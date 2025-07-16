https://ria.ru/20250716/shtraf-2029573855.html
В ГД ответили на вопрос о штрафах за прослушивание запрещенной музыки
В ГД ответили на вопрос о штрафах за прослушивание запрещенной музыки - РИА Новости, 16.07.2025
В ГД ответили на вопрос о штрафах за прослушивание запрещенной музыки
Намеренный поиск и прослушивание музыкальных треков из списка запрещенных будет грозить штрафом, если будет доказан умысел, сообщил глава комитета Госдумы по... РИА Новости, 16.07.2025
2025-07-16T22:05:00+03:00
2025-07-16T22:05:00+03:00
2025-07-16T23:49:00+03:00
общество
сергей боярский
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россия
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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Намеренный поиск и прослушивание музыкальных треков из списка запрещенных будет грозить штрафом, если будет доказан умысел, сообщил глава комитета Госдумы по информполитике Сергей Боярский в Telegram-канале. "Можно ли искать и слушать экстремистские треки?.. Нужно проверить, не находится ли тот трек, который вы хотите послушать, в списке запрещенных. Если он там находится, то, действительно, его намеренный поиск и прослушивание, использование будет считаться нарушением закона. Соответственно, возникнут те санкции, о которых в законе идёт речь, а именно штраф, который будет накладывать суд в случае, если будет доказан умысел", - сказал он на видео. При этом депутат добавил, что если гражданин случайно "где-то что-то посмотрел или послушал без умысла, то никаких санкций не последует".
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общество, сергей боярский, госдума рф, музыка, россия, штрафы
Общество, Сергей Боярский, Госдума РФ, Музыка, Россия, Штрафы
В ГД ответили на вопрос о штрафах за прослушивание запрещенной музыки
Депутат Боярский: за прослушивание запрещенной музыки смогут штрафовать