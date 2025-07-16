https://ria.ru/20250716/siluanov-2029524284.html

Доли ЮГК продадут другому собственнику, заявил Силуанов

Доли ЮГК продадут другому собственнику, заявил Силуанов - РИА Новости, 17.07.2025

Доли ЮГК продадут другому собственнику, заявил Силуанов

Доли в ЮГК, обращенные в доход государства, продадут новому собственнику, сообщил журналистам глава Минфина России Антон Силуанов. РИА Новости, 17.07.2025

2025-07-16T17:12:00+03:00

2025-07-16T17:12:00+03:00

2025-07-17T06:57:00+03:00

экономика

югк

челябинск

россия

уральский

антон силуанов

генеральная прокуратура рф

федеральное агентство по управлению государственным имуществом (росимущество)

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МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Доли в ЮГК, обращенные в доход государства, продадут новому собственнику, сообщил журналистам глава Минфина России Антон Силуанов.Второго июля в офисах ЮГК прошли следственные действия. Как сообщали РИА Новости силовики, это произошло после выявленных нарушений в сфере охраны окружающей среды и эксплуатации промобъектов. В тот же день в Советский районный суд Челябинска поступил иск Генпрокуратуры об обращении в доход государства всех акций ЮГК, принадлежавших Константину Струкову, и еще десяти связанных с ним компаний. В прошлую пятницу суд удовлетворил иск.В результате активы начали переходить в собственность государства. В частности, как следует из данных ЕГРЮЛ, единственным учредителем ЮГК со вторника стала Российская Федерация в лице Росимущества."Будет продаваться, да. Мы большую часть таких объектов реализуем. Вы же знаете, у нас в прошлом году больше ста миллиардов (рубле. — Прим. ред.). В этом году мы тоже больше ста миллиардов оцениваем, значит, получить от реализации таких объектов", — пояснил Силуанов.Он подчеркнул, что все, что становится собственностью государства, переоценивается на предмет дальнейшего использования."Мы заинтересованы в том, чтобы те объекты, бизнес в первую очередь, объекты, которые есть у государства, чтобы они работали дальше, так сказать, и нашли своего собственника нового. Поэтому государство будет поступать так же с этим пакетом, как и с другими аналогичными случаями передачи государству объектов со стороны правоохранительных органов", — добавил министр.ЮГК — четвертая компания по объему выпуска и вторая по ресурсам золота в России (40,7 миллиона унций золотого эквивалента по стандарту JORC). Группа ведет добычу на двух "хабах" — Уральском и Сибирском. Основным бенефициаром выступал Константин Струков, он владел 67,8 процента, еще 22 процентов — у "ААА Управление Капиталом", входящего в группу Газпромбанка, а 10,2 процента акций находятся в свободном обращении.Ранее в июле Силуанов говорил, что частные золотодобытчиков не следует национализировать, но контроль за их деятельностью обязателен и его будут осуществлять.

https://ria.ru/20250712/aktivy-2028704750.html

https://ria.ru/20250715/zavod-2029193796.html

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экономика, югк, челябинск, россия, уральский, антон силуанов, генеральная прокуратура рф, федеральное агентство по управлению государственным имуществом (росимущество)