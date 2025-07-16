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Группировка "Север" улучшила тактическое положение в зоне СВО за сутки
Группировка "Север" улучшила тактическое положение в зоне СВО за сутки - РИА Новости, 16.07.2025
Группировка "Север" улучшила тактическое положение в зоне СВО за сутки
ВСУ за сутки потеряли до 180 военных в зоне действий группировки войск "Север", сообщило в среду министерство обороны РФ. РИА Новости, 16.07.2025
2025-07-16T12:07:00+03:00
2025-07-16T12:07:00+03:00
2025-07-16T12:12:00+03:00
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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли до 180 военных в зоне действий группировки войск "Север", сообщило в среду министерство обороны РФ."Подразделения группировки войск "Север" улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, десантно-штурмовой бригад, штурмового полка и десантно-штурмового полка ВСУ в районах населенных пунктов Кондратовка, Битица и Варачино Сумской области. На харьковском направлении нанесено поражение подразделениям мотопехотной бригады ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Волчанск и Чугуновка Харьковской области", - говорится в сводке военного ведомства."ВСУ потеряли до 180 военнослужащих, три боевые бронированные машины, четыре автомобиля и три артиллерийских орудия. Уничтожены четыре склада материальных средств", - отмечает МО РФ.
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вооруженные силы украины, россия, сумская область, волчанск
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Россия, Сумская область, Волчанск
Группировка "Север" улучшила тактическое положение в зоне СВО за сутки
МО РФ: ВСУ потеряли до 180 военных в зоне действий "Севера" за сутки