В Саранске появятся точки с бесплатным Wi-Fi
Точки с бесплатным Wi-Fi будут работать в самых посещаемых местах Саранска
Wi-Fi на смартфоне. Архивное фото
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 16 июл - РИА Новости. Точки с бесплатным Wi-Fi будут работать в самых посещаемых местах Саранска, чтобы компенсировать неудобства при ограничении мобильного интернета, сообщил заместитель председателя правительства Мордовии Батыр Эмеев.
"Мы видим, с какими сложностями приходится сталкиваться в последнее время из-за частых отключений интернета – трудно вызывать такси, поддерживать связь с близкими, решать рабочие вопросы и оставаться в курсе важных событий. Сегодня вместе с региональным правительством приняли решение о создании точек доступа Wi‑Fi в разных районах города. Они будут созданы в самых посещаемых местах, где больше всего необходим стабильный интернет. Преимущественно – в торговых комплексах, на остановках, в местах общественного пользования", - написал Эмеев в своем Telegram-канале.
Он отметил, что в 17 торговых комплексах Саранска сейчас уже организовано свободное подключение к сети для всех посетителей, в остальных – идёт процесс установки. Помимо этого, бесплатный интернет будет доступен на вокзале и аэропорту. Также одной из крупнейших точек доступа станет парк имени Пушкина, где Wi-Fi установят по всей территории. В дальнейшем планируется отметить все точки на "Яндекс Картах".
Ранее власти Мордовии предупреждали о вводимых ограничениях услуг операторов сотовой связи и падении скорости передачи данных (мобильного интернета) из-за мер безопасности в связи с угрозой атаки БПЛА.