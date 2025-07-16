https://ria.ru/20250716/shtraf-2029358307.html

Актрисе Трояновой* грозят штрафы за нарушение закона об иноагентах

Актрисе Трояновой* грозят штрафы за нарушение закона об иноагентах - РИА Новости, 16.07.2025

Актрисе Трояновой* грозят штрафы за нарушение закона об иноагентах

Актрисе Яне Трояновой* грозит в России два штрафа за нарушение закона об иноагентах, совокупная сумма обоих может доходить до ста тысяч рублей, следует их... РИА Новости, 16.07.2025

2025-07-16T03:26:00+03:00

2025-07-16T03:26:00+03:00

2025-07-16T03:26:00+03:00

россия

москва

яна троянова

федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)

происшествия

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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Актрисе Яне Трояновой* грозит в России два штрафа за нарушение закона об иноагентах, совокупная сумма обоих может доходить до ста тысяч рублей, следует их материалов в распоряжении РИА Новости. Как следует из материалов, в отношении актрисы Трояновой* составлено два протокола: за непредоставление сведений о деятельности иноагента и за публикации без маркировки иноагента (по части 2 и части 4 статьи 19.34 КоАП РФ). Санкция статьи предусматривает наказание в виде 50 тысяч рублей за каждое из правонарушений совокупный размер штрафов по двум протоколам может доходить до ста тысяч рублей. Протоколы назначены к рассмотрению в Замоскворецком суде Москвы 22 июля и в Таганском 28 августа соответственно. Троянова* попала в реестр иноагентов в ноябре 2023 года. Она уже обжаловала в Замоскворецком райсуде данное решение, но получила отказ. В Минюсте отметили, что актриса "распространяла недостоверную информацию о принимаемых российскими властями решениях и проводимой ими политике, выступала против СВО, участвовала в качестве респондента на информационных площадках, предоставляемых иностранными СМИ и иностранными агентами". Троянову* ранее оштрафовали на 80 тысяч рублей по двум административным протоколам, составленным за неподачу отчета в уполномоченный орган о деятельности иностранного агента. Росфинмониторинг внес ее в перечень террористов и экстремистов. Яна Троянова* - российская актриса театра и кино, получила известность благодаря фильмам "Жить", "Кококо", "Страна ОЗ" и телесериалу "Ольга".* Физическое лицо, выполняющее в России функции иноагента, внесена в перечень террористов и экстремистов.

https://ria.ru/20250715/treskunov-2029287918.html

https://ria.ru/20250712/varlamov-2028733899.html

https://ria.ru/20250515/shtraf-2017015612.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, москва, яна троянова, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг), происшествия