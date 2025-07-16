https://ria.ru/20250716/shtraf-2029347511.html

В Госдуме одобрили штрафы за передачу данных для авторизации в интернете

В Госдуме одобрили штрафы за передачу данных для авторизации в интернете - РИА Новости, 16.07.2025

В Госдуме одобрили штрафы за передачу данных для авторизации в интернете

Комитет Госдумы по госстроительству одобрил поправки к законопроекту об ответственности за нарушение порядка деятельности экспедиторов, которыми предлагается... РИА Новости, 16.07.2025

2025-07-16T00:32:00+03:00

2025-07-16T00:32:00+03:00

2025-07-16T00:32:00+03:00

общество

технологии

госдума рф

единый государственный экзамен (егэ)

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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Комитет Госдумы по госстроительству одобрил поправки к законопроекту об ответственности за нарушение порядка деятельности экспедиторов, которыми предлагается ввести штрафы до 200 тысяч рублей за передачу третьим лицам информации, необходимой для регистрации и авторизации в интернете, следует из таблицы поправок ко второму чтению, рекомендуемых к принятию. "Передача информации, необходимой для регистрации и (или) авторизации пользователя информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" для получения доступа к функциональным возможностям информационного ресурса, иным лицам, если эти действия не содержат признаков уголовно наказуемого деяния, влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на индивидуальных предпринимателей - от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей; на юридических лиц - от ста тысяч до двухсот тысяч рублей", - сказано в документе, который доступен в думской электронной базе.

https://ria.ru/20250715/shtraf-2029342433.html

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, технологии, госдума рф, единый государственный экзамен (егэ)