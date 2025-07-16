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Актрисе Трояновой* грозят штрафы за нарушение закона об иноагентах - РИА Новости, 16.07.2025
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03:26 16.07.2025
https://ria.ru/20250716/shtraf-2029358307.html
Актрисе Трояновой* грозят штрафы за нарушение закона об иноагентах
Актрисе Трояновой* грозят штрафы за нарушение закона об иноагентах - РИА Новости, 16.07.2025
Актрисе Трояновой* грозят штрафы за нарушение закона об иноагентах
Актрисе Яне Трояновой* грозит в России два штрафа за нарушение закона об иноагентах, совокупная сумма обоих может доходить до ста тысяч рублей, следует их... РИА Новости, 16.07.2025
2025-07-16T03:26:00+03:00
2025-07-16T03:26:00+03:00
россия
москва
яна троянова
федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
происшествия
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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Актрисе Яне Трояновой* грозит в России два штрафа за нарушение закона об иноагентах, совокупная сумма обоих может доходить до ста тысяч рублей, следует их материалов в распоряжении РИА Новости. Как следует из материалов, в отношении актрисы Трояновой* составлено два протокола: за непредоставление сведений о деятельности иноагента и за публикации без маркировки иноагента (по части 2 и части 4 статьи 19.34 КоАП РФ). Санкция статьи предусматривает наказание в виде 50 тысяч рублей за каждое из правонарушений совокупный размер штрафов по двум протоколам может доходить до ста тысяч рублей. Протоколы назначены к рассмотрению в Замоскворецком суде Москвы 22 июля и в Таганском 28 августа соответственно. Троянова* попала в реестр иноагентов в ноябре 2023 года. Она уже обжаловала в Замоскворецком райсуде данное решение, но получила отказ. В Минюсте отметили, что актриса "распространяла недостоверную информацию о принимаемых российскими властями решениях и проводимой ими политике, выступала против СВО, участвовала в качестве респондента на информационных площадках, предоставляемых иностранными СМИ и иностранными агентами". Троянову* ранее оштрафовали на 80 тысяч рублей по двум административным протоколам, составленным за неподачу отчета в уполномоченный орган о деятельности иностранного агента. Росфинмониторинг внес ее в перечень террористов и экстремистов. Яна Троянова* - российская актриса театра и кино, получила известность благодаря фильмам "Жить", "Кококо", "Страна ОЗ" и телесериалу "Ольга".* Физическое лицо, выполняющее в России функции иноагента, внесена в перечень террористов и экстремистов.
https://ria.ru/20250715/treskunov-2029287918.html
https://ria.ru/20250712/varlamov-2028733899.html
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россия, москва, яна троянова, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг), происшествия
Россия, Москва, Яна Троянова, Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг), Происшествия
Актрисе Трояновой* грозят штрафы за нарушение закона об иноагентах

Яне Трояновой грозят штрафы в сто тысяч рублей за нарушение закона об иноагентах

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкАктриса Яна Троянова
Актриса Яна Троянова - РИА Новости, 1920, 16.07.2025
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Актрисе Яне Трояновой* грозит в России два штрафа за нарушение закона об иноагентах, совокупная сумма обоих может доходить до ста тысяч рублей, следует их материалов в распоряжении РИА Новости.
Как следует из материалов, в отношении актрисы Трояновой* составлено два протокола: за непредоставление сведений о деятельности иноагента и за публикации без маркировки иноагента (по части 2 и части 4 статьи 19.34 КоАП РФ).
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Санкция статьи предусматривает наказание в виде 50 тысяч рублей за каждое из правонарушений совокупный размер штрафов по двум протоколам может доходить до ста тысяч рублей.
Протоколы назначены к рассмотрению в Замоскворецком суде Москвы 22 июля и в Таганском 28 августа соответственно.
Троянова* попала в реестр иноагентов в ноябре 2023 года. Она уже обжаловала в Замоскворецком райсуде данное решение, но получила отказ.
В Минюсте отметили, что актриса "распространяла недостоверную информацию о принимаемых российскими властями решениях и проводимой ими политике, выступала против СВО, участвовала в качестве респондента на информационных площадках, предоставляемых иностранными СМИ и иностранными агентами".
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Троянову* ранее оштрафовали на 80 тысяч рублей по двум административным протоколам, составленным за неподачу отчета в уполномоченный орган о деятельности иностранного агента.
Росфинмониторинг внес ее в перечень террористов и экстремистов.
Яна Троянова* - российская актриса театра и кино, получила известность благодаря фильмам "Жить", "Кококо", "Страна ОЗ" и телесериалу "Ольга".
* Физическое лицо, выполняющее в России функции иноагента, внесена в перечень террористов и экстремистов.
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