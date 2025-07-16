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Депутат: за использование VPN с публичным IP-адресом не будут штрафовать
Депутат: за использование VPN с публичным IP-адресом не будут штрафовать - РИА Новости, 16.07.2025
Депутат: за использование VPN с публичным IP-адресом не будут штрафовать
Использование гражданином "белого" VPN с публичным IP-адресом для своей безопасности не станет поводом для штрафа, сообщил член комитета Госдумы по... РИА Новости, 16.07.2025
2025-07-16T13:42:00+03:00
2025-07-16T13:42:00+03:00
2025-07-16T14:16:00+03:00
общество
технологии
антон немкин (депутат)
госдума рф
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МОСКВА, 16 июл – РИА Новости. Использование гражданином "белого" VPN с публичным IP-адресом для своей безопасности не станет поводом для штрафа, сообщил член комитета Госдумы по информполитике Антон Немкин.Ранее комитет Госдумы по госстроительству одобрил поправки к законопроекту об ответственности за нарушение порядка деятельности экспедиторов, которыми предлагается ввести штрафы до 5 тысяч рублей за поиск в интернете экстремистских материалов и получение доступа к ним.Также комитет Госдумы по госстроительству одобрил поправки к другому законопроекту, согласно которым, в том числе, организация деятельности по передаче абонентских номеров может грозить наказанием на срок до трех лет лишения свободы."Наказывать будут не за VPN. Не за то, что вы где-то прочли статью или увидели чужой пост. А только за одно — за умышленный и осознанный доступ к заведомо экстремистским материалам, уже внесённым решением суда в официальный список Минюста. Этот список публикуется, и каждый может в него заглянуть. Если вы просто читаете биографию кого-то, кто признан иноагентом или осуждён за экстремизм — это не преступление. Если вы по ошибке перешли по ссылке, которая ведёт к запрещённой странице — это не правонарушение. Если вы используете "белый" VPN для безопасности — это не повод для штрафа", - написал он в своем Telegram-канале.Депутат добавил, что умысел — ключевое слово в этой теме, без него никакая ответственность невозможна."Более того, в каждом случае решение принимает суд, а не автоматическая система. Именно суд установит, было ли намерение, был ли факт доступа к запрещённому материалу, знал ли человек, что заходит именно туда", - отметил депутат.Парламентарий подчеркнул, что обсуждение VPN-сервисов в блогах, соцсетях и даже СМИ не будет считаться рекламой, речь идёт исключительно о продвижении таких сервисов, в том числе в обход блокировок.Также инициатива не направлена против журналистов, студентов, преподавателей."Для научных целей действуют специальные регламенты. Для работы с такими материалами в библиотеке или архиве предусмотрены инструкции, и в этом плане ничего не изменилось. Интернет — публичное пространство, а не зона спецдоступа", - объяснил Немкин.По его мнению, в сети нельзя "случайно" попасть на экстремистский материал — он заранее блокируется."Само по себе использование VPN не преступление. Но если вы целенаправленно обходите блокировки, чтобы добраться до запрещённого материала, осознанно и не в первый раз — это уже совсем другая история… Тотального контроля не вводится. DPI-сканирования каждого запроса в интернете — не будет. Автоматических систем наказания — не будет. Речь идёт о точечных мерах для защиты общества от реальных угроз — от преступников, которые прикрываются анонимностью в Сети", - заключил он.
https://ria.ru/20250628/kiberbezopasnost-2025965174.html
https://ria.ru/20250204/vpn-1997225589.html
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общество, технологии, антон немкин (депутат), госдума рф
Общество, Технологии, Антон Немкин (депутат), Госдума РФ
Депутат: за использование VPN с публичным IP-адресом не будут штрафовать
Немкин: за использование VPN с публичным IP-адресом не будут штрафовать
МОСКВА, 16 июл – РИА Новости. Использование гражданином "белого" VPN с публичным IP-адресом для своей безопасности не станет поводом для штрафа, сообщил член комитета Госдумы по информполитике Антон Немкин.
Ранее комитет Госдумы
по госстроительству одобрил поправки к законопроекту об ответственности за нарушение порядка деятельности экспедиторов, которыми предлагается ввести штрафы до 5 тысяч рублей за поиск в интернете экстремистских материалов и получение доступа к ним.
Также комитет Госдумы по госстроительству одобрил поправки к другому законопроекту, согласно которым, в том числе, организация деятельности по передаче абонентских номеров может грозить наказанием на срок до трех лет лишения свободы.
"Наказывать будут не за VPN. Не за то, что вы где-то прочли статью или увидели чужой пост. А только за одно — за умышленный и осознанный доступ к заведомо экстремистским материалам, уже внесённым решением суда в официальный список Минюста. Этот список публикуется, и каждый может в него заглянуть. Если вы просто читаете биографию кого-то, кто признан иноагентом или осуждён за экстремизм — это не преступление. Если вы по ошибке перешли по ссылке, которая ведёт к запрещённой странице — это не правонарушение. Если вы используете "белый" VPN для безопасности — это не повод для штрафа", - написал он в своем Telegram-канале
.
Депутат добавил, что умысел — ключевое слово в этой теме, без него никакая ответственность невозможна.
"Более того, в каждом случае решение принимает суд, а не автоматическая система. Именно суд установит, было ли намерение, был ли факт доступа к запрещённому материалу, знал ли человек, что заходит именно туда", - отметил депутат.
Парламентарий подчеркнул, что обсуждение VPN-сервисов в блогах, соцсетях и даже СМИ не будет считаться рекламой, речь идёт исключительно о продвижении таких сервисов, в том числе в обход блокировок.
Также инициатива не направлена против журналистов, студентов, преподавателей.
"Для научных целей действуют специальные регламенты. Для работы с такими материалами в библиотеке или архиве предусмотрены инструкции, и в этом плане ничего не изменилось. Интернет — публичное пространство, а не зона спецдоступа", - объяснил Немкин
.
По его мнению, в сети нельзя "случайно" попасть на экстремистский материал — он заранее блокируется.
"Само по себе использование VPN не преступление. Но если вы целенаправленно обходите блокировки, чтобы добраться до запрещённого материала, осознанно и не в первый раз — это уже совсем другая история… Тотального контроля не вводится. DPI-сканирования каждого запроса в интернете — не будет. Автоматических систем наказания — не будет. Речь идёт о точечных мерах для защиты общества от реальных угроз — от преступников, которые прикрываются анонимностью в Сети", - заключил он.