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В Сербии задержали трех участников протестов - РИА Новости, 16.07.2025
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11:31 16.07.2025 (обновлено: 11:39 16.07.2025)
https://ria.ru/20250716/serbija-2029415380.html
В Сербии задержали трех участников протестов
В Сербии задержали трех участников протестов - РИА Новости, 16.07.2025
В Сербии задержали трех участников протестов
Полиция Сербии задержала трёх человек на протестах студентов и сторонников оппозиции в ночь на среду, подала заявления о четырех административных... РИА Новости, 16.07.2025
2025-07-16T11:31:00+03:00
2025-07-16T11:39:00+03:00
в мире
сербия
белград (город)
ивица дачич
милош вучевич
братислав гашич
беспорядки в белграде
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БЕЛГРАД, 16 июл - РИА Новости. Полиция Сербии задержала трёх человек на протестах студентов и сторонников оппозиции в ночь на среду, подала заявления о четырех административных правонарушениях, заявила пресс-служба МВД. "Сотрудники МВД в ходе прошедшей ночи проверили документы у 138 человек, трое доставлены в отделения. Также поданы заявления о четырех административных правонарушениях. Все препятствия на территории Сербии устранены и движение осуществляется беспрепятственно", - говорится в сообщении. Вице-премьер и глава МВД Сербии Ивица Дачич ранее решительно осудил акцию протеста оппонентов властей Сербии у дома экс-премьера и председателя правящей Сербской прогрессивной партии Милоша Вучевича в городе Нови-Сад. Протестующие скандировали "Вучевич, просыпайся!", требовали освобождения ранее задержанных сторонников и досрочных парламентских выборов, потом разошлись. Лидер СПП заявил в соцсети Х, что он со своей семьей "все хорошо" и обвинил демонстрантов в том, что те доставляют неудобства соседям и провоцируют гражданскую войну. Первый вице-премьер и глава минфина Синиша Мали и министр обороны Братислав Гашич также в соцсетях осудили действия демонстрантов в Нови-Саде. Ежедневные акции протеста в ночь на среду прошли и в Белграде, Чачаке, Зренянине. Высшая белградская прокуратура 2 июля отметила, что полиция может самостоятельно задерживать протестующих, блокирующих движение. Вечером 28 июня истек срок ультиматума, который протестующие выдвинули властям 25 июня с требованием назначить дату досрочных парламентских выборов и убрать палаточный городок сторонников президента перед Скупщиной (парламентом). Часть протестующих после митинга попытались пробить кордон полиции, окружавший городок сторонников президента. Демонстранты забрасывали полицию петардами, камнями и бутылками, силовики оттеснили толпу, применив спрей, дубинки и щиты. Пострадали 48 сотрудников МВД, были задержаны 77 человек. Председатель Скупщины и экс-премьер Ана Брнабич посетовала, что протестующие в Белграде призвали к уничтожению Сербии в гражданской войне.
https://ria.ru/20250711/vuchich-2028467051.html
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в мире, сербия, белград (город), ивица дачич, милош вучевич, братислав гашич, беспорядки в белграде
В мире, Сербия, Белград (город), Ивица Дачич, Милош Вучевич, Братислав Гашич, Беспорядки в Белграде
В Сербии задержали трех участников протестов

В Сербии в ночь на среду задержали 3 участников протестов студентов и оппозиции

© AP Photo / Darko VojinovicСотрудники полиции Сербии
Сотрудники полиции Сербии - РИА Новости, 1920, 16.07.2025
© AP Photo / Darko Vojinovic
Сотрудники полиции Сербии. Архивное фото
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БЕЛГРАД, 16 июл - РИА Новости. Полиция Сербии задержала трёх человек на протестах студентов и сторонников оппозиции в ночь на среду, подала заявления о четырех административных правонарушениях, заявила пресс-служба МВД.
"Сотрудники МВД в ходе прошедшей ночи проверили документы у 138 человек, трое доставлены в отделения. Также поданы заявления о четырех административных правонарушениях. Все препятствия на территории Сербии устранены и движение осуществляется беспрепятственно", - говорится в сообщении.
Александр Вучич - РИА Новости, 1920, 11.07.2025
Вучич указал на сходство между "Бесами" Достоевского и протестами в Сербии
11 июля, 00:44
Вице-премьер и глава МВД Сербии Ивица Дачич ранее решительно осудил акцию протеста оппонентов властей Сербии у дома экс-премьера и председателя правящей Сербской прогрессивной партии Милоша Вучевича в городе Нови-Сад.
Протестующие скандировали "Вучевич, просыпайся!", требовали освобождения ранее задержанных сторонников и досрочных парламентских выборов, потом разошлись. Лидер СПП заявил в соцсети Х, что он со своей семьей "все хорошо" и обвинил демонстрантов в том, что те доставляют неудобства соседям и провоцируют гражданскую войну.
Первый вице-премьер и глава минфина Синиша Мали и министр обороны Братислав Гашич также в соцсетях осудили действия демонстрантов в Нови-Саде. Ежедневные акции протеста в ночь на среду прошли и в Белграде, Чачаке, Зренянине.
Немецкая полиция - РИА Новости, 1920, 03.07.2025
В Сербии напомнили о жестких действиях европейской полиции на протестах
3 июля, 23:05
Высшая белградская прокуратура 2 июля отметила, что полиция может самостоятельно задерживать протестующих, блокирующих движение.
Вечером 28 июня истек срок ультиматума, который протестующие выдвинули властям 25 июня с требованием назначить дату досрочных парламентских выборов и убрать палаточный городок сторонников президента перед Скупщиной (парламентом). Часть протестующих после митинга попытались пробить кордон полиции, окружавший городок сторонников президента. Демонстранты забрасывали полицию петардами, камнями и бутылками, силовики оттеснили толпу, применив спрей, дубинки и щиты. Пострадали 48 сотрудников МВД, были задержаны 77 человек. Председатель Скупщины и экс-премьер Ана Брнабич посетовала, что протестующие в Белграде призвали к уничтожению Сербии в гражданской войне.
Беспорядки в Белграде
© Getty Images / NurPhoto/Maxim Konankov

Накануне в 21:00 (22:00 мск) истек срок ультиматума, который протестующие 25 июня выдвинули властям Республики Сербии с требованием назначить дату досрочных парламентских выборов.

