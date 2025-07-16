https://ria.ru/20250716/senator-2029515107.html

Экс-депутат Рады: сенатор Грэм* получает выгоду от лоббирования Украины

Экс-депутат Рады: сенатор Грэм* получает выгоду от лоббирования Украины - РИА Новости, 16.07.2025

Экс-депутат Рады: сенатор Грэм* получает выгоду от лоббирования Украины

Известный своей русофобской позицией американский сенатор Линдси Грэм* (внесен в России в список террористов и экстремистов) является главным лоббистом Украины... РИА Новости, 16.07.2025

2025-07-16T16:50:00+03:00

2025-07-16T16:50:00+03:00

2025-07-16T16:50:00+03:00

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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Известный своей русофобской позицией американский сенатор Линдси Грэм* (внесен в России в список террористов и экстремистов) является главным лоббистом Украины и получает за это финансовую выгоду, высказал мнение в разговоре с РИА Новости бывший депутат Верховной рады, участник движения "Другая Украина" Спиридон Килинкаров. Ранее Грэм* заявил, что если в России хотят узнать, что произойдет по истечении объявленных президентом Дональдом Трампом 50 дней для урегулирования конфликта на Украине, им следует "позвонить аятолле". Таким образом политик, комментируя обещание Трампа ввести пошлины до 100% на товары из России и вторичные санкции против стран, закупающих российскую нефть, если не будет соглашения между Москвой и Киевом, провел параллели между этим заявлением президента и участием США в бомбардировках ядерных объектов Ирана после ультимативных призывов к Тегерану остановить его атомную программу. "Линдси Грэм* питается на Украине, получает определенные теневые лоббистские финансовые ресурсы. Он один из главных лоббистов Украины. Конечно, не безвозмездно. То, как и что он делает, никак не поможет Украине", - сказал Килинкаров. По его мнению, американский сенатор усугубляет положение самой Украины желанием максимально обострить конфликт, исходя из своей неприязни как к России, так и лично к президенту России Владимиру Путину. "Тем не менее от своей политики он не отказывается, продолжает провоцировать и делать все, чтобы конфликт длился как можно дольше. Он на этом зарабатывает деньги, но это никак не связано с его любовью к украинцам и украинскому государству", - заключил эксперт.* внесен в России в список террористов и экстремистов

https://ria.ru/20250715/sovfed-2029344615.html

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