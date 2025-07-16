https://ria.ru/20250716/shtraf-2029572722.html
В ГД ответили на вопрос о штрафах за просмотр видео экстремистов
В ГД ответили на вопрос о штрафах за просмотр видео экстремистов - РИА Новости, 16.07.2025
В ГД ответили на вопрос о штрафах за просмотр видео экстремистов
За просмотр на YouTube видео экстремистской организации смогут штрафовать, только если оно есть в списке экстремистских материалов, сообщил глава комитета... РИА Новости, 16.07.2025
2025-07-16T21:52:00+03:00
2025-07-16T21:52:00+03:00
2025-07-16T21:52:00+03:00
общество
сергей боярский
госдума рф
youtube
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/98150/12/981501201_0:117:2288:1404_1920x0_80_0_0_4c1f769a819b1f677c5f3ceaf519a113.jpg
МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. За просмотр на YouTube видео экстремистской организации смогут штрафовать, только если оно есть в списке экстремистских материалов, сообщил глава комитета Госдумы по информполитике Сергей Боярский в Telegram-канале. "За просмотр на YouTube видео об экстремистской организации или сделанного организацией, признанной экстремистской, будут штрафовать? Только в случае, если это видео находится в списке Минюста, о котором я сказал. Если его там нет и оно не признано экстремистским, то можно смотреть видео и об экстремистской организации или даже сделанное такой", - сказал он на видео.
https://ria.ru/20250716/vpn-2029455375.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/98150/12/981501201_131:0:2158:1520_1920x0_80_0_0_bedb65706621d62c7b973b04510ae667.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, сергей боярский, госдума рф, youtube, россия
Общество, Сергей Боярский, Госдума РФ, YouTube, Россия
В ГД ответили на вопрос о штрафах за просмотр видео экстремистов
Штраф за просмотр видео экстремистов будет возможен, если оно в списке Минюста