Молодой человек несет деревянный крест на плече на площади Славия в Белграде во время акции протеста

Накануне в 21:00 (22:00 мск) истек срок ультиматума, который протестующие 25 июня выдвинули властям Республики Сербии с требованием назначить дату досрочных парламентских выборов.

© Getty Images / NurPhoto/Maxim Konankov
1 из 8
© Getty Images / NurPhoto/ Maxim Konankov

После этого они перекрыли площадь Славия в центре Белграда и прилегающие улицы, требуя проведения досрочных выборов.

Протест студентов и сторонников оппозиции с требованием провести досрочные парламентские выборы в Сербии

После этого они перекрыли площадь Славия в центре Белграда и прилегающие улицы, требуя проведения досрочных выборов.

© Getty Images / NurPhoto/ Maxim Konankov
2 из 8
© Getty Images / NurPhoto/Maxim Konankov

На протест вышли студенты и сторонники оппозиции. Всего в нем приняли участие 36 тысяч человек.

Протест студентов и сторонников оппозиции с требованием провести досрочные парламентские выборы в Сербии

На протест вышли студенты и сторонники оппозиции. Всего в нем приняли участие 36 тысяч человек.

© Getty Images / NurPhoto/Maxim Konankov
3 из 8
© AP Photo / Marko Drobnjakovic

В ходе акции неповиновения возникли стычки между протестующими и стражами правопорядка.

Полицейские блокируют улицу во время акции протеста в Белграде

В ходе акции неповиновения возникли стычки между протестующими и стражами правопорядка.

© AP Photo / Marko Drobnjakovic
4 из 8
© Getty Images / NurPhoto/Maxim Konankov

Столкновения произошли около двух кордонов силовиков — жандармерии на улице Краля Милана и полиции на улице Кнеза Милоша, которые прилегают к парку и администрации президента.

Протест сторонников оппозиции с требованием провести досрочные парламентские выборы в Сербии

Столкновения произошли около двух кордонов силовиков — жандармерии на улице Краля Милана и полиции на улице Кнеза Милоша, которые прилегают к парку и администрации президента.

© Getty Images / NurPhoto/Maxim Konankov
5 из 8
© NurPhoto

Демонстранты забрасывали кордон полиции камнями, фаерами и петардами, а также скандировали агрессивные и оскорбительные слоганы в адрес властей.

Машина скорой помощи едет во время акции протеста в Белграде

Демонстранты забрасывали кордон полиции камнями, фаерами и петардами, а также скандировали агрессивные и оскорбительные слоганы в адрес властей.

© NurPhoto
6 из 8
© AP Photo / Darko Vojinovic

Полиция в ответ применила силу, используя щиты и дубинки. В результате силовики вытеснили протестующих с улицы Кнеза Милоша.

Задержание протестующих в Белграде

Полиция в ответ применила силу, используя щиты и дубинки. В результате силовики вытеснили протестующих с улицы Кнеза Милоша.

© AP Photo / Darko Vojinovic
7 из 8
© AP Photo / Darko Vojinovic

В ходе беспорядков пострадали десятки полицейских.

Полицейские блокируют улицу во время акции протеста в Белграде

В ходе беспорядков пострадали десятки полицейских.

© AP Photo / Darko Vojinovic
8 из 8

Накануне в 21:00 (22:00 мск) истек срок ультиматума, который протестующие 25 июня выдвинули властям Республики Сербии с требованием назначить дату досрочных парламентских выборов.

© Getty Images / NurPhoto/Maxim Konankov
1 из 8

После этого они перекрыли площадь Славия в центре Белграда и прилегающие улицы, требуя проведения досрочных выборов.

© Getty Images / NurPhoto/ Maxim Konankov
2 из 8

На протест вышли студенты и сторонники оппозиции. Всего в нем приняли участие 36 тысяч человек.

© Getty Images / NurPhoto/Maxim Konankov
3 из 8

В ходе акции неповиновения возникли стычки между протестующими и стражами правопорядка.

© AP Photo / Marko Drobnjakovic
4 из 8

Столкновения произошли около двух кордонов силовиков — жандармерии на улице Краля Милана и полиции на улице Кнеза Милоша, которые прилегают к парку и администрации президента.

© Getty Images / NurPhoto/Maxim Konankov
5 из 8

Демонстранты забрасывали кордон полиции камнями, фаерами и петардами, а также скандировали агрессивные и оскорбительные слоганы в адрес властей.

© NurPhoto
6 из 8

Полиция в ответ применила силу, используя щиты и дубинки. В результате силовики вытеснили протестующих с улицы Кнеза Милоша.

© AP Photo / Darko Vojinovic
7 из 8

В ходе беспорядков пострадали десятки полицейских.

© AP Photo / Darko Vojinovic
8 из 8
 
В миреСербияБелград (город)Ивица ДачичМилош ВучевичБратислав ГашичБеспорядки в Белграде
 
 
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