В Сербии задержали трех участников протестов

В Сербии в ночь на среду задержали 3 участников протестов студентов и оппозиции
Накануне в 21:00 (22:00 мск) истек срок ультиматума, который протестующие 25 июня выдвинули властям Республики Сербии с требованием назначить дату досрочных парламентских выборов.
Накануне в 21:00 (22:00 мск) истек срок ультиматума, который протестующие 25 июня выдвинули властям Республики Сербии с требованием назначить дату досрочных парламентских выборов.
После этого они перекрыли площадь Славия в центре Белграда и прилегающие улицы, требуя проведения досрочных выборов.
После этого они перекрыли площадь Славия в центре Белграда и прилегающие улицы, требуя проведения досрочных выборов.
На протест вышли студенты и сторонники оппозиции. Всего в нем приняли участие 36 тысяч человек.
На протест вышли студенты и сторонники оппозиции. Всего в нем приняли участие 36 тысяч человек.
В ходе акции неповиновения возникли стычки между протестующими и стражами правопорядка.
В ходе акции неповиновения возникли стычки между протестующими и стражами правопорядка.
Столкновения произошли около двух кордонов силовиков — жандармерии на улице Краля Милана и полиции на улице Кнеза Милоша, которые прилегают к парку и администрации президента.
Столкновения произошли около двух кордонов силовиков — жандармерии на улице Краля Милана и полиции на улице Кнеза Милоша, которые прилегают к парку и администрации президента.
Демонстранты забрасывали кордон полиции камнями, фаерами и петардами, а также скандировали агрессивные и оскорбительные слоганы в адрес властей.
Демонстранты забрасывали кордон полиции камнями, фаерами и петардами, а также скандировали агрессивные и оскорбительные слоганы в адрес властей.
Полиция в ответ применила силу, используя щиты и дубинки. В результате силовики вытеснили протестующих с улицы Кнеза Милоша.
Полиция в ответ применила силу, используя щиты и дубинки. В результате силовики вытеснили протестующих с улицы Кнеза Милоша.
В ходе беспорядков пострадали десятки полицейских.
В ходе беспорядков пострадали десятки полицейских.
Накануне в 21:00 (22:00 мск) истек срок ультиматума, который протестующие 25 июня выдвинули властям Республики Сербии с требованием назначить дату досрочных парламентских выборов.
После этого они перекрыли площадь Славия в центре Белграда и прилегающие улицы, требуя проведения досрочных выборов.
На протест вышли студенты и сторонники оппозиции. Всего в нем приняли участие 36 тысяч человек.
В ходе акции неповиновения возникли стычки между протестующими и стражами правопорядка.
Столкновения произошли около двух кордонов силовиков — жандармерии на улице Краля Милана и полиции на улице Кнеза Милоша, которые прилегают к парку и администрации президента.
Демонстранты забрасывали кордон полиции камнями, фаерами и петардами, а также скандировали агрессивные и оскорбительные слоганы в адрес властей.
Полиция в ответ применила силу, используя щиты и дубинки. В результате силовики вытеснили протестующих с улицы Кнеза Милоша.
В ходе беспорядков пострадали десятки полицейских.