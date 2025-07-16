https://ria.ru/20250716/sbrod-2029400297.html

Пленный рассказал, как в новую бригаду ВСУ набрали "сброд со всей Украины"

Пленный рассказал, как в новую бригаду ВСУ набрали "сброд со всей Украины" - РИА Новости, 16.07.2025

Пленный рассказал, как в новую бригаду ВСУ набрали "сброд со всей Украины"

Пленный украинский военнослужащий Михаил Манило рассказал на видео от Минобороны РФ, как в ходе формирования новой бригады ВСУ набрали "сброд со всей Украины" в РИА Новости, 16.07.2025

2025-07-16T10:32:00+03:00

2025-07-16T10:32:00+03:00

2025-07-16T10:32:00+03:00

специальная военная операция на украине

украина

министерство обороны рф (минобороны рф)

вооруженные силы украины

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/0e/1909321825_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_4ca4a4468b27d5e38c95e0f99a223ce8.jpg

МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Пленный украинский военнослужащий Михаил Манило рассказал на видео от Минобороны РФ, как в ходе формирования новой бригады ВСУ набрали "сброд со всей Украины" в возрасте 40-50 лет. "Как нам сказали в военкомате, формируется новая, 156-я бригада, и туда (направляют - ред.) весь сброд со всей Украины. Нас собрали таких - от 40 лет и выше, закинули на полигон. Там 5% - от 30 лет, а все остальные - от 40 и до 50 лет. Я так понимаю, что таких туда и закидывают, на "мясо" , - сказал Манило. Он также заявил, что до участия в боевых действиях на протяжении 10 лет употреблял наркотики.

https://ria.ru/20250611/vsu-2022179498.html

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

украина, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, в мире