https://ria.ru/20250716/senator-2029396594.html

Россиян не будут наказывать за использование VPN, заявил сенатор

Россиян не будут наказывать за использование VPN, заявил сенатор - РИА Новости, 16.07.2025

Россиян не будут наказывать за использование VPN, заявил сенатор

Россиян не планируют наказывать за доступ к запрещенным ресурсам при помощи VPN, заявил РИА Новости сенатор Артем Шейкин. РИА Новости, 16.07.2025

2025-07-16T10:24:00+03:00

2025-07-16T10:24:00+03:00

2025-07-16T11:14:00+03:00

общество

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

госдума рф

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МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Россиян не планируют наказывать за доступ к запрещенным ресурсам при помощи VPN, заявил РИА Новости сенатор Артем Шейкин.Так он прокомментировал поправки о штрафах за рекламу VPN, которые одобрил конституционный комитет Госдумы."Если доступ (к запрещенным ресурсам. — Прим. ред.) осуществляется через анонимайзеры или VPN и при этом нарушаются установленные требования (например, через нелегальный VPN, который не взаимодействует с Роскомнадзором), может наступить ответственность уже со стороны владельцев этих VPN-сервисов, но не пользователя напрямую — если он не распространяет или не использует VPN для противоправных целей", — сказал Шейкин.Законопроект предполагает, что за рекламу VPN и аналогичных средств граждан будут штрафовать на сумму от 50 до 80 тысяч рублей, должностных лиц — от 80 до 150 тысяч, а юридических — от 200 до 500 тысяч. Кроме того, штрафы до миллиона рублей грозят за нарушения в работе с оборудованием, дающим доступ к запрещенным ресурсам, например за неисполнение предписаний Роскомнадзора.

https://ria.ru/20250620/gosduma-2024078448.html

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общество, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), госдума рф