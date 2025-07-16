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Россиян не будут наказывать за использование VPN, заявил сенатор - РИА Новости, 16.07.2025
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10:24 16.07.2025 (обновлено: 11:14 16.07.2025)
https://ria.ru/20250716/senator-2029396594.html
Россиян не будут наказывать за использование VPN, заявил сенатор
Россиян не будут наказывать за использование VPN, заявил сенатор - РИА Новости, 16.07.2025
Россиян не будут наказывать за использование VPN, заявил сенатор
Россиян не планируют наказывать за доступ к запрещенным ресурсам при помощи VPN, заявил РИА Новости сенатор Артем Шейкин. РИА Новости, 16.07.2025
2025-07-16T10:24:00+03:00
2025-07-16T11:14:00+03:00
общество
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
госдума рф
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МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Россиян не планируют наказывать за доступ к запрещенным ресурсам при помощи VPN, заявил РИА Новости сенатор Артем Шейкин.Так он прокомментировал поправки о штрафах за рекламу VPN, которые одобрил конституционный комитет Госдумы."Если доступ (к запрещенным ресурсам. — Прим. ред.) осуществляется через анонимайзеры или VPN и при этом нарушаются установленные требования (например, через нелегальный VPN, который не взаимодействует с Роскомнадзором), может наступить ответственность уже со стороны владельцев этих VPN-сервисов, но не пользователя напрямую — если он не распространяет или не использует VPN для противоправных целей", — сказал Шейкин.Законопроект предполагает, что за рекламу VPN и аналогичных средств граждан будут штрафовать на сумму от 50 до 80 тысяч рублей, должностных лиц — от 80 до 150 тысяч, а юридических — от 200 до 500 тысяч. Кроме того, штрафы до миллиона рублей грозят за нарушения в работе с оборудованием, дающим доступ к запрещенным ресурсам, например за неисполнение предписаний Роскомнадзора.
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общество, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), госдума рф
Общество, Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), Госдума РФ
Россиян не будут наказывать за использование VPN, заявил сенатор

СФ: россиян не будут наказывать за доступ к запрещенным ресурсам при помощи VPN

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкЗдание Совета Федерации России
Здание Совета Федерации России - РИА Новости, 1920, 16.07.2025
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МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Россиян не планируют наказывать за доступ к запрещенным ресурсам при помощи VPN, заявил РИА Новости сенатор Артем Шейкин.
Так он прокомментировал поправки о штрафах за рекламу VPN, которые одобрил конституционный комитет Госдумы.
"Если доступ (к запрещенным ресурсам. — Прим. ред.) осуществляется через анонимайзеры или VPN и при этом нарушаются установленные требования (например, через нелегальный VPN, который не взаимодействует с Роскомнадзором), может наступить ответственность уже со стороны владельцев этих VPN-сервисов, но не пользователя напрямую — если он не распространяет или не использует VPN для противоправных целей", — сказал Шейкин.
Законопроект предполагает, что за рекламу VPN и аналогичных средств граждан будут штрафовать на сумму от 50 до 80 тысяч рублей, должностных лиц — от 80 до 150 тысяч, а юридических — от 200 до 500 тысяч. Кроме того, штрафы до миллиона рублей грозят за нарушения в работе с оборудованием, дающим доступ к запрещенным ресурсам, например за неисполнение предписаний Роскомнадзора.
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ОбществоФедеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)Госдума РФ
 
 
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