https://ria.ru/20250716/saransk-2029530763.html

В Саранске появятся точки с бесплатным Wi-Fi

В Саранске появятся точки с бесплатным Wi-Fi - РИА Новости, 16.07.2025

В Саранске появятся точки с бесплатным Wi-Fi

Точки с бесплатным Wi-Fi будут работать в самых посещаемых местах Саранска, чтобы компенсировать неудобства при ограничении мобильного интернета, сообщил... РИА Новости, 16.07.2025

2025-07-16T17:35:00+03:00

2025-07-16T17:35:00+03:00

2025-07-16T17:36:00+03:00

общество

технологии

саранск

https://cdnn21.img.ria.ru/images/101930/25/1019302547_0:205:2000:1330_1920x0_80_0_0_37fa0c0d694f2b2916ecfcceb63eeb81.jpg

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 16 июл - РИА Новости. Точки с бесплатным Wi-Fi будут работать в самых посещаемых местах Саранска, чтобы компенсировать неудобства при ограничении мобильного интернета, сообщил заместитель председателя правительства Мордовии Батыр Эмеев. "Мы видим, с какими сложностями приходится сталкиваться в последнее время из-за частых отключений интернета – трудно вызывать такси, поддерживать связь с близкими, решать рабочие вопросы и оставаться в курсе важных событий. Сегодня вместе с региональным правительством приняли решение о создании точек доступа Wi‑Fi в разных районах города. Они будут созданы в самых посещаемых местах, где больше всего необходим стабильный интернет. Преимущественно – в торговых комплексах, на остановках, в местах общественного пользования", - написал Эмеев в своем Telegram-канале. Он отметил, что в 17 торговых комплексах Саранска сейчас уже организовано свободное подключение к сети для всех посетителей, в остальных – идёт процесс установки. Помимо этого, бесплатный интернет будет доступен на вокзале и аэропорту. Также одной из крупнейших точек доступа станет парк имени Пушкина, где Wi-Fi установят по всей территории. В дальнейшем планируется отметить все точки на "Яндекс Картах". Ранее власти Мордовии предупреждали о вводимых ограничениях услуг операторов сотовой связи и падении скорости передачи данных (мобильного интернета) из-за мер безопасности в связи с угрозой атаки БПЛА.

https://ria.ru/20250716/wi-fi-2029345312.html

https://ria.ru/20250323/riski-2006744900.html

саранск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, технологии, саранск