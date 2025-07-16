Сигал станет специальным гостем SandlerFest в Москве
Сигал станет специальным гостем SandlerFest, который пройдет в августе в Москве
Актер и продюсер Стивен Сигал. Архивное фото
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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Актер, режиссер и блюз-рок-исполнитель Стивен Сигал станет специальным гостем первого дня международного фестиваля SandlerFest, который пройдет в конце августа в Москве, сообщили РИА Новости в пресс-службе мероприятия.
SandlerFest состоится на ВДНХ с 30 по 31 августа на шести площадках.
"Стивен Сигал - легендарный актёр, который был любимым учеником самого BB King"a, он мастерски поёт и исполняет блюзы. Безусловно, наш фестиваль станет одним из лучших в стране фестивалей-трибьютов: вы окунётесь в атмосферу великих мировых групп — The Beatles, The Rolling Stones, Pink Floyd, AC/DC, Deep Purple, Rainbow, Linkin Park, Scorpions, Metallica и многих других", - приводятся слова идейного вдохновителя и основателя фестиваля Игоря Сандлера.
Сандлер рассказал, что у гостей фестиваля будет шанс услышать Шерил Пепсий Райли и трио музыкантов из США, Англии и России Interplay. Гости фестиваля услышат прогрессивную музыку во всех её проявлениях и направлениях: от джаза, арт-рока, симфо- и блюзовых композиций до хард-рока, классического рока, фьюжн, глэм- и гранж-стилей.
Как уточняет прес-служба мероприятия, на конкурс было подано рекордное число заявок - 336.
"В этом году у нас настоящий рекорд - не только по количеству, но и по качеству. Столько талантливых групп, сольных исполнителей, разнообразных жанров, искренности и энергии — всё это делает предстоящий отбор одним из самых сильных за всю историю SandlerFest. Победители конкурса, за которых проголосуют не только жюри, но и пользователи социальной сети "ВКонтакте", получат уникальную возможность выступить на главной сцене Зеленого театра ВДНХ", - отметил Сандлер.
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Впервые в рамках фестиваля выступят группы, которые открыли рок-музыку в СССР: "Сокол", "Скифы", "Атланты", "Славяне", "Тролли", "Оловянные солдатики", а также группы "ГрАссМейстер", "Альфа", "Мистер Твистер", "Квадро", Игорь Куприянов, "Удачное приобретение", "Рубиновая атака" и другие.
Кроме того, участниками фестиваля станут музыканты из США, Кубы, Ирландии, Франции, Англии, Ямайки, Израиля, Аргентины, Мадагаскара, Уганды, Сербии, Чили, Японии, Греции, Армении, Грузии и Узбекистана.
Отдельная сцена будет посвящена гитарной музыке. Также особое место в программе занимает проект, реализуемый при поддержке Президентского фонда культурных инициатив и посвящённый русской классике: произведения Чайковского, Глинки, Рахманинова, Римского-Корсакова и Шостаковича прозвучат в исполнении солистов Большого театра и симфонического оркестра в совершенно новых аранжировках.
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