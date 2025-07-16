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Обсуждение сервисов VPN не будет считаться их рекламой, заявили в Совфеде - РИА Новости, 16.07.2025
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11:44 16.07.2025
https://ria.ru/20250716/servisy-2029418329.html
Обсуждение сервисов VPN не будет считаться их рекламой, заявили в Совфеде
Обсуждение сервисов VPN не будет считаться их рекламой, заявили в Совфеде - РИА Новости, 16.07.2025
Обсуждение сервисов VPN не будет считаться их рекламой, заявили в Совфеде
Обычное обсуждение сервисов VPN или выражение личного мнения не будет считаться их рекламой, сообщил РИА Новости сенатор Артем Шейкин. РИА Новости, 16.07.2025
2025-07-16T11:44:00+03:00
2025-07-16T11:44:00+03:00
общество
технологии
госдума рф
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Обычное обсуждение сервисов VPN или выражение личного мнения не будет считаться их рекламой, сообщил РИА Новости сенатор Артем Шейкин. Ранее конституционный комитет Госдумы одобрил поправки, согласно которым за рекламу VPN и аналогичных средств, дающих доступ к запрещенным сайтам, предусматриваются штрафы: от 50 до 80 тысяч рублей для граждан, от 80 до 150 тысяч - для должностных лиц, от 200 до 500 тысяч - для юридических. Кроме того, предлагается ответственность за нарушения в работе с оборудованием, дающим доступ к запрещенным ресурсам. Например, за неисполнение предписаний Роскомнадзора владельцам VPN-устройств могут также грозить штрафы до миллиона рублей. "Согласно закону, рекламой признаётся информация, распространённая в любой форме и любыми средствами, которая адресована неопределённому кругу лиц и направлена на привлечение внимания, формирование интереса или продвижение товара на рынке. Исходя из этого, реклама VPN — это именно продвижение таких сервисов, стимулирующее интерес и побуждающее к использованию. Обычное обсуждение или выражение личного мнения рекламой не является", - сказал Шейкин. По его словам, вопрос о том, считается ли та или иная информация рекламой, будет решать Федеральная антимонопольная служба — именно этот орган по закону отвечает за контроль в сфере рекламы.
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общество, технологии, госдума рф, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
Общество, Технологии, Госдума РФ, Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Обсуждение сервисов VPN не будет считаться их рекламой, заявили в Совфеде

Сенатор Шейкин: обсуждение сервисов VPN не будет считаться их рекламой

© РИА Новости / Максим БлиновЗдание Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации
Здание Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 16.07.2025
© РИА Новости / Максим Блинов
Здание Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации. Архивное фото
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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Обычное обсуждение сервисов VPN или выражение личного мнения не будет считаться их рекламой, сообщил РИА Новости сенатор Артем Шейкин.
Ранее конституционный комитет Госдумы одобрил поправки, согласно которым за рекламу VPN и аналогичных средств, дающих доступ к запрещенным сайтам, предусматриваются штрафы: от 50 до 80 тысяч рублей для граждан, от 80 до 150 тысяч - для должностных лиц, от 200 до 500 тысяч - для юридических. Кроме того, предлагается ответственность за нарушения в работе с оборудованием, дающим доступ к запрещенным ресурсам. Например, за неисполнение предписаний Роскомнадзора владельцам VPN-устройств могут также грозить штрафы до миллиона рублей.
"Согласно закону, рекламой признаётся информация, распространённая в любой форме и любыми средствами, которая адресована неопределённому кругу лиц и направлена на привлечение внимания, формирование интереса или продвижение товара на рынке. Исходя из этого, реклама VPN — это именно продвижение таких сервисов, стимулирующее интерес и побуждающее к использованию. Обычное обсуждение или выражение личного мнения рекламой не является", - сказал Шейкин.
По его словам, вопрос о том, считается ли та или иная информация рекламой, будет решать Федеральная антимонопольная служба — именно этот орган по закону отвечает за контроль в сфере рекламы.
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ОбществоТехнологииГосдума РФФедеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
 
 
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