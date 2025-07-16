https://ria.ru/20250716/serbija-2029415380.html

В Сербии задержали трех участников протестов

В Сербии задержали трех участников протестов - РИА Новости, 16.07.2025

В Сербии задержали трех участников протестов

Полиция Сербии задержала трёх человек на протестах студентов и сторонников оппозиции в ночь на среду, подала заявления о четырех административных... РИА Новости, 16.07.2025

2025-07-16T11:31:00+03:00

2025-07-16T11:31:00+03:00

2025-07-16T11:39:00+03:00

в мире

сербия

белград (город)

ивица дачич

милош вучевич

братислав гашич

беспорядки в белграде

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БЕЛГРАД, 16 июл - РИА Новости. Полиция Сербии задержала трёх человек на протестах студентов и сторонников оппозиции в ночь на среду, подала заявления о четырех административных правонарушениях, заявила пресс-служба МВД. "Сотрудники МВД в ходе прошедшей ночи проверили документы у 138 человек, трое доставлены в отделения. Также поданы заявления о четырех административных правонарушениях. Все препятствия на территории Сербии устранены и движение осуществляется беспрепятственно", - говорится в сообщении. Вице-премьер и глава МВД Сербии Ивица Дачич ранее решительно осудил акцию протеста оппонентов властей Сербии у дома экс-премьера и председателя правящей Сербской прогрессивной партии Милоша Вучевича в городе Нови-Сад. Протестующие скандировали "Вучевич, просыпайся!", требовали освобождения ранее задержанных сторонников и досрочных парламентских выборов, потом разошлись. Лидер СПП заявил в соцсети Х, что он со своей семьей "все хорошо" и обвинил демонстрантов в том, что те доставляют неудобства соседям и провоцируют гражданскую войну. Первый вице-премьер и глава минфина Синиша Мали и министр обороны Братислав Гашич также в соцсетях осудили действия демонстрантов в Нови-Саде. Ежедневные акции протеста в ночь на среду прошли и в Белграде, Чачаке, Зренянине. Высшая белградская прокуратура 2 июля отметила, что полиция может самостоятельно задерживать протестующих, блокирующих движение. Вечером 28 июня истек срок ультиматума, который протестующие выдвинули властям 25 июня с требованием назначить дату досрочных парламентских выборов и убрать палаточный городок сторонников президента перед Скупщиной (парламентом). Часть протестующих после митинга попытались пробить кордон полиции, окружавший городок сторонников президента. Демонстранты забрасывали полицию петардами, камнями и бутылками, силовики оттеснили толпу, применив спрей, дубинки и щиты. Пострадали 48 сотрудников МВД, были задержаны 77 человек. Председатель Скупщины и экс-премьер Ана Брнабич посетовала, что протестующие в Белграде призвали к уничтожению Сербии в гражданской войне.

https://ria.ru/20250711/vuchich-2028467051.html

https://ria.ru/20250703/es-2027066159.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, сербия, белград (город), ивица дачич, милош вучевич, братислав гашич, беспорядки в белграде