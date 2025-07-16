Рейтинг@Mail.ru
Страны ЕС не согласовали новый пакет санкций против России - РИА Новости, 16.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:36 16.07.2025 (обновлено: 18:44 16.07.2025)
https://ria.ru/20250716/sanktsii-2029543704.html
Страны ЕС не согласовали новый пакет санкций против России
Страны ЕС не согласовали новый пакет санкций против России - РИА Новости, 16.07.2025
Страны ЕС не согласовали новый пакет санкций против России
Постпреды стран ЕС не согласовали новый пакет антироссийских санкций, Словакия все еще выступает против него, передает агентство Рейтер со ссылкой на четырех... РИА Новости, 16.07.2025
2025-07-16T18:36:00+03:00
2025-07-16T18:44:00+03:00
россия
словакия
евросоюз
еврокомиссия
роберт фицо
в мире
санкции
санкции в отношении россии
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1d/1812874132_0:0:3038:1709_1920x0_80_0_0_4649d4a70fba140e8266fa7e7483eeb2.jpg
МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Постпреды стран ЕС не согласовали новый пакет антироссийских санкций, Словакия все еще выступает против него, передает агентство Рейтер со ссылкой на четырех неназванных дипломатов."Словакия наложила вето на одобрение санкций на встрече постоянных представителей стран ЕС (в среду - ред.)", - сообщили агентству три дипломата, знакомых с ходом переговоров.Два неназванных дипломата добавили агентству, что Мальта также высказала возражение против нового пакета санкций ЕС.Во вторник премьер Роберт Фицо заявил, что Словакия предложила ЕК перенести голосование по 18-му пакету санкций против РФ с учетом предоставления ей исключения на получение российского газа до 2034 года.В начале июня премьер-министр Словакии заявил, что республика не поддержит 18-й пакет санкций против РФ, если Европейская комиссия не предложит реального решения ситуации с энергоносителями. Он также говорил, что остается сторонником продолжения поставок энергоресурсов из России в Евросоюз, поскольку их остановка негативно отразится на стоимости энергосырья и европейской конкурентоспособности.
https://ria.ru/20250715/sanktsii-2029136582.html
https://ria.ru/20250715/lavrov-2029249937.html
россия
словакия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1d/1812874132_208:0:2940:2048_1920x0_80_0_0_6160aad686e53e20aa0f5f590d596931.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, словакия, евросоюз, еврокомиссия, роберт фицо, в мире, санкции, санкции в отношении россии
Россия, Словакия, Евросоюз, Еврокомиссия, Роберт Фицо, В мире, Санкции, Санкции в отношении России
Страны ЕС не согласовали новый пакет санкций против России

Постпреды стран ЕС не согласовали 18-й пакет санкций против РФ из-за Словакии

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза
Флаги с символикой Евросоюза - РИА Новости, 1920, 16.07.2025
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Флаги с символикой Евросоюза. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Постпреды стран ЕС не согласовали новый пакет антироссийских санкций, Словакия все еще выступает против него, передает агентство Рейтер со ссылкой на четырех неназванных дипломатов.
"Словакия наложила вето на одобрение санкций на встрече постоянных представителей стран ЕС (в среду - ред.)", - сообщили агентству три дипломата, знакомых с ходом переговоров.
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 15.07.2025
В ЕП рассказали об обсуждении 19-го пакета антироссийских санкций
15 июля, 02:46
Два неназванных дипломата добавили агентству, что Мальта также высказала возражение против нового пакета санкций ЕС.
Во вторник премьер Роберт Фицо заявил, что Словакия предложила ЕК перенести голосование по 18-му пакету санкций против РФ с учетом предоставления ей исключения на получение российского газа до 2034 года.
В начале июня премьер-министр Словакии заявил, что республика не поддержит 18-й пакет санкций против РФ, если Европейская комиссия не предложит реального решения ситуации с энергоносителями. Он также говорил, что остается сторонником продолжения поставок энергоресурсов из России в Евросоюз, поскольку их остановка негативно отразится на стоимости энергосырья и европейской конкурентоспособности.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 15.07.2025
Евросоюз сам понесет ущерб из-за санкционной войны, заявил Лавров
15 июля, 14:43
 
РоссияСловакияЕвросоюзЕврокомиссияРоберт ФицоВ миреСанкцииСанкции в отношении России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала