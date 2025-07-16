https://ria.ru/20250716/shtraf-2029572722.html

В ГД ответили на вопрос о штрафах за просмотр видео экстремистов

В ГД ответили на вопрос о штрафах за просмотр видео экстремистов - РИА Новости, 16.07.2025

В ГД ответили на вопрос о штрафах за просмотр видео экстремистов

За просмотр на YouTube видео экстремистской организации смогут штрафовать, только если оно есть в списке экстремистских материалов, сообщил глава комитета... РИА Новости, 16.07.2025

2025-07-16T21:52:00+03:00

2025-07-16T21:52:00+03:00

2025-07-16T21:52:00+03:00

общество

сергей боярский

госдума рф

youtube

россия

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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. За просмотр на YouTube видео экстремистской организации смогут штрафовать, только если оно есть в списке экстремистских материалов, сообщил глава комитета Госдумы по информполитике Сергей Боярский в Telegram-канале. "За просмотр на YouTube видео об экстремистской организации или сделанного организацией, признанной экстремистской, будут штрафовать? Только в случае, если это видео находится в списке Минюста, о котором я сказал. Если его там нет и оно не признано экстремистским, то можно смотреть видео и об экстремистской организации или даже сделанное такой", - сказал он на видео.

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общество, сергей боярский, госдума рф, youtube, россия