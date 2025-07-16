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В Госдуме одобрили штрафы за передачу данных для авторизации в интернете - РИА Новости, 16.07.2025
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00:32 16.07.2025
https://ria.ru/20250716/shtraf-2029347511.html
В Госдуме одобрили штрафы за передачу данных для авторизации в интернете
В Госдуме одобрили штрафы за передачу данных для авторизации в интернете - РИА Новости, 16.07.2025
В Госдуме одобрили штрафы за передачу данных для авторизации в интернете
Комитет Госдумы по госстроительству одобрил поправки к законопроекту об ответственности за нарушение порядка деятельности экспедиторов, которыми предлагается... РИА Новости, 16.07.2025
2025-07-16T00:32:00+03:00
2025-07-16T00:32:00+03:00
общество
технологии
госдума рф
единый государственный экзамен (егэ)
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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Комитет Госдумы по госстроительству одобрил поправки к законопроекту об ответственности за нарушение порядка деятельности экспедиторов, которыми предлагается ввести штрафы до 200 тысяч рублей за передачу третьим лицам информации, необходимой для регистрации и авторизации в интернете, следует из таблицы поправок ко второму чтению, рекомендуемых к принятию. "Передача информации, необходимой для регистрации и (или) авторизации пользователя информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" для получения доступа к функциональным возможностям информационного ресурса, иным лицам, если эти действия не содержат признаков уголовно наказуемого деяния, влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на индивидуальных предпринимателей - от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей; на юридических лиц - от ста тысяч до двухсот тысяч рублей", - сказано в документе, который доступен в думской электронной базе.
https://ria.ru/20250715/shtraf-2029342433.html
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общество, технологии, госдума рф, единый государственный экзамен (егэ)
Общество, Технологии, Госдума РФ, Единый государственный экзамен (ЕГЭ)
В Госдуме одобрили штрафы за передачу данных для авторизации в интернете

Штраф за передачу данных для авторизации может составить 200 тысяч рублей

© Depositphotos.com / shmeljovЛюди, занимающиеся интернет-мошенничеством
Люди, занимающиеся интернет-мошенничеством - РИА Новости, 1920, 16.07.2025
© Depositphotos.com / shmeljov
Люди, занимающиеся интернет-мошенничеством. Архивное фото
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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Комитет Госдумы по госстроительству одобрил поправки к законопроекту об ответственности за нарушение порядка деятельности экспедиторов, которыми предлагается ввести штрафы до 200 тысяч рублей за передачу третьим лицам информации, необходимой для регистрации и авторизации в интернете, следует из таблицы поправок ко второму чтению, рекомендуемых к принятию.
"Передача информации, необходимой для регистрации и (или) авторизации пользователя информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" для получения доступа к функциональным возможностям информационного ресурса, иным лицам, если эти действия не содержат признаков уголовно наказуемого деяния, влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на индивидуальных предпринимателей - от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей; на юридических лиц - от ста тысяч до двухсот тысяч рублей", - сказано в документе, который доступен в думской электронной базе.
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ОбществоТехнологииГосдума РФЕдиный государственный экзамен (ЕГЭ)
 
 
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