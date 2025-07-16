https://ria.ru/20250716/shtraf-2029347511.html
В Госдуме одобрили штрафы за передачу данных для авторизации в интернете
В Госдуме одобрили штрафы за передачу данных для авторизации в интернете - РИА Новости, 16.07.2025
В Госдуме одобрили штрафы за передачу данных для авторизации в интернете
Комитет Госдумы по госстроительству одобрил поправки к законопроекту об ответственности за нарушение порядка деятельности экспедиторов, которыми предлагается... РИА Новости, 16.07.2025
2025-07-16T00:32:00+03:00
2025-07-16T00:32:00+03:00
2025-07-16T00:32:00+03:00
общество
технологии
госдума рф
единый государственный экзамен (егэ)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/10/1741540813_0:0:3384:1904_1920x0_80_0_0_e80119f89170f561e6777fe745c097c0.jpg
МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Комитет Госдумы по госстроительству одобрил поправки к законопроекту об ответственности за нарушение порядка деятельности экспедиторов, которыми предлагается ввести штрафы до 200 тысяч рублей за передачу третьим лицам информации, необходимой для регистрации и авторизации в интернете, следует из таблицы поправок ко второму чтению, рекомендуемых к принятию. "Передача информации, необходимой для регистрации и (или) авторизации пользователя информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" для получения доступа к функциональным возможностям информационного ресурса, иным лицам, если эти действия не содержат признаков уголовно наказуемого деяния, влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на индивидуальных предпринимателей - от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей; на юридических лиц - от ста тысяч до двухсот тысяч рублей", - сказано в документе, который доступен в думской электронной базе.
https://ria.ru/20250715/shtraf-2029342433.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/10/1741540813_823:126:3384:2047_1920x0_80_0_0_f27d35eec63cd930cf5ec9a02a71c9aa.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, технологии, госдума рф, единый государственный экзамен (егэ)
Общество, Технологии, Госдума РФ, Единый государственный экзамен (ЕГЭ)
В Госдуме одобрили штрафы за передачу данных для авторизации в интернете
Штраф за передачу данных для авторизации может составить 200 тысяч рублей
МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Комитет Госдумы по госстроительству одобрил поправки к законопроекту об ответственности за нарушение порядка деятельности экспедиторов, которыми предлагается ввести штрафы до 200 тысяч рублей за передачу третьим лицам информации, необходимой для регистрации и авторизации в интернете, следует из таблицы поправок ко второму чтению, рекомендуемых к принятию.
"Передача информации, необходимой для регистрации и (или) авторизации пользователя информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" для получения доступа к функциональным возможностям информационного ресурса, иным лицам, если эти действия не содержат признаков уголовно наказуемого деяния, влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на индивидуальных предпринимателей - от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей; на юридических лиц - от ста тысяч до двухсот тысяч рублей", - сказано в документе, который доступен в думской электронной базе.