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В Саратове обрушилась часть исторического здания - РИА Новости, 16.07.2025
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09:01 16.07.2025 (обновлено: 09:58 16.07.2025)
https://ria.ru/20250716/saratov-2029380342.html
В Саратове обрушилась часть исторического здания
В Саратове обрушилась часть исторического здания - РИА Новости, 16.07.2025
В Саратове обрушилась часть исторического здания
В центре Саратова частично обрушилось историческое здание казарм Деконского, сообщила областная прокуратура. РИА Новости, 16.07.2025
2025-07-16T09:01:00+03:00
2025-07-16T09:58:00+03:00
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САРАТОВ, 16 июл — РИА Новости. В центре Саратова частично обрушилось историческое здание казарм Деконского, сообщила областная прокуратура. "Предварительно установлено, что трехэтажное здание "Казармы Деконского, конец XIX века" в мае 2020 года включено в реестр объектов культурного наследия регионального значения. Примерно в 20:00 15 июля 2025 года произошло обрушение части указанного здания №17 на улице Шелковичная в областном центре", — говорится в Telegram-канале ведомства.Там отметили, что здание было огорожено. По предварительным данным, никто не пострадал, но получил повреждения забор, граничащий с музеем "Россия — моя история". Прокуратура выясняет причины произошедшего и по итогам проверки примет решение о мерах реагирования.Местные СМИ уточняют, что в здании обвалилась часть крыши и фасада. Казармы площадью 5,35 тысячи квадратных метров построены в 1869 году по инициативе отставного капитана Генштаба Григория Деконского. До 2010 года там размещался военно-медицинский институт, в последние годы здание пустовало.
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происшествия, саратов
Происшествия, Саратов
В Саратове обрушилась часть исторического здания

В Саратове обрушилась часть исторического здания, повредив забор возле музея

© Фото : СарИнформНа месте обрушения исторического здания казарм Деконского в центре Саратова
На месте обрушения исторического здания казарм Деконского в центре Саратова - РИА Новости, 1920, 16.07.2025
© Фото : СарИнформ
На месте обрушения исторического здания казарм Деконского в центре Саратова
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САРАТОВ, 16 июл — РИА Новости. В центре Саратова частично обрушилось историческое здание казарм Деконского, сообщила областная прокуратура.
"Предварительно установлено, что трехэтажное здание "Казармы Деконского, конец XIX века" в мае 2020 года включено в реестр объектов культурного наследия регионального значения. Примерно в 20:00 15 июля 2025 года произошло обрушение части указанного здания №17 на улице Шелковичная в областном центре", — говорится в Telegram-канале ведомства.
Там отметили, что здание было огорожено. По предварительным данным, никто не пострадал, но получил повреждения забор, граничащий с музеем "Россия — моя история".
Прокуратура выясняет причины произошедшего и по итогам проверки примет решение о мерах реагирования.
Местные СМИ уточняют, что в здании обвалилась часть крыши и фасада. Казармы площадью 5,35 тысячи квадратных метров построены в 1869 году по инициативе отставного капитана Генштаба Григория Деконского. До 2010 года там размещался военно-медицинский институт, в последние годы здание пустовало.
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