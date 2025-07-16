https://ria.ru/20250716/saratov-2029380342.html

В Саратове обрушилась часть исторического здания

В Саратове обрушилась часть исторического здания - РИА Новости, 16.07.2025

В Саратове обрушилась часть исторического здания

В центре Саратова частично обрушилось историческое здание казарм Деконского, сообщила областная прокуратура. РИА Новости, 16.07.2025

2025-07-16T09:01:00+03:00

2025-07-16T09:01:00+03:00

2025-07-16T09:58:00+03:00

происшествия

саратов

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САРАТОВ, 16 июл — РИА Новости. В центре Саратова частично обрушилось историческое здание казарм Деконского, сообщила областная прокуратура. "Предварительно установлено, что трехэтажное здание "Казармы Деконского, конец XIX века" в мае 2020 года включено в реестр объектов культурного наследия регионального значения. Примерно в 20:00 15 июля 2025 года произошло обрушение части указанного здания №17 на улице Шелковичная в областном центре", — говорится в Telegram-канале ведомства.Там отметили, что здание было огорожено. По предварительным данным, никто не пострадал, но получил повреждения забор, граничащий с музеем "Россия — моя история". Прокуратура выясняет причины произошедшего и по итогам проверки примет решение о мерах реагирования.Местные СМИ уточняют, что в здании обвалилась часть крыши и фасада. Казармы площадью 5,35 тысячи квадратных метров построены в 1869 году по инициативе отставного капитана Генштаба Григория Деконского. До 2010 года там размещался военно-медицинский институт, в последние годы здание пустовало.

https://ria.ru/20250715/snos-2029290010.html

саратов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, саратов