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Пленный рассказал, как в новую бригаду ВСУ набрали "сброд со всей Украины"
Пленный рассказал, как в новую бригаду ВСУ набрали "сброд со всей Украины" - РИА Новости, 16.07.2025
Пленный рассказал, как в новую бригаду ВСУ набрали "сброд со всей Украины"
Пленный украинский военнослужащий Михаил Манило рассказал на видео от Минобороны РФ, как в ходе формирования новой бригады ВСУ набрали "сброд со всей Украины" в РИА Новости, 16.07.2025
2025-07-16T10:32:00+03:00
2025-07-16T10:32:00+03:00
2025-07-16T10:32:00+03:00
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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Пленный украинский военнослужащий Михаил Манило рассказал на видео от Минобороны РФ, как в ходе формирования новой бригады ВСУ набрали "сброд со всей Украины" в возрасте 40-50 лет. "Как нам сказали в военкомате, формируется новая, 156-я бригада, и туда (направляют - ред.) весь сброд со всей Украины. Нас собрали таких - от 40 лет и выше, закинули на полигон. Там 5% - от 30 лет, а все остальные - от 40 и до 50 лет. Я так понимаю, что таких туда и закидывают, на "мясо" , - сказал Манило. Он также заявил, что до участия в боевых действиях на протяжении 10 лет употреблял наркотики.
https://ria.ru/20250611/vsu-2022179498.html
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украина, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, в мире
Специальная военная операция на Украине, Украина, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы Украины, В мире
Пленный рассказал, как в новую бригаду ВСУ набрали "сброд со всей Украины"
Пленный Манило: ВСУ набирают сброд со всей Украины в новую бригаду