https://ria.ru/20250716/saratov-2029380342.html
В Саратове обрушилась часть исторического здания
В Саратове обрушилась часть исторического здания - РИА Новости, 16.07.2025
В Саратове обрушилась часть исторического здания
В центре Саратова частично обрушилось историческое здание казарм Деконского, сообщила областная прокуратура. РИА Новости, 16.07.2025
2025-07-16T09:01:00+03:00
2025-07-16T09:01:00+03:00
2025-07-16T09:58:00+03:00
происшествия
саратов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/10/2029384186_0:178:1280:898_1920x0_80_0_0_0679f347b04353451077366bb96f5045.jpg
САРАТОВ, 16 июл — РИА Новости. В центре Саратова частично обрушилось историческое здание казарм Деконского, сообщила областная прокуратура. "Предварительно установлено, что трехэтажное здание "Казармы Деконского, конец XIX века" в мае 2020 года включено в реестр объектов культурного наследия регионального значения. Примерно в 20:00 15 июля 2025 года произошло обрушение части указанного здания №17 на улице Шелковичная в областном центре", — говорится в Telegram-канале ведомства.Там отметили, что здание было огорожено. По предварительным данным, никто не пострадал, но получил повреждения забор, граничащий с музеем "Россия — моя история". Прокуратура выясняет причины произошедшего и по итогам проверки примет решение о мерах реагирования.Местные СМИ уточняют, что в здании обвалилась часть крыши и фасада. Казармы площадью 5,35 тысячи квадратных метров построены в 1869 году по инициативе отставного капитана Генштаба Григория Деконского. До 2010 года там размещался военно-медицинский институт, в последние годы здание пустовало.
https://ria.ru/20250715/snos-2029290010.html
саратов
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/10/2029384186_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_ea4f8aa731a96d4f54a4740f8738d0fe.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, саратов
В Саратове обрушилась часть исторического здания
В Саратове обрушилась часть исторического здания, повредив забор возле музея
САРАТОВ, 16 июл — РИА Новости. В центре Саратова частично обрушилось историческое здание казарм Деконского, сообщила областная прокуратура.
"Предварительно установлено, что трехэтажное здание "Казармы Деконского, конец XIX века" в мае 2020 года включено в реестр объектов культурного наследия регионального значения. Примерно в 20:00
15 июля 2025 года произошло обрушение части указанного здания №17 на улице Шелковичная в областном центре", — говорится в Telegram-канале
ведомства.
Там отметили, что здание было огорожено. По предварительным данным, никто не пострадал, но получил повреждения забор, граничащий с музеем "Россия — моя история".
Прокуратура выясняет причины произошедшего и по итогам проверки примет решение о мерах реагирования.
Местные СМИ уточняют, что в здании обвалилась часть крыши и фасада. Казармы площадью 5,35 тысячи квадратных метров построены в 1869 году по инициативе отставного капитана Генштаба Григория Деконского. До 2010 года там размещался военно-медицинский институт, в последние годы здание пустовало.