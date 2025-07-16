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Доли ЮГК продадут другому собственнику, заявил Силуанов - РИА Новости, 17.07.2025
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17:12 16.07.2025 (обновлено: 06:57 17.07.2025)
https://ria.ru/20250716/siluanov-2029524284.html
Доли ЮГК продадут другому собственнику, заявил Силуанов
Доли ЮГК продадут другому собственнику, заявил Силуанов - РИА Новости, 17.07.2025
Доли ЮГК продадут другому собственнику, заявил Силуанов
Доли в ЮГК, обращенные в доход государства, продадут новому собственнику, сообщил журналистам глава Минфина России Антон Силуанов. РИА Новости, 17.07.2025
2025-07-16T17:12:00+03:00
2025-07-17T06:57:00+03:00
экономика
югк
челябинск
россия
уральский
антон силуанов
генеральная прокуратура рф
федеральное агентство по управлению государственным имуществом (росимущество)
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МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Доли в ЮГК, обращенные в доход государства, продадут новому собственнику, сообщил журналистам глава Минфина России Антон Силуанов.Второго июля в офисах ЮГК прошли следственные действия. Как сообщали РИА Новости силовики, это произошло после выявленных нарушений в сфере охраны окружающей среды и эксплуатации промобъектов. В тот же день в Советский районный суд Челябинска поступил иск Генпрокуратуры об обращении в доход государства всех акций ЮГК, принадлежавших Константину Струкову, и еще десяти связанных с ним компаний. В прошлую пятницу суд удовлетворил иск.В результате активы начали переходить в собственность государства. В частности, как следует из данных ЕГРЮЛ, единственным учредителем ЮГК со вторника стала Российская Федерация в лице Росимущества."Будет продаваться, да. Мы большую часть таких объектов реализуем. Вы же знаете, у нас в прошлом году больше ста миллиардов (рубле. — Прим. ред.). В этом году мы тоже больше ста миллиардов оцениваем, значит, получить от реализации таких объектов", — пояснил Силуанов.Он подчеркнул, что все, что становится собственностью государства, переоценивается на предмет дальнейшего использования."Мы заинтересованы в том, чтобы те объекты, бизнес в первую очередь, объекты, которые есть у государства, чтобы они работали дальше, так сказать, и нашли своего собственника нового. Поэтому государство будет поступать так же с этим пакетом, как и с другими аналогичными случаями передачи государству объектов со стороны правоохранительных органов", — добавил министр.ЮГК — четвертая компания по объему выпуска и вторая по ресурсам золота в России (40,7 миллиона унций золотого эквивалента по стандарту JORC). Группа ведет добычу на двух "хабах" — Уральском и Сибирском. Основным бенефициаром выступал Константин Струков, он владел 67,8 процента, еще 22 процентов — у "ААА Управление Капиталом", входящего в группу Газпромбанка, а 10,2 процента акций находятся в свободном обращении.Ранее в июле Силуанов говорил, что частные золотодобытчиков не следует национализировать, но контроль за их деятельностью обязателен и его будут осуществлять.
https://ria.ru/20250712/aktivy-2028704750.html
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экономика, югк, челябинск, россия, уральский, антон силуанов, генеральная прокуратура рф, федеральное агентство по управлению государственным имуществом (росимущество)
Экономика, ЮГК, Челябинск, Россия, Уральский, Антон Силуанов, Генеральная прокуратура РФ, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом (Росимущество)
Доли ЮГК продадут другому собственнику, заявил Силуанов

Силуанов: доли ЮГК продадут другому собственнику после передачи государству

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкАнтон Силуанов
Антон Силуанов - РИА Новости, 1920, 16.07.2025
© РИА Новости / POOL
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Антон Силуанов. Архивное фото
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МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Доли в ЮГК, обращенные в доход государства, продадут новому собственнику, сообщил журналистам глава Минфина России Антон Силуанов.
Второго июля в офисах ЮГК прошли следственные действия. Как сообщали РИА Новости силовики, это произошло после выявленных нарушений в сфере охраны окружающей среды и эксплуатации промобъектов. В тот же день в Советский районный суд Челябинска поступил иск Генпрокуратуры об обращении в доход государства всех акций ЮГК, принадлежавших Константину Струкову, и еще десяти связанных с ним компаний. В прошлую пятницу суд удовлетворил иск.
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В результате активы начали переходить в собственность государства. В частности, как следует из данных ЕГРЮЛ, единственным учредителем ЮГК со вторника стала Российская Федерация в лице Росимущества.
"Будет продаваться, да. Мы большую часть таких объектов реализуем. Вы же знаете, у нас в прошлом году больше ста миллиардов (рубле. — Прим. ред.). В этом году мы тоже больше ста миллиардов оцениваем, значит, получить от реализации таких объектов", — пояснил Силуанов.
Он подчеркнул, что все, что становится собственностью государства, переоценивается на предмет дальнейшего использования.
«
"Мы заинтересованы в том, чтобы те объекты, бизнес в первую очередь, объекты, которые есть у государства, чтобы они работали дальше, так сказать, и нашли своего собственника нового. Поэтому государство будет поступать так же с этим пакетом, как и с другими аналогичными случаями передачи государству объектов со стороны правоохранительных органов", — добавил министр.
ЮГК — четвертая компания по объему выпуска и вторая по ресурсам золота в России (40,7 миллиона унций золотого эквивалента по стандарту JORC). Группа ведет добычу на двух "хабах" — Уральском и Сибирском. Основным бенефициаром выступал Константин Струков, он владел 67,8 процента, еще 22 процентов — у "ААА Управление Капиталом", входящего в группу Газпромбанка, а 10,2 процента акций находятся в свободном обращении.
Ранее в июле Силуанов говорил, что частные золотодобытчиков не следует национализировать, но контроль за их деятельностью обязателен и его будут осуществлять.
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15 июля, 11:22
 
ЭкономикаЮГКЧелябинскРоссияУральскийАнтон СилуановГенеральная прокуратура РФФедеральное агентство по управлению государственным имуществом (Росимущество)
 
 
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