Симоньян надеется на правки в закон о штрафах за поиск экстремистского контента

© РИА Новости / RTГлавный редактор телеканала RT и МИА "Россия сегодня" Маргарита Симоньян
Главный редактор телеканала RT и МИА Россия сегодня Маргарита Симоньян - РИА Новости, 1920, 16.07.2025
© РИА Новости / RT
Главный редактор телеканала RT и МИА "Россия сегодня" Маргарита Симоньян. Архивное фото
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МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян заявила в Telegram-канале, что надеется на внесение поправок к закону о штрафах за поиск экстремистского контента.
«

"Уважаемое государство, подскажите, пжл (пожалуйста. — Прим. ред.), а как нам впредь расследовать деятельность и клеймить позором разных там экстремистских ФБК*, если нам будет запрещено их даже читать? Надеюсь, будут поправки", — написала она.

VPN - РИА Новости, 1920, 16.07.2025
Россияне смогут пользоваться VPN в законных целях, заявили в Госдуме
Вчера, 16:27
В среду комитет Госдумы по госстроительству одобрил поправки к законопроекту об ответственности за нарушение порядка деятельности экспедиторов, которыми предлагается ввести штрафы до пяти тысяч рублей за поиск в интернете экстремистских материалов и получение доступа к ним, следует из таблицы поправок ко II чтению, рекомендуемых к принятию.
Источник в Госдуме сообщил РИА Новости, что ГД 17 июля рассмотрит проект о штрафах за рекламу VPN и поиск экстремистских материалов с помощью таких сервисов.
* Организация признана в России экстремистской и ликвидирована.
Мужчина за ноутбуком - РИА Новости, 1920, 16.07.2025
В ГД ответили на вопрос о штрафах за просмотр видео экстремистов
Вчера, 21:52
 
ОбществоРоссияМаргарита СимоньянГосдума РФШтрафы
 
 
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