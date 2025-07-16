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В ГД ответили на вопрос о штрафах за просмотр видео экстремистов - РИА Новости, 16.07.2025
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21:52 16.07.2025
https://ria.ru/20250716/shtraf-2029572722.html
В ГД ответили на вопрос о штрафах за просмотр видео экстремистов
В ГД ответили на вопрос о штрафах за просмотр видео экстремистов - РИА Новости, 16.07.2025
В ГД ответили на вопрос о штрафах за просмотр видео экстремистов
За просмотр на YouTube видео экстремистской организации смогут штрафовать, только если оно есть в списке экстремистских материалов, сообщил глава комитета... РИА Новости, 16.07.2025
2025-07-16T21:52:00+03:00
2025-07-16T21:52:00+03:00
общество
сергей боярский
госдума рф
youtube
россия
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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. За просмотр на YouTube видео экстремистской организации смогут штрафовать, только если оно есть в списке экстремистских материалов, сообщил глава комитета Госдумы по информполитике Сергей Боярский в Telegram-канале. "За просмотр на YouTube видео об экстремистской организации или сделанного организацией, признанной экстремистской, будут штрафовать? Только в случае, если это видео находится в списке Минюста, о котором я сказал. Если его там нет и оно не признано экстремистским, то можно смотреть видео и об экстремистской организации или даже сделанное такой", - сказал он на видео.
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общество, сергей боярский, госдума рф, youtube, россия
Общество, Сергей Боярский, Госдума РФ, YouTube, Россия
В ГД ответили на вопрос о штрафах за просмотр видео экстремистов

Штраф за просмотр видео экстремистов будет возможен, если оно в списке Минюста

© Fotolia / Leo LintangМужчина за ноутбуком
Мужчина за ноутбуком - РИА Новости, 1920, 16.07.2025
© Fotolia / Leo Lintang
Мужчина за ноутбуком. Архивное фото
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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. За просмотр на YouTube видео экстремистской организации смогут штрафовать, только если оно есть в списке экстремистских материалов, сообщил глава комитета Госдумы по информполитике Сергей Боярский в Telegram-канале.
"За просмотр на YouTube видео об экстремистской организации или сделанного организацией, признанной экстремистской, будут штрафовать? Только в случае, если это видео находится в списке Минюста, о котором я сказал. Если его там нет и оно не признано экстремистским, то можно смотреть видео и об экстремистской организации или даже сделанное такой", - сказал он на видео.
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ОбществоСергей БоярскийГосдума РФYouTubeРоссия
 
 
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