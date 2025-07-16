https://ria.ru/20250716/sanktsii-2029543704.html
Страны ЕС не согласовали новый пакет санкций против России
Страны ЕС не согласовали новый пакет санкций против России - РИА Новости, 16.07.2025
Страны ЕС не согласовали новый пакет санкций против России
Постпреды стран ЕС не согласовали новый пакет антироссийских санкций, Словакия все еще выступает против него, передает агентство Рейтер со ссылкой на четырех... РИА Новости, 16.07.2025
2025-07-16T18:36:00+03:00
2025-07-16T18:36:00+03:00
2025-07-16T18:44:00+03:00
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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Постпреды стран ЕС не согласовали новый пакет антироссийских санкций, Словакия все еще выступает против него, передает агентство Рейтер со ссылкой на четырех неназванных дипломатов."Словакия наложила вето на одобрение санкций на встрече постоянных представителей стран ЕС (в среду - ред.)", - сообщили агентству три дипломата, знакомых с ходом переговоров.Два неназванных дипломата добавили агентству, что Мальта также высказала возражение против нового пакета санкций ЕС.Во вторник премьер Роберт Фицо заявил, что Словакия предложила ЕК перенести голосование по 18-му пакету санкций против РФ с учетом предоставления ей исключения на получение российского газа до 2034 года.В начале июня премьер-министр Словакии заявил, что республика не поддержит 18-й пакет санкций против РФ, если Европейская комиссия не предложит реального решения ситуации с энергоносителями. Он также говорил, что остается сторонником продолжения поставок энергоресурсов из России в Евросоюз, поскольку их остановка негативно отразится на стоимости энергосырья и европейской конкурентоспособности.
https://ria.ru/20250715/sanktsii-2029136582.html
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россия, словакия, евросоюз, еврокомиссия, роберт фицо, в мире, санкции, санкции в отношении россии
Россия, Словакия, Евросоюз, Еврокомиссия, Роберт Фицо, В мире, Санкции, Санкции в отношении России
Страны ЕС не согласовали новый пакет санкций против России
Постпреды стран ЕС не согласовали 18-й пакет санкций против РФ из-за Словакии